ФСБ в Херсоне и разборки российских военных

20:56 30 августа Киев, Украина

В России все делается ради денег. Российские ученые, историки и исследователи до сих пор не могут сформировать четкое определение “русской идеи” – общего направления в культуре, которое объединяло бы весь народ и двигало им в имя общей цели. Из-за отсутствия общности, часто можно наблюдать за тем, как, вопреки пропагандистским лозунгам вроде “своих не бросаем”, россияне все же бросают. Ради наживы они готовы предавать, убивать, подставлять. Все упирается в материальные блага. Однако, получая, казалось бы, то, что россиянин хотел, он хочет получить еще больше, глядя на других, которые имеют большее финансовое и материальное состояние. В итоге, тот, кто сильнее, отбирает у слабых, и становится еще сильнее. Поэтому, в Кремле находятся наиболее циничные, лживые, коварные и, к сожалению, сильные представители российского общества. Они “кидают” народ в промышленных масштабах.

В тоже время, среди представителей российских элит также происходит борьба. Особенно отчетливо она прослеживается между сотрудниками силовых структур. Известно, что ФСБ, СВР, ГРУ, МВД и армейские генералы всегда конкурировали между собой. Их методы устранения друг друга мало чем отличаются от разборок бандитов в 90-х. С началом полномасштабного вторжения в Украину для российских силовиков наступило время практически безграничных возможностей. Кремль выделяет колоссальные средства на войну из бюджета, которые, как показывают многочисленные исследования, командный состав различных силовых ведомств, успешно разворовывает.

Но кроме бюджетных средств, силовики начали дележку временно оккупированных украинских территорий. При этом, генералитет и средние командный состав спецслужб и армейцев, как никто другой понимают, что вскоре их войска начнут отступление, поэтому, стараются нажиться как можно быстрее и больше. Зарабатывают оккупанты на примитивных вещах, однако их спектр весьма обширен. Это и взятие “процента” с награбленных российскими солдатами украинского имущества, и вымогательство денег за похищенных людей, и даже продажа военной документации, координат собственных войск, оружия.

Рэкет также не остался в стороне. Им, в основном, промышляют спецслужбы. Так как на оккупированных территориях царит хаос и беззаконие, которые усердно поддерживаются самими же силовиками, стиль по вымогательству денег с предпринимателей не претерпел каких либо изменений со времен 90-х.

Но и конкуренция среди российских силовиков остается большой, так как в войне участвуют представители абсолютно всех силовых ведомств РФ. И если на родине они стараются в тайне расправляться друг с другом, то на временно оккупированных территориях Украины боевики в открытую уничтожают своих конкурентов путем расстрелов или подрывов. Так, известны случаи, когда буряты устраивали перестрелку с кадыровцами из-за того, что не смогли поделить награбленное. Спецслужбисты взрывали автомобили с украинскими гауляйтерами, чтобы поставить на их место своих людей. ФСБ устраивало расправу над ГРУшниками и наоборот.

Недавний случай как раз подтверждает, что силовики ненавидят друг друга, видимо, еще больше, чем мифических “нацистов” в Украине. В середине июня стало известно о перестрелке между российскими военными и сотрудниками ФСБ. Это произошло в Херсоне, в кафе "Еда.Топи". Несколько российских военных пришли вечером с “предложение крыши” к бизнесмену одного из кафе, естественно, не бесплатно. После того, как они, вроде бы "договорились", часть из них покинула заведение, а двое - сержант Сергей Обухов и младший сержант Игорь Судин - остались, чтобы "обмыть" дело. За то время, пока армейцы оставались в кафе, сотрудник заведения успел сообщить начальство о факте рэкета, а тот, в свою очередь, вызвал уже имеющуюся "крышу". На место прибыли четверо сотрудников ЦСН ФСБ РФ - Игорь Якубинский, Сергей Привалов, Бородин Д.А. и еще один их коллега. В ходе выяснения личностей российских военных, Обухов и Судин открыли огонь по ФСБэшникам, те начали стрелять в военных. В результате Обухов, Привалов и Якубинский, согласно отчету, "погибли на месте", а Бородин и Судин были "госпитализированы с ранениями различной степени тяжести в Федеральный военно-морской клинический госпиталь № 1427 Минобороны России, расположенный в Севастополе". Четвертый сотрудник ФСБ, личность которого не указана в документах, "скрылся с места происшествия". Тем не менее, его личность удалось выяснить. Четвертым ФСБэшником был сын генерала ФСБ Александра Тихонова - Евгений Тихонов, который пошел по следам отца.

Ранее, несколькими годами, с возглавляемым Александром Тихоновым центром специальных назначений ФСБ и его сыном Евгением Тихоновым уже был неоднозначный инцидент, который прекрасно иллюстрирует действия военной верхушки.

За “Разбой, совершённый организованной группой в особо крупном размере”, а именно в хищении более 150 млн российских рублей были осуждены несколько бывших сотрудников подразделения «Альфа», а из высших чинов арестован майор подразделения «К», все тогда арестованные, а их более 5, были ровесниками Евгения Тихонова и проживали на территории центра специального назначения ФСБ РФ, которую возглавляет герой России, генерал-полковник Александр Тихонов. Вину Тихонова младшего взяли на себя его подельники, сам же он отделался испугом в виде условного срока, и его дело было переквалифицировано вместо подозреваемого в “свидетеля”, тем самым, сдав своих сослуживцев, он сумел избежать наказания, а сам процесс был затянут на несколько лет. Уже в 2022 году Тихонов младший оказался в Херсоне.

ЦСН ФСБ был создан из подразделений «Альфа» и «Вымпел». Как отмечают сотрудники – “100% личного состава прошли Афганистан, Чечню и имеют боевой опыт”.

Возрождение Вымпела или подразделение «В», начиналось в 1994, Владимир Проничев сменил на посту уже всем известного Николая Патрушева на посту начальника Управления ФСК (тогда федеральная служба контрразведки РФ), Патрушев в тот период времени сменил начальника Главного контрольного Управления (ГКУ), а начальника, которого он сменил, был некто иной как Владимир Путин. В свои заместители Владимир Проничев берёт Александра Тихонова. Позже уже приказом Путина центры «Альфа» и «Вымпел» были объединены в единый Центр Специальных Назначений, который и возглавил Александр Тихонов. Информация об этих спецподразделениях практически отсутствует, все засекречено, в том числе, кадровые назначения. В виду секретности, информация не доступна даже самим сотрудникам ФСБ из других отделов. Тем не менее, о “спонсорах” Тихонова и всего Центра специального назначения все же нашлась информация, хоть и достаточно раннего периода.

В начале нулевых стало известно о “полковнике С.” – “легендарном снайпере” из спецподразделения. “На скромную офицерскую зарплату, еще будучи капитаном, он умудрился построить за городом трехэтажный коттедж с целым автопарком роскошных иномарок, в его гараже - порядка пяти машин и несколько мотоциклов лучших японских фирм. Подсчитайте, сколько может стоить только один мотоцикл. Вместе с членами одной из преступных группировок он владеет собственным автосервисом и рестораном в центре Москвы. В какой-то период у прокуратуры появились к нему вопросы, но благодаря покровительству высших сил в руководстве ФСБ все проблемы удалось решить”, - рассказал один из бойцов спецподразделения, по понятным причинам, пожелавший остаться неизвестным. Он же поведал и об еще одном из своих коллег: “Когда-то в центре служил скромный офицер Бендерский Эдуард. Уволился он в звании старшего лейтенанта. На гражданке создал ЧОП (частное охранное предприятие) «Вымпел-А» под «крышей» нашего центра. Курирует его лично наш генерал Тихонов. Ездит Бендерский на джипе «Гелендваген», имеет и спецталон, и удостоверение прикрытия. Практически все банкеты, концерты, соревнования оплачивает его ЧОП. Сам господин Бендерский регулярно приезжает в сауну попариться, несмотря на то, что эта сауна находится на территории особорежимного объекта ЦСН. Париться он предпочитает в обществе руководства центра”.

Эдуард Бендерский

Судя по рассказам бойца из спецподразделения ФСБ, Александр Тихонов, как и другие силовики-генералы, не брезгует “грязными” деньгами. Очевидно, что временно-оккупированные территории манят таких людей быстрым, кровавым заработком. Тот факт, что его сын – Евгений Тихонов – лично присутствует в Украине, может говорить о том, что генерал отправил своего отпрыска “зарабатывать”, так как уверен в его преданности. Так как Центр спецназначения ФСБ создан для выполнения отдельных задач, его бойцы могут не присутствовать на передовой. Известно, что их используют для вычисления и задержания украинских активистов, по крайней мере, в Херсоне. Поэтому, Евгений Тихонов и его коллеги в Украине, скорее всего, находятся подальше от фронта и поближе к рэкету по велению отца. Такое своеобразное отбывание условного срока по многочисленным уголовным делам, которые отец заботливо зачищает за сыном и сам не хочет попадаться в опалу своим давним знакомым в Кремле, потому как велика возможность у Тихонова старшего амнистироваться после военного вторжения в Украину, по факту активного участия во вторжении. Антитеррористическое направление — это как раз то, чем может выслужиться в данный момент и старший и младший.

Перестрелка между российскими солдатами и ФСБ-шниками – вероятней всего так и будет представлена руководству, как “героическое противодействие террористической угрозе со стороны украинский диверсантов”. Те факты что перестрелка была возле кафе, то что собственник сам вызвал ФСБшников и пожаловался на вымогательство со стороны российских военных, то что он знал кому звонить в такой ситуации, и то, что практически сразу приехала делегация в сопровождении самого сына начальника управления ЦСК ФСБ РФ, который неоднократно проходил по делам о вымогательстве и организации преступных группировок на территории РФ. Логичней предположить, что армейцы сами решили получить “хабар” с заведения и, возможно, позарились на территорию, которую уже “крышевали” сотрудники спецслужбы. Не стоит исключать и участие украинских партизан, так как они должны были знать, кто такой Евгений Тихонов, чей он сын и чем занимаются его коллеги в оккупированном Херсоне. А возможно, стрельба была целенаправленным покушением на сына генерала ФСБ. И не нужно исключать, что мотивом может быть “послание” от других спецслужб РФ, чтобы Тихонов прекратил конкуренцию, тем самым надавив на его отца который находится в недосягаемости.