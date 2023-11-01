ХАМАС сделал подарок на день рождения Путина

16:34 31 октября Киев, Украина

Ситуация будет только ухудшаться

На 71 год Путина военное крыло движения ХАМАС объявило Израилю войну, целью которой является создание Палестинского государства.

Черный лебедь, который почти никто не ожидал. Все внимание мира будет сконцентрировано на Израиле, а о вопросах помощи Украине медленно будут забывать.

Внутри украинского государства все больше экспертов и инсайдеров говорят о всеобъемлющем управленческом тупике и клинче, который не дает возможности делать необходимые изменения в поведении на уровне стратегической игры с партнерами.

Антикоррупционная сфера все больше превращается в театр абсурда. Агентурные сети врага в государственных органах продолжают работать

Американский think tank RAND опубликовал очередной сраный отчет, в котором авторы пишут о том, в каких еще формах можно "ссать Путина и его эскалации".

Узбекистан объявил о начале масштабных закупок российского газа.

Ситуация будет ухудшаться.