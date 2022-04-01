Главное террористическое управление Минобороны России

15:22 06 ноября Киев, Украина

5 ноября на московщине празднуют день военного разведчика, накануне которого Владимир Путин обычно приезжает на улицу Валентины Гризодубовой в Хорошевском районе Москвы.

Именно туда, с Хорошевского шоссе, переехала грозная советская ГРУ. Печально известный «Аквариум», о котором писал Виктор Суворов (настоящее имя Владимир Резун), уже более 10 лет находится именно там. Теперь это учреждение называется Главное управление Генштаба МО РФ. Но все продолжают именовать ее «ГРУ», поэтому во время своего очередного визита Путин предложил вернуть традиционное название. Поскольку в использовании информационных мемов Путин точно хорошо ориентируется.

В своей речи Путин, как правило, благодарит старшему офицерскому составу разведывательной службы за проведенные операции по отравлению (Скрипали), ликвидации (Орхан Джемаль и его коллеги) и политических провокаций.

По моим оценкам, именно агрессия против Украины и изменение политической конструкции мира, которая последовала за ней, превратила ГРУ на одну из самых упоминаемых спецслужб мира. Несмотря на то, что ее конкуренты внутри России (СВР и ФСБ, Нацгвардия, ФСО, СледКом и другие) постоянно пытаются подставить офицеров ГРУ и слить имеющиеся данные об их спецоперациях.

Перехват лидерства военными разведчиками очень хорошо видно на примере событий на Донбассе, происходившие в начале российской агрессии против Украины. Так, ключевыми лицами в Донецке были бывшие сотрудники российского олигарха Константина Малафеева - Игорь Стрелков (Гиркин) и Александр Бородай, которые ориентировались и опирались на силы и средства ФСБ.

Так, например, первым вице-премьером «ДНР» был Владимир Антюфеев, а руководителем «МГБ ДНР» - Андрей Пинчук, оба - внештатные сотрудники ФСБ РФ, работавшие до этого в Приднестровье, а позже - захватывали Крым.

В то же время, «луганское направление» российской агрессии было условно передано конгломерату незаконных вооруженных формирований Евгения Пригожина и ГРУ.

С течением времени и при активной поддержке Владислава Суркова грушниками удалось оттеснить ФСБ на второй план. Причем это произошло не только в контексте агрессии против Украины. Уже в 2016 году, после того, как под протекцией Суркова и Путина для них открылись ничем не ограниченные финансовые ресурсы, они стали первой скрипкой во вмешательстве в американские президентские выборы.

Террористическая Федерация

С 2015-го по 2018-й городами Европы прокатилась волна террористических актов, совершенных лицами, которые были связаны с исламским миром.

7 января 2015 года в редакции ультраправого сатирического журнала Charlie Hebdo произошло нападение, в результате которого погибло 12 человек и ранено 11. Причиной нападения были названы карикатуры на пророка Мухаммеда.

Уже в ноябре 2015 года в Париже произошла массовая стрельба, а число погибших возросло до 130 человек. Почти одновременно произошло несколько взрывов возле стадиона «Стад-де-Франс» и расстрел в концертном зале «Батаклан».

За полтора месяца, в новогоднюю ночь 2016 года, в немецком Кельне было зафиксировано около 1000 нападений сексуального характера на женщин. Нападения якобы происходили в формате заигрываний и болезненного развлечения. Нападающих идентифицировали в основном как граждан Сирии, Ирака и других ближневосточных стран.

Еще за два с половиной месяца, в марте 2016-го, террористические акты были организованы в брюссельской аэропорту и на станции брюссельского метро «Малбек». 34 человека погибли в обоих терактах и около 200 в общем были ранены.

14 июля 2016 года 19-тонный грузовик, которым управлял 31-летний мусульманин, врезалась в толпу людей на набережной во французской Ницце. 86 человек погибли и 308 получили ранения.

Этот печальный список можно продолжать еще долго, вспоминая события в Лондоне, Страсбурге и других городах. Однако с точки зрения предельно циничных подходов рефлексивного контроля, который мы рассматриваем в наших публикациях, нас интересуют не жертвы, а решения, которые должны были бы принимать европейские лидеры после этих печальных событий.

А особый интерес вызывает поведение российской стороны. Именно тогда, когда после катастрофы малазийского боинга MH17 чаша весов международной политики склонилась в пользу Украины, а иностранные государства начали активную санкционную политику против Кремля, министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Евросоюз «продолжает отказываться сотрудничать с Россией в контексте борьбы с ИГИЛ , несмотря на теракты на территории их стран».

Парадоксально, один из основных российских спикеров того времени, лидер Чечни Рамзан Кадыров организовал миллионный митинг в защиту пророка Мухаммеда. То есть - в поддержку террористов, убивших журналистов журнала «Шарли Ебдо».

По иронии судьбы, французский президент Эммануэль Макрона помог вернуться к платформе ПАСЕ тому государству, один из ведущих спикеров которой очень ярко и активно оправдывал убийство французских граждан, отстаивавших эту пресловутую свободу слова изображать пророка без одежды.

Последние пару недель мы наблюдаем повторение истории четырехлетней давности. Как и в 2014 году, Кремль снова по уши влез в региональный конфликт на периметре своих региональных интересов геополитического измерения. Путин поддерживает Армению, а его прихвостни во главе с Маргаритой Симоньян уже открыто заявляют о том, что, если Ереван хочет защиты, то он должен отказаться от своей независимости.

Но, как и в случае с Украиной, Кремль столкнулся с военным сопротивлением, которого он не ожидал. Турция, которая поддерживает Азербайджан, обеспечила господство азербайджанских военных сил в воздухе. Поэтому Кремль вынужден создавать новую реальность, которая хоть как-то оправдает или скроет его очередные геополитические провалы. И именно в этот момент очень удобно на горизонте появляется крестовый поход Эммануэля Макрона против исламистов.

День террористической разведки

За последние две недели по странам Евросоюза снова прокатилась волна терактов.

16 октября 2020 в пригороде Парижа обезглавили учителя истории, который показывал ученикам карикатуры на Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство «исламистским терактом». Нападающего застрелили. По данным Actu17 и Le Parisien, подозреваемый в совершении преступления - чеченского происхождения, ему было 18 лет. Он вел аккаунт в твиттере под ником @ tchechene_270.

Через 10 дней после нападения на учителя в пригороде Парижа, район вокруг Эйфелевой башни был эвакуирован в связи с угрозой взрыва. В Авиньоне полицейские застрелили нападавшего, который бросался на прохожих с криками «Аллах Акбар». Три человека погибли в Ницце в результате нападений мужчины с ножом. В Вене произошло несколько нападений с автоматическим оружием, и количество пострадавших еще подсчитывается.

Если уважаемый читатель не видит в этих процессах исторических аналогий, которые произошли буквально на ваших глазах в последние годы, то каким образом можно объяснить такие всплески насилия в европейских городах в те самые моменты, когда Кремль оказывается в трудном положении на фронтах военных конфликтов, которые информационно обслуживаются офицерами ГРУ под прикрытием журналистов «Московского Комсомольца»? В данном случае в Нагорном Карабахе.

Чтобы получить геополитические инструменты для повышения ставок в своей кровавой игре, Кремль через возможности ГРУ МО РФ инспирирует террористические акты на территории стран Европы, чтобы активизировать антиисламскую риторику европейских лидеров. Тем самым облегчив себе положение в противостоянии с Турцией на армяно-азербайджанском фронте.

И с этой целью Кремль очень активно использует возможности ГРУ, которое празднует в этот день свою очередную годовщину.

*** После Революции достоинства украинцы и другие народы планеты столкнулись с невиданной до того эволюцией технологий манипуляции общественным сознанием. Залогом их успешности стало быстрое развитие средств массовых коммуникаций - социальных сетей, онлайн-медиа, а также уязвимость людей к фейковым новостям. Если мы не сможем эволюционировать достаточно быстро, чтобы понимать, как работают манипулятивные технологии, то неизбежно станем их жертвами. Данный цикл публикаций на платформе «Укринформ» призван показать на конкретных кейсах, как приемы рефлексивного контроля применяются против украинцев.