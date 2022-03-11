ГУ ГШ ВС РФ – что это такое и с чем его едят

ГУ ГШ ВС РФ расшифровывается как Главное управление Генерального Штаба Вооруженных сил Российской федерации. Организация более известна всем под названием ГРУ – главное разведывательное управление. Эпопея с переименованием продолжается не один год. Хотя от названия суть управления никак не меняется: шпионаж, разведка, диверсии, кибератаки, убийства. В ГРУ существует 19 управлений. За каждым закреплен определенный сектор. Кто-то занимается странами ЕС, кто-то Северной Америкой, кто-то отдельно странами НАТО, кто-то собирает данные об экономике военных других стран и т.д. Особую “популярность” это управление получило в 2018 году, после дела об отравлении Скрипалей, кибератаке на антидопинговые агентства и Международный арбитражный суд, попытке взлома Организации по запрещению химического оружия в Нидерландах, а также вмешательстве в президентские выборы в США. После 2018 года, в ходе многолетних расследований стали обнаруживать следы участия российских шпионов и в других делах: взрывы во Врбетице, отравление Емельяна Гебрева, взрывы складов боеприпасов в Болгарии и т.д.

Разговоров о ГРУ и его сотрудниках в последние несколько лет предостаточно, однако, мало кто действительно понимает, что это за управление, в чем его отличие от СВР, кем являются его сотрудники. Эта статья должна помочь более подробно разобраться в системе ГРУ и показать насколько деструктивным и опасным является эта организация.

Необходимо изначально объяснить, что ГРУ не относится к Службе внешней разведки. Это два разных ведомства, хотя оба они занимаются разведкой. Как объяснял Владимир Завершинский, бывший заместитель СВР, ГРУ занимается военной разведкой, в то время как его ведомство - политической разведкой.

Создателем «империи ГРУ» считают Петра Ивашутина, который руководил управлением еще во времена СССР. Уже тогда, сотрудники военной разведки участвовали в расстреле мирных протестующих в Новочеркасске, военных переворотах, в том числе в Афганистане и финансировали революционные движения в зарубежных странах. Сегодня, начальника разведывательного управления назначает лично президент РФ. С 2018 года им является Игорь Костюков. Впрочем, до кресел руководства ГРУ следует длинный тернистый путь, который проходят далеко не все.

Сперва необходимо понять, как становятся сотрудниками смертоносного управления. Готовят будущих шпионов в так называемой «Консерватории». Это здание московской Военной академии Минобороны, которое находится на улице Народного ополчения 50, неподалеку от штаб-квартиры ГРУ. Кроме того, сотрудников военной разведки обучают в Череповецком высшем военном училище радиоэлектроники - там учат, в том числе специалистов по кибербезопасности. Ее окончили, например, двое соседей Анатолия Чепиги по общежитию РГГУ на Кировоградской, где он был прописан в начале 2010-х. Еще одно учебное заведение, где готовят разведчиков, - Военно-космическая академия имени Можайского: ее окончил сотрудник ГРУ Алексей Моренец, которого обвиняют в попытке хакерской атаки в Нидерландах.

Новых студентов набирают не случайно. В «Консерватории» существует комиссия, представители которой ездят по разным воинским частям, училищам и по ряду показателей отбирают новобранцев. Сперва они знакомятся с личными делами молодых людей, после встречаются с ними дома и если обе стороны все устраивает – приглашают студентов в Москву. В столице будущих разведчиков тестируют на протяжении недели: знание иностранных языков, стресоустойчивость, внимание, запоминание, сообразительность, помехоустойчивость, информационная выносливость. К примеру, в одном из тестов могут попросить повторить фразу на незнакомом языке, в другом – имена и фамилии всех людей, которые были показаны на фото до этого. После прохождения тестовой недели, те, кто ее прошел, приступают к обучению, которое длится 3 года. На протяжении всего обучения, военные разведчики учатся управлять различной спецтехникой, шифровке и дешифровке, иностранным языкам, страноведенью. Их также тренируют ставить и снимать закладки, обнаруживать и уходить от слежки, придумывать на ходу “легенду”. Известно, что за каждым студентом закрепляется конкретный район Москвы, где они отрабатывают полученные навыки. Особое значение в академии уделяют проникновению на режимный объект. Студент должен легально проникнуть в здание используя вновь заведенные связи.

Всего в академии существует три факультета. На первом готовят так называемых шпионов-нелегалов и офицеров, которые работают за границей под дипломатическим прикрытием. Таких называют “пиджаками”. Это будущие секретари послов, советники, представители российских компаний в других странах, которые отвечают за связь с нелегалами и вербовку. К таким можно отнести Виктора Илюшина, который работал во Франции при посольстве РФ заместителем военного атташе. Его задачей было собирать интимную информацию о президенте Франции Франсуа Олланде в 2014 году. На втором факультете обучают военных атташе. Одним из таких атташе, закончившим факультет в академии, является Эдуард Шишмаков, которого обвиняют в причастности к организации государственного переворота в Черногории в 2016 году. До этого, Шишмаков работал по специальности в Польше в 2014 году, откуда был выслан. На третьем факультете подготавливают офицеров, которые руководят секретными операциями в зарубежных странах.

Согласно официальным данным, в ГРУ существуют следующие управления:

Список управлений в ГУ ГШ ВС РФ

В зависимости от подразделения, сотрудники ГРУ имеют разные задачи. На официальном сайте Министерства обороны РФ о сфере деятельности военной разведки можно найти следующее:

Краткая информация об основных целях ГРУ

Цели, прописанные на сайте Минобороны, в точности копируют статью 5 закона РФ о Внешней разведке:

Статья 5 закона о Внешней разведке

Согласно закону, разведчики могут конфиденциально сотрудничать с информаторами, а также осуществлять «меры по зашифровке кадрового состава». Допустимо использовать «гласные и негласные методы и средства», но не в отношении российских граждан, не на территории РФ и не те, которые причиняют вред жизни и здоровью людей. Александр Шляхтуров, директор ГРУ в 2000-х годах, говорил, что главной задачей управления является “вскрытие угроз национальным интересам и военной безопасности России”. А Валентин Корабельников возглавлявший разведку до Шляхтурова, рассказывал, что ГРУ занимается добычей информации об исследованиях, которыми занимаются другие страны. Этим занимаются “нелегалы”, для которых разрабатывают легенды. Используя их, они и живут за рубежом. “Нелегалами” можно назвать Мишкина и Чепигу. А один из ветеранов ГРУ рассказывал, что его сослуживец прибывал на задании по «легенде» 24 года. Он работал в одной из арабских стран, где купил палатку по ремонту обуви. В ней же, шпион встречался с агентами и в каблуках прятал донесения.

Впрочем, занятие шпионажем является лишь одним из основных видов деятельности управления. Другим направлением выступает дезинформация. Этим ремеслом сотрудники военной разведки занимались с самого начала. Еще в КГБ, начиная с 1923 года, так называемый «отдел А» подготавливал материалы для введения в заблуждения зарубежные страны. О самых известных примерах дезинформации КГБ в ХХ веке можно найти информацию в документах Архивного центра Черчеля:

Громкие примеры дезинформации КГБ в ХХ веке

Один из руководителей советского КГБ Леонид Шебаршин говорил, что распространить необходимую ложную информацию для шпионов не составляло труда. Предлагая денежное вознаграждение или даже обычную выпивку, советские шпионы договаривались с любой газетой о публикации необходимых им материалов. К слову, Шебаршина нашли застрелившимся в собственной квартире в 2012 году, а тело куратора по дезинформации США в советское время Дмитрия Лисоволика обнаружили около своего дома. Он якобы выпрыгнул из окна квартиры, в которой жил. Видимо, бывших агентов КГБ/ГРУ безопаснее ликвидировать. Об этом также свидетельствует покушение на Сергея Скрипаля.

Кроме двенадцатого отдела в ГРУ, отвечающего за “информационную войну”, дезинформацией в России занимается печально известная «Фабрика троллей». Ее руководителем является Евгений Пригожин, который известен всем как персональный “повар Путина”.

Стоит отметить, что частичный переход Кремля на использование аутсорсинга для дезинформации не единственное, что в консервативной России взяли на вооружение из современного мира. В 2013 году стало известно о планах Минестерства обороны создать кибернетические войска. И хотя на протяжении долгого времени в России отрицали существование подобного рода войск, официально киберсотрудники даже имеют свою собственную эмблему:

Знак отличия кибервоенного

Они должны отвечать за безопасность цифровых данных России. Тем не менее, как и любое спецподразделение РФ, кибервойска совершают атаки на суверенные государства. Международная компания «Zecurion Analytics», предоставляющая услуги кибернетической безопасности, провела исследования, согласно которым Россия является одной из ведущих стран мира, по инвестированию кибервойск. Они в свою очередь занимаются шпионажем, кибератаками и информационными войнами. По предварительным подсчетам, в составе хакеров России насчитывается 1000 человек, а финансирование достигает 300 миллионов долларов в год.

Более интересным являются места расположения хакеров ГРУ. Впрочем, эти места предназначены не только для хакеров, но и для научных сотрудников управления, которые разрабатывают яды, стратегии, планы проведения спецопераций и ведут сверхсекретную шпионскую деятельность. Такими объектами являются НИИ. Вероятно, здания НИИ разбросаны по всей России в количестве нескольких десятков. Однако достоверно известно лишь о некоторых из них, а именно: 6-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, в/ч 54726; Центр специальных разработок Минобороны; Военная часть 26165; Войсковая часть 74455; 18-й ЦНИИ; «Совинформспутник».

В 6-ом Центральном НИИ Минобороны исследуют военный потенциал зарубежных стран. Он находится в Москве по адресу Хорошевское шоссе, 86. Местные жители между собой называют его «Пентагоном» из-за сверхсекретности. Его сотрудники считаются самыми информированными людьми ГРУ, а руководство входит в Совет безопасности РФ. В соседнем здании от НИИ в 2008 году располагался офис компании Steadyhost. Как позже выяснилось, IP-адрес компании был зарегистрирован за Stopgeorgia.ru. Участники этого проекта совершали кибератаки на Грузию, во время российской оккупации Южной Осетии.

6-ой Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, в/ч 54726 на карте

В Центре специальных разработок Минобороны, по улице Свободы, 21, в основном, ведется исследование так называемых «эксплойтов» - программ отвечающих за взлом данных. Ранее в Центре проводили набор персонала через платформы в интернете. Сейчас, часто проводят соревнования по кибербезопасности среди школьников и студентов. Известно, что в нем работал Евгений Серебряков, которого в апреле 2018 года выслали из Нидерландов за попытку хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия.

Центр специальных разработок Минобороны на карте

Военная часть 26165 в народе зовется «Хамовнические казармы». Она находится на Комсомольском проспекте 20. Эта часть считается главным местом российских правительственных хакеров. На ее территории расположен центр криптографии, сотрудники которого занимаются разработкой схем дешифровки. В ходе многочисленных расследований удалось выяснить, что в «Хамовнических казармах» работали сразу несколько хакеров, которые совершали кибератаки на США и страны Европы. Во время президентской гонки во Франции была взломана личная переписка Эмануэля Макрона. Почти сразу, французским спецслужбам удалось узнать, что многие письма тогда еще будущего президента были изменены. А изменил их человек по имени Рошка Георгий Петрович, который числился работником сразу нескольких НИИ в России, принадлежащим спецслужбам РФ. Также в здании Воинской части 26165 был замечен и Алексей Моренец, фигурант кибератаки на ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) в Нидердандах и еще десять человек, организовавших атаку на Демократическую партию США.

Военная часть 26165 «Хамовнические казармы» на карте

Военная часть 74455 расположена на улице Кирова 22. Однако официально там расположено здание бизнес-центра «Новатор», на входе которого расположена вывеска с названием «Центр управление повседневной деятельностью». Так по данным Минобороны называется место, откуда ведется контроль за ежедневными операциями агентов. Также, сотрудники американских спецслужб заявляют, что в здании находились несколько хакеров, которые участвовали в кибератаке на Демократическую партию США в 2016 году.

Следующим в списке идет 18-й ЦНИИ, который очень полюбили конспирологи. Они утверждают, что на одном из нижних этажей НИИ находится НЛО упавшее в Москве в 1959 году, а также через него проходит линия «Метро-2». Кроме того, что в центре занимаются разработкой радиоэлектроники, о нем больше ничего не известно.

В завершении с темой о НИИ следует упомянуть «Совинформспутник». Это спецподразделение ГРУ, которое занимается космической разведкой. Именно они впервые сфотографировали «Зону 51» в США.

Тем не менее, кроме онлайн войск и шпионов, в ГРУ есть и свои силы специального назначения, которые действуют в полевых условиях. Их прямой задачей является уничтожение противники. Спецназ ГРУ считается одним из элитных военных подразделений ВС РФ. Чтобы в него попасть, людей отбирают по ряду психологических параметров. Основным из них должна быть готовность хладнокровно убивать, в том числе и мирных жителей, чтобы получить интересующую информацию для правительства в Кремле.

Самой известной спецоперацией управления, по словам самих спецназовцев, является свержение правителя Хафизулы Амина в Афганистане. После его убийства место правителя занял Бабрак Кармаль, который был приверженцем СССР. С этих событий началась война в Афганистане. Спецназ ГРУ участвовал и в обеих Чеченских войнах, и в Грузии в 2008 году. А в 2014 году, сотрудники ГРУ, под личным командованием Путина, прибыли в Крым, чтобы помочь «Вежливым людям» оккупировать полуостров. Вот, что сказал президент РФ по этому поводу:

Также, офицеры спецназа участвовали в войне на Востоке Украины. В 2015 году были захвачены в плен Александр Александров и Евгений Ерофеев, которые признались, что являются бойцами спецназа ГРУ, чья воинская часть расположена в Тольятти. Кроме этого, они регулярно появляются в материалах расследования независимых журналистов, где выступают в роли тренеров личного состава Сирии, Ливии, Венесуэлы. Тесно взаимодействуют с представителями ЧВК Вагнера и тайно участвуют в спецоперациях наемников.

Что касается спецназа, то его бойцы расположены на территориях военных частей. Однако, как и у любого правительственного ведомства, управление имеет свою штаб-квартиру. Она расположена в Москве, по адресу Хорошевское шоссе, 76. Штаб-квартира имеет большую площадь и располагается в нескольких зданиях, которые занимают значительную часть улице. Территория обнесена забором и в простонародье зовется «Аквариум». Здания получили свое названия после написания книги бывшего агента ГРУ Владимира Резуна, который писал под псевдонимом Виктор Суворов. Дело в том, что они имеют стеклянное покрытие, а также все сотрудники внутри системы знакомы между собой, “как рыбы в аквариуме”. После того, как Путин в 2006 году открыл новое здание военной разведки, внутри появились сауна, спа, площадки для игры в баскетбол и волейбол, зимний сад и многое другое для развлечения.

Штаб-квартира ГРУ в Москве на Хорошевском шоссе

Штаб-квартира ГРУ в Москве на Хорошевском шоссе на карте

Тем не менее, несмотря на удобства и современно оборудования, агентов ГРУ начали раскрывать все чаще. О Мишкине и Чепиге пожалуй знают все. Их обвиняют в покушении на Сергея Скрипаля, в диверсии на складах во Врбетице, причастности к отравлению Емельяна Гебрева. Тем не менее, существуют и другие случаи, когда агенты ГРУ были раскрыты. В основном это касается все тех же «пиджаков», агентов под дипломатическим прикрытием. После рассекречивания, их задерживают и уточняют статус дипломатической неприкосновенности. Далее, высылают на родину. Так неоднократно случалось в Болгарии, Италии, Украине, Дании, Австрии, Польше. Однако были случаи, когда сотрудников ГРУ сажали в тюрьму государства, в котором они были пойманы. В 1978 году, двух агентов ГРУ, работавших под прикрытием ООН, задержали при закладке тайника с секретными документами, в которых содержалась информация о военно-морских силах США. Суд в Америке приговорил их к 50 годам лишения свободы. Спустя год, они были обменены на диссидентов, которые сидели в советской тюрьме. Периодически, во время локальных “войн” силовых ведомств внутри России, сотрудников ГРУ разоблачают их же соотечественники, но из параллельного управления. К примеру, в 2014 году, когда ФСБ намеревалось вернуть себе власть, которой обладал КГБ, ими были опубликованы имена военных разведчиков, которые под разными «легендами» находились на заданиях за границей.

Кроме рассекречивания, нередко агенты ГРУ оказываются в рядах перебежчиков. Это связано и с деятельностью, которую они веду и с отношением к ним руководства. В частности, многие, кто начал параллельно работать с иностранными спецслужбами и разведкой говорили, что просто хотели дополнительно заработать, так как им попросту не хватало на нормальное существование. Одним из таких шпионов стал Дмитрий Поляков, который на протяжении 25 лет передавал секретные сведенья о советских секретах с 1961 по 1986 года. Его, как предателя родины расстреляли. Еще одним советским шпионом, который был расстрелян, стал полковник Олег Пеньковский. Он начал работать с британской разведкой МИ-5 и за несколько лет успел передать более 5 тысяч секретных документов. Кстати, по некоторым данным, его не расстреляли, а сожгли в печи, в здания ГРУ, которая, по официальной версии, служит для сожжения документов. Более известными перебежчиками являются Сергей Скрипаль и Александр Запорожский. Скрипаль, как известно, был «пиджаком» в Испании и выполнял роль заместителя военного атташе. Именно там он начал работать на британскую разведку. После его ареста, Сергею присудили 13 лет заключения. Александр Запорожский начал работать с американским ЦРУ уже после своего увольнения и переезда за границу. Тем не менее, его бывшие коллеги выманили Запорожского в Москву, где он был схвачен и осужден на 18 лет заключения. Оба бывших сотрудника ГРУ были обменяны в 2010 году на задержанных в США «нелегалов».

Также, другой шпион ГРУ, Станислав Лунев, работавший в США под прикрытием корреспондента, был завербован ЦРУ. Он написал книгу «Глазами врага», где рассказал, что одной из диверсий России должна была стать атака с использованием химического и биологического оружия. Препараты находились неподалеку реки Потомак, на которой стоит Вашингтон. В дальнейшем его слова подтвердил Александр Кузьминов, бывший сотрудник СВР РФ, который участвовал в перевозке химикатов.

Также, причиной смены гражданства и ведомства в другой стране становится не только финансовое положение, но и вероятные последствия работы в ГРУ. Бывшие и действующие разведчики зачастую умирают при загадочных обстоятельствах. Сергей Третьяков, работавший главой резидентуры СВР в Нью-Йорке до 2000 года, был самым высокопоставленным разведчиком, когда-либо завербованным США. В 2000 году он попросил США о политическом убежище. “Я самый высокопоставленный офицер разведки, который когда-либо менял сторону. Если со мной что-то случится, Россию исключат из цивилизованного сообщества”, говорил Третьяков в интервью. Через полтора года после этого, в 2010 году, Третьяков умер, подавившись в ресторане куском мяса.

В 2009 году при загадочных обстоятельствах погиб заместитель начальника ГРУ Юрий Иванов. Он находился в командировке в Сирии. Его тело было найдено на берегу моря в турецкой деревне. Перебежавший в Канаду в 2000 году сотрудник СВР Евгений Топоров умер от удара током в ванной в 2010 году.

В 1992 году заместитель начальника ГРУ погиб в автомобильной аварии. На следующий год при таких же обстоятельствах погиб начальник отдела военной контрразведки Тихоокеанского флота. В 1996 году одного из руководителей ГРУ Алексея Ломанова сбил насмерть автомобиль. В 1997 году из окна своей квартиры “выбросился” генерал-майор ГРУ Виктор Шипилов. В 1999 году один из руководителей ГРУ Иван Шалаев разбился в автомобильной аварии. В 2000 году тело подполковника СВР нашли с ножевым ранением в шею.

В 2000-х на сотрудников разведки постоянно нападали и обворовывали их квартиры. В 2002 году на улице Демьяна Бедного избили сотрудника СВР. В 2003 году на квартиру полковника СВР Александра Потеева напали неизвестные с пистолетами, его избили и забрали деньги. В 2003 году неизвестные через воздуховод пробрались в квартиру в ведомственном доме СВР и забрали оттуда ноутбук разведчика. В 2004 году на Изумрудной улице неизвестные напали и отобрали у разведчика портфель. В 2005 году на сотрудника СВР напали и избили. Тогда же в тот же ведомственный дом СВР снова забрались через воздуховод, из квартиры забрали документы и деньги. В 2006 году из ведомственного дома унесли сейф одного из разведчиков.

3 января 2016 года внезапно умер руководитель ГРУ Игорь Сергун. По официальной версии - у себя дома в Подмосковье от сердечного приступа, по данным «Stratfor» - в другой день и в Ливане.

Как видно, весь путь сотрудников ГРУ состоит из постоянных проблем, которые создает для них государство. Обычных людей превращают в машины для убийства, которые по истечению срока эксплуатации попросту “списывают в утиль”. В итоге, почти половина сотрудников после завершения карьеры просто ликвидируется. Будучи на “страже” своей страны, агенты и шпионы военной разведки просто выполняют волю своих хозяев. А когда понимают, что речь о патриотизме, которую им повторяли из года в год не больше чем «легенда», на подобии той, которую они сами придумывают для выполнения заданий, стараются перейти на сторону “врага” или же уволиться, однако длинная рука Кремля все равно их настигает.