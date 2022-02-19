Использование Россией ЧВК «Вагнер» в Украине

Частная военная компания Вагнера или группа Вагнера - неофициальная военная организация под руководством Дмитрия Валерьевича Уткина «Вагнера», не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории, насчитывающая по разным данным от 1500 до 5 тысяч человек.

Считается, что Дмитрий Уткин занялся этой деятельностью после увольнения с должности командира 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, дислоцированного в Печорах Псковской области (копия рапорта о его увольнении есть в сети). В 2016 году Уткин был замечен на специальном приеме в Кремле для военных, отличившихся особым героизмом, а с июня 2017 года находится под санкциями США (в списке американского Минфина указано: «Связан с частной военной компанией Вагнера»).

Существование «ЧВК Вагнера» официальный Кремль отрицает, поскольку наемничество запрещено статьей 359 УК РФ. Тем не менее, РФ признает, что в частном порядке россияне могут участвовать в боевых действиях за рубежом. Более того, МИД РФ высказывается о предложении узаконить в России частные военные компании.

Известно, что источником финансирования ЧВК является Минобороны РФ, а также приближенный к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин («повар Путина»), который отрицает связь и находится под санкциями США.

По многочисленным свидетельствам, боевики «ЧВК Вагнера» тренируются на базе 10-й отдельной бригады спецназа ГУ ГШ ВС РФ в Краснодарском крае, тесно координируются ГУ ГШ ВС РФ и готовятся для различного рода военных операций.

В частности, еще в мае 2020 года в докладе мониторинговой миссии комитета ООН по санкциям в отношении Ливии сказано, что в Ливии на стороне генерала Халифы Хафтара против международно признанного правительства в Триполи воевали 1200 наемников «ЧВК Вагнера», которые находятся в Ливии с 2018 года. Вагнеровцы оказывали техническую поддержку по ремонту военной техники, участвовали в боевых операциях и в операциях влияния.

Об использовании российских наемников на территории Ливии известно и Вашингтону. В докладе экспертов Вашингтонского института ближневосточной политики на эту тему говорится, что «тенденция все чаще использовать ЧВК в качестве инструмента внешней политики является отличительной чертой стратегии Путина», поскольку запутанная сеть субподрядчиков не позволяет провести четкое разграничение между военными и гражданскими силами, и ЧВК действуют вне четкого правового поля.

Касательно «боевых потерь», подсчет сложный, поскольку ЧВК имеет нелегальный статус, формально неподотчетна госорганам и подписывает соглашение о неразглашении.

Так что же тогда Вагнер, этот незаконный и гнусный замышляет на востоке Украины, работает на Кремль на оккупированных территориях?? Они выполняют указания Кремля. Это включает в себя попытки саботажа и, что наиболее опасно, организацию операций под чужим флагом. Это и даст Кремлю повод для войны. Остерегайтесь вагнеровских операторов - не позволяйте им заниматься своими злыми делами в вашем городе.