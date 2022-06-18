Институту журналистики КНУ предлагали встречу с Овсянниковой от имени организации Гарри Каспарова

Ключевой целью приезда Овсянниковой планировалось создать миру доказательства того, что с "хороших русских" надо снимать ограничения.
От имени организации Гарри Каспарова Human Rights Foundation руководству Института журналистики Киевского национального университета имени Шевченко предлагали встречу с бывшей российской пропагандисткой Мариной Овсянниковой.
В Институте журналистики КНУ им. Шевченко ответили, что не будут встречаться ни с одним «хорошим» медийником страны-агрессора ни сейчас, ни после победы.
Еще незадолго до этого сообщали, что в помещении «Интерфакс-Украина» 1 июня должна была состояться пресс-конференция «Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда». Но мероприятие было отменено через несколько часов после анонса.
Если комментировать письменное обращение, которое было направлено руководству КНУ, то это письмо напечатано на бланке Operation Sunflower. Данный проект поддерживается организацией Human Rights Foundation, возглавляемой Гарри Каспаровым. Гарри Каспаров является фронтменом проекта "паспорт европейского русского", представленного в Вильнюсе. Целью проекта является снятие санкций с "хороших русских", которые страдают из-за политики Путина и говорят, что они ни в чем не виноваты...
В общем, вся эта шумиха косвенно связана с предоставлением помощи украинцам. Поскольку и фонд, и проект реально делают проекты в помощь Украине. Однако ключевой целью приезда Овсянниковой планировалось создать для мира доказательства того, что с "хороших русских" надо снимать ограничения.
Медиапутешествия Овсянниковой – это пропаганда, направленная на освобождение граждан России, проживающих в странах Европы, от бремени распределенной ответственности за политику Кремля и Владимира Путина.
Я против этого по многим причинам.
А за спиной сообщества устраивать такие перфомансы – сходите за русским кораблем пожалуста...
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