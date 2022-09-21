Где кремль возьмет деньги на войну?

Что ж, владимир путин обвалил российские ценные бумаги и биржевые индексы своим заявлением о частичной мобилизации ради продолжения войны (так называемой "специальной военной операции") в Украине.
Обнищание и фактическое обнуление сбережений граждан россии — это уже свершившийся факт. Конечно, из-за высоких цен на энергоносители (газ и нефть) бюджет страны-агрессора все еще имеет достаточно прочную и долгосрочную "подушку безопасности". Но у нее нет ничего общего с благосостоянием простых российских граждан, которое будет лететь в бездну нищеты.
Все деньги уйдут на обеспечение частичной мобилизации, подготовку и обмундирование мобилизованных, а также на покрытие нужд оккупированных регионов. Путин сам сказал, что финансовое обеспечение мобилизованных в Донецкой и Луганской областях будет на том же уровне, что и обеспечение военнослужащих российской армии.
Эти деньги нужно будет где-то взять. Их возьмут из карманов жителей Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Казани и других городов.
Частичная мобилизация неизбежно приведет к еще одному массивному удару по российской экономике.
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