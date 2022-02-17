Идеальная жертва Роман Протасевич

Девять месяцев назад в Минске и других городах Беларуси состоялись события, которые породили надежду для всех людей свободной воли на планете. Многотысячные демонстрации свободных граждан протестовали против фальсификации выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко.

Однако, через девять месяцев после этих событий, дитя беларусской демократии так и осталось мертворожденным. Причины этому были понятны еще при “зачатии”. Тогда я написал для "Детектора Медиа" свой анализ происходящего в Беларуси и вокруг нее. Нетрудно было понять, что все последствия будут зависеть от готовности европейских государств идти на конфронтацию с Владимиром Путиным, который и был главным бенефициаром президентства Александра Лукашенко.

Очевидно, что события с арестом Романа Протасевича и насильственной посадкой пассажирского воздушного судна были сделаны исключительно при поддержке российских спецслужб и при уверенности Лукашенко в том, что Кремль не оставит его, даже если западные страны обнесут Беларусь рвом с крокодилами.

Однако, уже через месяц после моего первого материала стало понятно, что ни Европа, ни США не будут предпринимать ничего, чтобы пошатнуть позиции Владимира Путина, как основного движителя нарушений прав человека в Беларуси.

Европейские государства в очередной раз продемонстрировали свой “импотенциал” в вопросах защиты европейских ценностей и прав человека. Александру Лукашенко не было предложено ни одной долгосрочной сделки, в то время, как Владимир Путин, по всей видимости, до сих пор получает уступки. Так, например, Вашингтон снял санкции с компании Nord Stream 2, перенеся их на российские морские суда (в том числе, трубоукладчики). Однако, практически, все российские субъекты с успехом могут осуществлять деятельность и находясь под санкциями.

С одной стороны, такое политическое решение со стороны ЕС понятно. Ведь как будет выглядеть сделка с диктатором, который издевается над собственным народом. С другой же стороны, оставаясь в рамках своих “дипконсернов”, западные политики получили то же, что и всегда. Путин и дальше продавливает свое влияние до новых значений, а за это ему ещё и газопровод подарили.

Тот факт, что операция по задержанию Романа Протасевича и его подруги осуществлялась при тесном взаимодействии российских спецслужб (предположительно СВР), не вызывает ни тени сомнения.

В январе этого года в медиа появились скриншоты документов, которые подтверждали слежку за журналистом Павлом Шереметом, которая осуществлялась во время его проживания в подмосковном городе Зеленоград. Проведение оперативно-розыскных мероприятий по гражданину Беларуси на территории России без санкции и поддержки ФСБ - принципиально не возможно.

В случае с Романом Протасевичем, за некоторое время до своего вылета в Вильнюс из Афин он написал своим коллегам, что обнаружил за собой слежку в аэропорту Афин. На своем Twitter-аккаунте Протасевич 16 мая написал, что в Афинах осуществлял фотосъемку встреч Светланы Тихановской. Учитывая то, что в Афинах он пребывал со своей подругой Софией Сапегой, вероятно, пара успела отдохнуть после того, как Протасевич поработал фотокорреспондентом.

В дальнейшем, чтобы провести операцию по захвату Протасевича в Минске, спецслужбам Беларуси и России необходимо было провести ряд традиционных и очень важных действий.

Во-первых, необходимо было точно знать дату, время и рейс, которым Протасевич будет вылетать из Афин в направлении Вильнюса. Ведь этот маршрут пролегает в воздушном пространстве Беларуси. Однако, учитывая широкие связи Протасевича, он мог бы улететь из Афин и в другую страну. Например, в Польшу или Германию. Таким образом, до беларусского воздушного пространства он бы не долетел.

Это значит, что КГБ и СВР заранее знали маршрут Протасевича. Конечно, такую информацию можно получить и от авиакомпаний, и от продавцов авиабилетов. Ведь, скорее всего, Протасевич приобрел билет Афины-Вильнюс заранее. Кроме того, даже расследователи “Bellingcat” в своих расследованиях говорят, что списки пассажиров можно купить на “черном рынке” данных.

Однако, Литва и Греция - это не Россия, где продается все что угодно. Скорее всего, КГБ или СВР могли получить эту информацию двумя путями. Либо средства коммуникации (Telegram или e-mail) Протасевича находились под контролем спецслужб. Либо же, его, попросту, мог сдать, например, агент спецслужб из окружения Светланы Тихановской. Именно таким образом, в КГБ могли узнать точный рейс, которым летел Протасевич и спланировать операцию.

Во-вторых, спецслужбам необходимо было убедиться, что Протасевич сел в свой самолет рейса FR4978. Ведь случиться могло все, что угодно. Было бы обидно посадить пассажирский самолет насильно, и не получить желаемый приз. Поэтому один из сотрудников спецслужб в Афинах должен был осуществить подтверждение. По всей видимости, это был человек, работающий под дипломатическим прикрытием Беларуси или России в Греции, который вел себя настолько непрофессионально, что Протасевич смог заметить и раскрыть его.

Телеграм-канал Belamova опубликовал переписку с Протасевичем, где он описывает “топтуна”. При желании, спецслужбы европейских стран могут сравнить это описание с сотрудниками беларусских и российских дипломатических представительств в Афинах. Однако, скорее всего, этим уже занимаются коллеги из “Bellingcat”.

В-третьих, четыре гражданина России, которые летели рейсом FR4978 Афины-Вильнюс, сошли в Минске вместе со всеми пассажирами, но так и не вернулись на борт. Имена этих людей, скорее всего, уже есть у спецслужб и правоохранительных органов Литвы и других стран ЕС. Скорее всего, эти имена попадут и к “Bellingcat”. Очень вероятно, что их идентификация не будет сложной. Особенно, если в эту историю включатся и конкуренты СВР из ФСБ, которые очень любят посадить своих коллег в лужу, сливая журналистам их персональные данные.

И, тем не менее, и без подтверждения можно сказать, что сотрудники спецслужб могли контролировать ситуацию на борту, на тот случай, если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства и план операции окажется под угрозой.

В-четвертых, вызывает неподдельный интерес роль в этой ситуации беларусского блогера Антона Мотолько, на которого в Беларуси возбуждено уголовное дело в марте этого года. Вне всяких сомнений, он находится под серьезным давлением со стороны беларусских силовиков.

На своем телеграм-канале “МотолькоПомоги” он отслеживал события вокруг рейса FR4978, с первых минут, когда стало известно о посадке под принуждением в Минске. Картинка, которую опубликовал Мотолько, показывает, что самолет был еще в воздухе, когда на сайте Flightradar24 был сделан скриншот его разворота в сторону Минска.

Спустя восемь постов о самолете на телеграм-канале “МотолькоПомоги” была опубликована фотография Романа Протасевича, который стоит в автобусе. Очевидно, что фотография была обработана перед публикацией, так как имеет белую рамку.

В то же время, телеканал “Беларусь24”, который невиданно быстро подготовил сюжет с комментариями разных спикеров об инциденте, сообщил, что беларусская милиция узнала о том, что, находящийся в международном розыске, Протасевич находится на территории Беларуси именно из публикаций телеграм-канала “МотолькоПомоги”. “Беларусь24” говорит, что фотографию Протасевича сделала его подруга София Сапега и отправила Мотолько. Вот только фотография, показанная по телеканалу - не соответствует фотографии Мотолько. Ее показывают без белой рамки.

В порядке бреда, предположим, что на телеканале “Беларусь24” говорят правду. Зачем Мотолько дополнительно обрабатывать фотографию, якобы, присланную Сапегой, чтобы опубликовать ее у себя на телеграм-канале с белой рамкой? Окей, допустим, Мотолько - педант-аккуратист. Зачем Сапеге фотографировать своего молодого человека в тот момент, когда он не смотрит в камеру, и отправлять кому бы то ни было? Как так получается, что на пограничном контроле при въезде в страну информация о том, кто находится в международном розыске, - отсутствует? Но, при этом, милиция настолько внимательно мониторит телеграм-каналы, что узнает оттуда о приезде Протасевича.

Единственным объяснением этого трэша является то, что операцию по захвату Протасевича и операцию по медиа-прикрытию и созданию легенды захвата - готовили разные лица. И вторые - были намного менее профессиональные, нежели первые. Именно поэтому, даже безо всяких расследований, невооруженным глазом видно, что официальная версия для телеканала “Беларусь24” готовилась спустя рукава и впопыхах.

При этом, не исключено, что Мотолько или его телеграм-канал были использованы правоохранителями для создания легенды . “Втемную” или под давлением.

Дальнейшее развитие ситуации было уже делом техники. В медиа-покрытие немедленно включились телеграм-каналы “Соловьев”, “ВЧК-ОГПУ”, агентство “News Front” и его “журналистка” Юлия Витязева. Все, так или иначе, были ранее замечены в медиа-отработке информационных операций российских спецслужб.

Романа Протасевича сделали идеальной жертвой для российской и той части беларусской аудитории, которые ориентированы на Кремль. Через 12 часов скандала Протасевичу приписали службу в батальоне “Азов” и прохождение военной подготовки на территории Украины. На него уже успели нацепить ярлык радикала и неонациста. Прекрасный ход в контексте рефлексивного управления, в котором Кремль постоянно отшлифовывает свое мастерство.

Дело в том, что само слово “Азов” является “красной тряпкой” и для стран Запада. Так, например, “Азов” входит в негласный и закрытый список террористических и радикальных организаций соцсети Facebook. Поэтому его упоминание является табу в постах и комментариях.

Расследователи “Bellingcat” посвятили “Азову” десятки своих расследований, объясняя, насколько же это токсичная и неправильная организация, которая сеет исключительно ненависть. Теперь, когда Протасевич объявлен частью этого “вселенского зла”, у российских спецслужб появляется отличная возможность для риторических вопросов: “А-а-а-а… Вы же были против “Азова”. Как вы теперь можете быть за Протасевича?”.

Все эти нарративы видны невооруженным взглядом, но, похоже, европейцев снова разведут как котят. Кремлевское чудовище и его минский миньон снова съели человека. Но, разве достаточно этого для прекращения строительства газопровода? Конечно же - нет...