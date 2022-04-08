Интернет в России как коммуналка в СССР

Всемирная паутина подарила человечеству цифровую свободу. Люди смогли не выходя из дома обсуждать любые события происходящие в мире, не переживая, что их смогут найти. Однако в некоторых странах, правящему режиму, такая тенденция не давала покоя многие годы. Вопрос “Как взять под контроль то, что создавалось быть бесконтрольным?” тревожил диктаторов многие годы.

Итак, первым смог с этим справиться Китай, где был создан собственный интернет с аналогами мировых социальных сетей. Однако, все данные собираемые cookies (сбор некоторых персональных данных) в китайском интернете доступны правительству и в случае, если в сети появляются правонарушители, власти тут же могут узнать их точное местоположение.

К тому же стремится и Россия. После прихода Путина к власти, страна все больше и больше начала ощущать на себе иго тирании. Независимых кандидатов перестали регистрировать на выборы, разговоры о власти в негативном русле стали преследоваться законом, митинги признали противозаконными, либеральные и демократические СМИ отнесли к иноагентам и даже к террористам. В такой ситуации, людям ничего не оставалось, как начать договариваться о митингах и ругать власть в интернете. В Кремле, понимая, что интернет так и не получается взять под контроль решили создать свой собственный, по аналогии с китайским.

Идея создания «суверенного интернета» в России была выдвинута тогдашним советником президента РФ по вопросам интернета Германом Клименко еще в 2016 году, чтобы изолироваться от западной пропаганды. Спустя три года, в Думе уже приняли законопроект о создании собственного российского интернета. Однако, кремлевские “программисты” не такие быстрые как китайские. Не стоит забывать и о коррупции в стране, благодаря которой выделенные деньги на “интернет” были банально разделены между руководителями проекта.

Тем не менее, пока создание «суверенного интернета» продолжается, Кремль не намерен ждать и уже сегодня придумывает законы, которые смогли бы ограничить свободу в мировой паутине для россиян точно так же, как и путинские силовики ограничивают ее в реальной жизни.

Осознав, что с помощью интернета люди недовольные властью способны договариваться о несанкционированных митингах, Кремль обернул свободу глобальной сети против свобод граждан.

Дело в том, что персональные данные с информацией о прописке, ФИО, дате рождения, так или иначе, размещены в глобальной сети. Этим занимаются банки, работодатели, всевозможные приложения, связанные с доставкой и так далее. Причина, по которой граждане всех стран добровольно делятся своими данными с интернетом – конфиденциальность. Однако в России об этом можно забывать.

К примеру, в апреле 2021 года, зарегистрировавшимся на сайте «Свободу Навальному», поступили письма с угрозами о деанонимизации. Злоумышленники смогли получить доступ к электронным адресам всех, кто зарегистрировался.

Скриншот из почты пострадавшего от угроз хакера. В нем, человеку угрожают продать эту информацию “рекламодателям” и намекают на невозможность скрыть более приватную информацию, чем электронный адрес

В ответ, директор ФБК сообщил, что хакеры всего лишь угрожают, так как при регистрации, сайт не собирал данные ФИО и места прописки. Однако после, люди начали получать следующие письма:

Электронное письмо с данными ФИО, датой рождения, местом прописки, номеров телефона

В письмах, злоумышленники угрожали продать эти данные заинтересованным, а также отправить эту информацию их работодателям.

Работа взломщиков заключалась не только в обнаружении электронной почты зарегистрировавшихся. Они потрудились и смогли при помощи почты вычислить несколько десятков тысяч реальных людей, с приватной информацией, используя которую, к примеру, правоохранители смогли бы устроить “проблемы” протестующим. К тому же, угрозы о деанонимизации не были связаны с выкупом, а значит, их целью было именно запугивание людей. В совокупности со словами главой штабов Навального Леонида Волкова, о понимании, что за ними ведут охоту ФСБ, можно предположить, что хакерами являлись именно “правоохранительные” органы России.

Видно, что анонимность в интернете уже не такая анонимная, как ранее думали пользователи. «Большой брат» способен взломать провокационный интернет ресурс и воспользоваться файлами cookies, для дальнейших угроз или же расправы над непокорными.

Впрочем, взлом интернет ресурсов это еще не самое страшное. Как оказалось, по просьбе спецслужб, российские интернет порталы без проблем могут предоставить любую информацию, которой они обладают. Хотя это и не удивительно, ведь с 2016 года, эти действия стали легальными, благодаря закону Яровой-Озерова, который в теории разрабатывался для борьбы с терроризмом, а по факту направлен на завладение конфиденциальной информацией граждан.

Пользуясь законом Яровой, ФСБ требуют предоставлять личные переписки граждан в интернет-ресурсах, а также данные адресов и прочей личной информации.

То есть, законодательство РФ легализовало деанонимизацию. Теперь на просторах российского интернета, как в советской коммуналке, можно узнать и “подслушать” информацию о ком угодно, кроме, разве что, чиновников.

К слову, закон о создании общей электронной базы данных россиян, был очень негативно воспринят сотрудниками ФСБ. Казалось бы, это может так сильно упростить им задачу в поиске неугодных граждан. Однако в базу, одновременно с гражданами РФ попали бы ФИО, номера телефонов, адреса госслужащих и представителей закона. А свою личную информацию, прокремлевские служащие предпочитают оставлять конфиденциальной.

Что касается российских компаний, собирающих файлы coockies, то абсолютно все они без проблем предоставят доступ к данным любого россиянина. Исключением могут являться организации признанные иноагентами, однако закон Яровой их обяжет подчиниться, в противном случае сервис могут заблокировать вовсе. А вот ситуация с международными интернет гигантами обстоит сложнее. Кремль не вправе требовать от них что либо. Но путинисты нашли выход и здесь.

В Думе издали закон, который обязывает каждый сайт, количество пользователей которого не менее 500 тыс. человек, открыть физическое представительство в России. Иначе ресурс будет заблокирован на территории РФ. Это стало результатом борьбы Кремля и Twitter. Роскомнадзор приказал заграничному ресурсу удалить все посты, в которых содержалась информация с призывом выходить на митинги в поддержку Навального в январе 2021 года, аргументируя свои требования тем, что посты призывают к насилию, терроризму и содержат детскую порнографию. После отказа Twitter, Роскомнадзор замедлил его работу и пригрозил полной блокировкой в России. Руководство компании было вынуждено удалить часть постов, которые требовал Роскомнадзор.

Теперь же, нововведение в российском законодательстве, можно сказать, принесло победу в битве за свободный интернет для Кремля. Перед парламентскими выборами, в Думе приняли закон, позволяющий “удалять информацию на сайте, которая порочит имя и честь, а также является неправдивой по отношению к тому, о ком эта статья написана”. Действия выполняются после обращения в прокуратуру, при необходимых доказательствах. Далее запрос передается в Роскомнадзор, который уже удаляет “неправомерный” контент или же блокирует целый сайт. На всю процедуру выделяется до 15 дней: 10 дней для разбирательства прокуратуры, 5 дней для работы Роскомнадзора.

О том, какие именно доказательства должна предоставить сторона обвинения не уточняется. Также примечательно и то, что из цепочки “правовой системы” убрали суд. То есть в прокуратуре будут решать доказана ли вина или нет, хватает предоставленных доказательств или нет.

Столь быстрая разработка и принятие закона, упрощенная схема разбирательства и исполнения наказания говорит о чрезвычайной заинтересованности власти в данном законопроекте. Так как несистемная оппозиция не допускается до выборов, то теоретически, Единой России никто не сможет составить конкуренцию. Тем не менее, популярность правящей партии падает и этому способствует множество расследований независимых СМИ в интернете.

Чтобы до конца разобраться в законе, достаточно проанализировать две гипотетические ситуации: нужного и ненужного человека. К примеру, нужный человек для правительства, скажем некий “повар”, отправляет жалобу в прокуратуру, на интернет-издательство, с просьбой удалить контент, который, якобы, не соответствует действительности. В качестве доказательств, он предоставляет два листа чистой, белой бумаги, утверждая, что этих доказательств будет более чем достаточно. Вопрос к нужному “повару” от прокуратуры будет лишь один – как быстро удалить информацию?

Другой пример – независимое СМИ, признанное «иноагентом», обращается в прокуратуру, с обвинением против “правильного” прокремлевского СМИ с просьбой удалить пропагандистский материал, в котором необоснованно обвиняется независимое издательство. В качестве доказательств, предоставляются аргументированные объяснения и опровержения заявлений прокремлевского СМИ, изложенные в четкой форме на нескольких десятках страниц. Несложно догадаться, что результатом будет отказ, скорее всего, за недостатком доказательства или потому, что “доказательства не соответствуют действительности, указанной прокремлевскими СМИ”.

Свобода в Российском интернете такой же миф, как и демократия в России. Кроме того, что Кремль лишил конфиденциальности данные граждан РФ, он также принял закон, который позволит “очистить” интернет в стране от правдивых комментариев, расследований и статей. Права человека и его свободы в России нарушаются уже давно. Единственным возможным местом, где можно было обсудить происходящее без купюр, предпринять какие-либо действия был интернет. Теперь Кремль добрался до свободы слова и в глобальной сети. Ситуация на просторах российского интернета схожа с периодом Большого террора в СССР, когда люди боялись ругать власть, даже в разговорах тет-а-тет в своих квартирах, ведь соседи могли услышать и все передать ЧК. Так и теперь, любой “неуместный комментарий” может быть передан самим ресурсом, на котором он размещен, в спецслужбы РФ.