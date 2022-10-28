Хватит обсуждать "хороших русских". Давайте обсудим "плохих украинцев"

3 марта 2022 года Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон, которым установлена уголовная ответственность за коллаборационную деятельность (коллаборационизм). Согласно этому закону, в Уголовном Кодексе Украины появилась статья 111-1 - Коллаборационная деятельность.

С тех пор публичное возражение гражданином Украины осуществление вооруженной агрессии против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины или публичные призывы гражданином Украины к поддержке решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора к сотрудничеству с государством -агрессором, вооруженными формированиями и/или оккупационной администрацией государства-агрессора, до непризнания распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории Украины считаются преступлением и наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет.

Сейчас Служба безопасности Украины напряженно работает над обнаружением коллаборантов в Украине, в том числе и на оккупированных территориях. Однако, как оказывается, коллаборанты очень комфортно себя чувствуют и за границей. Тем более, имея на руках украинские паспорта и совершая уголовное преступление путем отрицания вооруженной агрессии против Украины, они охотно пользуются высоким статусом гражданина Украины в странах столь ненавистного им Запада.

Однако информация об этом уже активно попадает в социальные сети. Стоит просто "прогуляться" по социальной сети Facebook, и заглянуть в Facebook-группы украинцев за рубежом.

На днях на странице "Работа для Украинцев в Канаде" появилось сообщение именно о таком случае. Сначала на странице Фейсбук-группы появился пост от Татьяны Гомзиной о нуждающейся помощи якобы от семьи, которая убегает из оккупированных регионов и надеется на поддержку, которую весь мир оказывает украинцам.

Однако бдительные украинцы смогли воспользоваться средствами OSINT и, не только, уличили в поисковиках убежища коллаборантов, но и нашли кучу доказательств их преступлений против Украины.

Профили Юрия Беняшевского и Татьяны Гомзин были проанализированы и твиттер-пользователями. Нашлись даже те, кто знал пару лично еще по жизни в Крыму и подтвердил их благосклонность к аннексии полуострова Россией. Не очень понятно только, почему они начали искать новую судьбу, только уже снова с украинскими паспортами.

Однако, как оказалось, настоящим питомником украинских коллаборантов является Вена, где российская разведка чувствует себя наиболее комфортно. Об этом я уже писал в своих прошлых публикациях, героиней которых стала гражданка Украины, бывшая депутат Луганского городского совета Елена Федченко, которая по заказу «Координационного совета организаций российских соотечественников в Австрии» (КСОРС) выступала перед служащими австрийской полиции, показывая им уже давно развенчанные фейки.

После публикации об этом случае мои профили были атакованы российскими ботами, которым удалось вынудить администрацию видеохостингов удалить видео с выступлением Федченко. Однако коллеги из Цензор.НЕТ разместили видео с ней в одной из главных ролей на собственном сайте.

11 октября 2022 года украинцы Вены опубликовали в Facebook-группе "Венский фронт" ряд видео, о конфликте, возникшем между украинским волонтерским сообществом, проживающим в Австрии, и гражданкой Украины, которая пришла в украинское посольство в Вене для получения административных услуг.

Украинцы Вены узнали в посетительнице посольства Ярославу Сидоренко, гражданку Украины, которую легко можно найти на сайте Миротворец. Причину возникшего конфликта между Ярославой Сидоренко и посетителями посольства легко понять, просмотрев видео перепалки, снятые на смартфон.

В ходе беседы Ярослава Сидоренко пытается доказать, что почти 400 украинских детей погибли не от российских ракет и снарядов, а потому, что "славянские народы стравили между собой американцы". Как стало известно позже источников в украинском сообществе в Вене, Сидоренко приходила оформить доверенности на продажу имущества в Полтавской области, которое она унаследовала после смерти родственника. По всей видимости, пророссийская позиция не мешает ей выводить деньги из Украины.

Однако Ярослав Сидоренко не просто поддерживает и распространяет тезисы российской пропаганды. После нескольких обычных манипуляций инструментарием OSINT о ней удается установить огромное количество увлекательного.

Деятельность Ярославы в Вене очень пестрая, однако в большинстве своем она занимается пропагандой "русского мира". С 2016 года российские пропагандистские ресурсы связывают Ярославу Сидоренко с австрийской пророссийской пропагандистской организацией Комитет за мир на Украине (Komitee für Frieden in der Ukraine), о котором я также ранее писал. Этот комитет щедро финансировал тот же фонд «Русский мир» и в 2015 году возглавил австрийский политик Альфред Альмедер.

Особое удивление вызывает то, что Сидоренко называет своих соотечественников укрофашистами, размахивает российскими флагами, однако потом приходит к укрофашистам оформлять документы для получения средств из Украины.

Другой ресурс называет Ярославу Сидоренко активисткой Российско-австрийского диалога, которая входит в Рабочее группа гуманитарной помощи Донбасса Народного комитета мира в Украине в Вене.

Комитет за мир на Украине (Komitee für Frieden in der Ukraine), активисткой которого представляют Ярославу Сидоренко, имеет собственный сайт. На главной странице сайта также находим упоминание об активистке по имени Ярослава. Однако здесь она фигурирует как Jaroslava Healer.

Однако, то ли это Ярослава, или это другая женщина. К счастью, можно быстро найти профиль на Facebook лица по имени Slava Healer. Профиль на Фейсбуке закрыт, однако, к счастью, женщина в пилотке, протестующая против США и НАТО, изображенная на фото обложки профиля, одета так же, как и Ярослава Сидоренко, которая пришла в украинское посольство получать документы как гражданка Украины.

Кроме того, инструменты распознавания лиц говорят, что фотография Ярославы Сидоренко, хранящаяся на сайте Миротворец и фотография Фейсбук-профиля Slava Healer в пилотке и с советской символикой совпадают почти стопроцентно.

На фотографии профиля у ног Сидоренко стоит пропагандистский плакат, на котором натовский солдат, якобы, поднимает на своем штыке маленькую девочку.

Дальнейший поиск присутствия Ярославы Сидоренко в социальных сетях под псевдонимом Slava Healer открывает "ящик Пандоры", от которого становится отвратительно. Вот, к примеру, Сидоренко комментирует открытие железнодорожной ветки Крымского моста в декабре 2019 года.

А вот еще в 2017 году Сидоренко комментирует приглашение на дне российского кино в посольстве России в Австрии, которое она очень часто посещает.

В Twitter можно увидеть несколько скриншотов с постов Ярославы Сидоренко, о ее посещении российского посольства в Вене.

Как оказалось, Сидоренко успевает не только в Вене, но и Болгарии, где также работает разветвленная сеть агентуры российских спецслужб в Европе. На фотографиях она рекламирует организацию "ОПЛОТ България" вместе с Мирославой Димитровой.

На Фейсбуке Сидоренко не только поддерживает Болгарию, но и высказывается относительно других стран, например о Дании.

Или про Израиль..

В соцсетях можно найти фотографии из профиля Сидоренко, которыми делятся другие люди. К примеру, активное участие в митингах в поддержку Владимира Путина… И, обязательно, в любимой пилотке!

Ежегодно в начале мая Ярослав Сидоренко присоединяется к организации митингов в связи с трагедией в Одессе 2 мая 2014 года. Она постоянно выступает и помогает австрийским леворадикальным и русским спикерам.

Человек, держащий в руках мегафон рядом с Ярославой Сидоренко, пока мужчина в шапке произносит свою речь, — это российский пропагандист Патрик Поппель (Patrick Poppel), о котором даже есть отдельная статья в Wikipedia. Его даже внесли в европейский список фейковых наблюдателей на так называемых выборах в ЛДНР и Абхазии, что свидетельствует о его близости к российским спецслужбам.

Тем более интересно было встретить видео, где Патрик Поппель и Ярослава Сидоренко совместно открывают в Вене бар под названием "Москва".

Наиболее интересно то, что хоть видео в основном на немецком языке, но на тайм 4:11 Сидоренко в беседе говорит о Патрике Поппеле "я его политическая коллега". На мой личный взгляд это может свидетельствовать о том, что оба они зарабатывают значительные средства на проведении активных мероприятий, которые заказывает и оплачивает российская разведка в Австрии.

Однако, пока Ярослава Сидоренко не получит приговор украинского суда за кораборационизм, или пока СБУ хотя бы не возбудит против нее уголовное дело по фактам изложенным в этой статье, она имеет полное право получать административные услуги в украинском посольстве в Вене как гражданка Украины. Даже если она будет ходить в посольство завернутая в российский флаг…