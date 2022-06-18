Институту журналистики КНУ предлагали встречу с Овсянниковой от имени организации Гарри Каспарова

Ключевой целью приезда Овсянниковой планировалось создать миру доказательства того, что с "хороших русских" надо снимать ограничения.

От имени организации Гарри Каспарова Human Rights Foundation руководству Института журналистики Киевского национального университета имени Шевченко предлагали встречу с бывшей российской пропагандисткой Мариной Овсянниковой.

В Институте журналистики КНУ им. Шевченко ответили, что не будут встречаться ни с одним «хорошим» медийником страны-агрессора ни сейчас, ни после победы.

В общем, вся эта шумиха косвенно связана с предоставлением помощи украинцам. Поскольку и фонд, и проект реально делают проекты в помощь Украине. Однако ключевой целью приезда Овсянниковой планировалось создать для мира доказательства того, что с "хороших русских" надо снимать ограничения.

Медиапутешествия Овсянниковой – это пропаганда, направленная на освобождение граждан России, проживающих в странах Европы, от бремени распределенной ответственности за политику Кремля и Владимира Путина.

Я против этого по многим причинам.

А за спиной сообщества устраивать такие перфомансы – сходите за русским кораблем пожалуста...