07:28 27 декабря Киев, Украина

Тотальный контроль населения в России ведется не только чтобы раскрывать “неблагонадежных граждан” или “врагов народа”. Это, пожалуй, второстепенная задача спецслужб и, скорее, официальное прикрытие. На самом деле, сбор абсолютно всех персональных данных – от места проживания, до остатков на банковских счетах – используются силовыми структурами для личного заработка. Казалось бы – поддерживаешь Путина, войну – можно спать спокойно. Но не тут-то было. Кто угодно может обратиться в ФСБ, налоговую либо полицию, чтобы узнать любую информацию о гражданине и использовать ее в собственных целях.

Вне зависимости от того, является ли человек физлицом, юрлицом, чиновником или обычным ревнивым партнером, за, сравнительно, небольшие деньги можно получить персональные данные любого человека. Рынок торговли данными в России обширный.

Логично задаться вопросом – “кому я нужен, если я самый обычный человек?”. На самом деле, тайным “детективом” может быть как коллега по работе с неразделенным чувством любви, так и мошенник, желающий отнять последнее.

Один из сотрудников ФСБ, по понятным причинам, не называющий своего имени, рассказал о расценках на продажу персональных данных в России. К слову о “патриотизме” - все цены он указал в долларах, а не в “деревянных”.

Полное досье на человека – серия и номер паспорта, имя, фамилия, родственные связи, жилье и транспорт, доходы – продается за 25-30 долларов. Если есть необходимость уточнить какие-то данные, отдельно делается выписка из реестров и баз данных. Примерно 30 долларов будет стоить выписка из большинства российских ведомств, банков и даже Интерпола.

Например, выписка со всеми купленными билетами из базы МВД, поможет узнать, собирается ли человек куда-то уехать и когда именно. Выписка из Федеральной налоговой службы – где субъект работает и какую зарплату получает. Чтобы узнать, сколько денег храниться на банковских счетах, необходимо заплатить 70-80 долларов. А справка о перемещении средств обойдется в 25-30 долларов. Такая информация может быть использована мошенниками, чтобы понять какую сумму можно вымогать у человека.

Куда большую цену ФСБ запрашивает за разглашение “пингов”. Эта услуга подразумевает продажу данных о звонках – куда звонил человек, от кого принимал звонки, как долго они длились, а также сами записи телефонных разговоров. За это спецслужбисты запрашивают от 1 000 до 1 300 долларов.

Одна из популярных услуг – взлом страниц в соцсетях. Таким пользуются как ревнивые супруги, так и мошенники, которые после могут рассылать спам от чужого имени, либо перепродавать страницы соцсетей другим людям. При этом диапазон цен тут очень широкий. Спецслужбы могут взломать аккаунт без гарантии, и это будет стоить до 100 долларов. А вот, если необходим стопроцентный вариант, то за гарантию придется заплатить до 1000 долларов. Как результат – логин, пароль, а также выгрузка всех диалогов. Но можно доплатить и получить даже удаленные диалоги за последние полгода.

ФСБ также могут взломать и мессенджер, вроде «Telegram», «Whatsapp», «Viber». В зависимости от приложения, которым пользуется человек, стоимость услуги будет колебаться от 250 до 500 долларов. Результат – злоумышленники видят все переписки, группы, а также фотографии и файлы, которые отправляет жертва. Кроме того, продажные силовики продают услугу, при покупке которой видна получаемая и отправляемая электронная почта в режиме онлайн. Стоимость колеблется от 100 до 600 долларов в зависимости от используемой площадки.

ФСБ не была бы ФСБ, если бы не могла отслеживать людей в режиме реального времени. И такие услуги продаются дороже всего. Определение местоположения человека в течение суток оценивается от 1,7 до 2,6 тыс. долларов. Если же заказчик желает прослушивать и записывать телефонные разговоры жертвы, то 24 часа такого наблюдения обойдутся в 4,4 тыс. долларов. Однако здесь есть нюанс – такие заказы принимаются минимум на 7 дней. Значит, что услуга будет стоить не меньше 30 тыс. долларов.

Если человек достаточно богатый, то он может стать для ФСБэшников “личным президентом” на некоторое время и приказать отслеживать жертву путем наружного наблюдения. К слову, при руководстве Сергея Собянина, мэра Москвы, в столице РФ было установлено более 200 тыс. камер, что, фактически, сделало этот город идеальным для работы ФСБ. Не исключено, что мэр Москвы в доле с силовыми структурами в продаже персональных данных.

Силовики в РФ не только могут получить абсолютно любую информацию о каждом россиянине, но и продают ее другим россиянам и не только. Те люди, которые должны защищать население от международных преступником, террористов, убийц, мошенников, фактически ими же и являются, а также могут и, вероятно, сотрудничают с вышеперечисленными. Неоднократно всплывала информация о сливах в сеть десятков тысяч персональных данных клиентов банков, либо аккаунтов месенджеров и соцсетей россиян. В СМИ тут же обвиняли хакеров, но на самом деле, это могли сделать силовики в погоне за заработком на преступных биржах фриланса в Darknet, либо по заказу конкурентов банка или IT-компании.

Коррупция в ФСБ и других внутренних силовых структурах РФ поражает. Дело в том, что за деньги, там готовы продать какую угодно информацию. По всей видимости, таким образом, Киев мог собирать информацию не только об интересующих Украину чиновников, генералов армий, но и о передвижении высокопоставленных лиц. Страна, где врагу могут продать собственные планы, где выше денег ценится лишь большее количество денег, рано или поздно “сгниет” до основания. Впрочем, цивилизованный мир выдохнет с облегчением.