ФСБ разворовывает Россию

Многие считают силовые структуры страны защитниками отечества, которые должны стоять на страже граждан. На самом деле силовики являются узаконенными “головорезами”, действующими по приказу вышестоящего руководства и главы государства. В цивилизованных странах, сотрудники спецслужб, имеющие право применять оружие и разрешение на убийство, действительно защищают граждан своих государств от незаконных вооруженных формирований. Однако в таких объединениях как Россия или Белоруссия, силовые структуры выполняют роль ОПГ, которые крышует власть. Взамен, ОПГ действует в интересах власти. Такой вот симбиоз, существующий в своем мире, вопреки благосостоянию народа, но живущий параллельно ему.

Так как ФСБ занимает не первую роль в государстве, но и далеко не последнюю, структура представляет собой рассадник коррупции, да еще и с федеральной “корочкой”. Это означает, что никто не вправе осудить взяточников, если они следуют внегласному закону – делись с начальством.

К сожалению, закон, принятый на “скорую руку” в 2020 году Госдумой, запретил разглашать данные о сотрудниках правоохранительных органов и военных, даже если эта информация не угрожает их жизнь. Интересно, что может угрожать этим людям кроме них самих?

Впрочем, этот закон, будто высокий забор, еще больше отгородил преступников в погонах от обычных людей, чтобы народ не знал, откуда у силовиков со средней зарплатой в 45 тыс. рублей недвижимость на миллионы долларов.

Как известно, ФСБ имеет широкие возможности во власти. Люди в этой системе могут сажать в тюрьму, влиять на законодательные процессы в стране, устранять неугодных физически, арестовывать, а по факту отбирать имущество в собственное пользование, выдавать разрешение на оружие и т.д. Естественно, что человек в этой системе представляет интерес для предпринимателей или же чиновников. Более того, сама структура ФСБ весьма обширна, с несколькими отделами внутри системы. Сами силовики также используют личные связи для манипулирования другими отделами и так далее. Вообщем, только одна эта спецслужба представляет собой город в городе, где есть свои “чиновники”, “уборщики”, “полицейские”, “работники”, “финансисты”. И это не говоря о других ведомствах, таких как СВР, ГРУ, ФСО и прочие.

Все известные отделы и ведомства ФСБ

Генералы ФСБ пользуются большим авторитетом в узких кругах, так как с их помощью можно решать большинство вопросов с законом. Одним из таких генералов можно назвать Михаила Выборонова, по прозвищу Миша-Управдел. Примечательно, что человек своим внешним видом напоминает братка из 90-х: кожаная куртка, манеры, разговор, “блатные” номера автомобиля. По крайней мере, об этом рассказывал один из бывших сотрудников аппарата ФСБ.

Михаил Выборнов

Михаил Выборнов родился в 1961 году. Его отец увлекался охотой и очень тесно общался с генералом ФСБ Валентином Чуйкиным, у которого рядом с Москвой была охотничья база. Чуйкин начинал служить в Карелии, вместе с Патрушевым. Позже, Патрушев возглавил ФСБ, а Чуйкин возглавил управление делами спецслужбы. Видимо, отец Выборнова имел достаточно хорошие связи с Чуйкиным, ведь вскоре после своего назначения, глава управления делами ФСБ взял к себе в заместители сына своего знакомого охотника.

Генерал Валентин Чуйкин, отмечен красным квадратом

Так сложилось, что в 2004 году генерал Чуйкин погиб, разбившись на самолете, и его место занял Выборнов, который уже к тому времени имел прозвище Миша-управдел. В том же году, Михаил Выборнов занял служебную 4-х комнатную квартиру на улице Долгоруковской 40, города Москва. К слову, недвижимость числилась за директором ФСБ Патрушевым, однако он в ней уже давно не жил, видимо потому, что дела у Путина шли в гору.

Тем не менее, Выборнов на тот момент уже не был бедным человеком и имел в своем распоряжении трехкомнатную квартиру в Москве, участок на 18 соток и загородный дом площадью 260 кв. м в престижном Новогорске под Химками. К слову на месте загородного дома Выборнова ранее располагалась спецдача КГБ №27.

Информация о владельце участка с домом в Новогорске

Не сложно догадаться, что после повышения, Выборнов очень быстро приумножил свои сбережения. В 2004 году генерал купил 4-х комнатную квартиру своим родителям в Дубне, на улице Карла Маркса, стоимость которой, примерно, оценивается в 10 млн рублей. Позже, в квартире поселился младший брат Миши-управдела, у которого уже был участок и двухэтажный дом в том же Дубне, площадью 425 кв. м. Спустя 5 лет, Выборнов покинул служебную квартиру Патрушева и переехал в элитный жилой комплекс «Даева-33» на Чистых прудах, в квартиру площадью 154 кв. м., зарегистрированную на жену. Кроме того, Мишина супруга владеет особняком площадью 707 кв. м. в Солослово и Мерседесом за 4 млн рублей. Примерная стоимость участка вместе с домом оценивается примерно от 160 до 320 млн рублей.

Во всех случаях, недвижимость в Москве и Подмосковье не просто элитная, а своего рода, закрытая. Соседями Выборнова являются действующие и отставные сотрудники ФСБ, СВР, бизнесмены, политики, охранники Путина, чиновники. Они, как бы, группируются, и огораживаются от людей заборами, ставят камеры, чтобы никто не мог увидеть, как живут те, кто так жить не должен или, по крайней мере, не может, ведь зарплат чиновников и офицеров, даже генералов, не хватило бы на такую недвижимость.

У Выборнова, между тем, кроме зарплаты генерал-лейтенанта, имеется еще один актив, который в последнее время, согласно налоговым отчетам, приносит одни убытки. Активом является ООО «Магазин №17», соучредителями которого являются жена, дочь и племянница Выборнова. Однако бизнес зарегистрирован, как микропредприятие, с годовым оборотом не более 500 тыс. рублей. То есть, он не может приносить денег, которые позволили бы Мише-управделу приобретать недвижимость себе и родственникам.

Его деятельность напрямую связана с директором ФСБ Александром Бортниковым. Именно Миша-управдел решает, кто будет говорить с начальником, а кто нет. Через него, можно “занести” директору, Миша может договориться о встрече, может назначить на любое место в управлении, по сути, любого человека. Естественно, это делается не бесплатно и с уведомления самого Бортникова, по крайней мере, если кресло в ФСБ высокопоставленное. Если нет, то Выборнов в праве сам “посвятить” в чекисты, это входит в его полномочия.

Директор ФСБ Александр Бортников

Намеком на то, как именно генерал ФСБ Михаил Выборнов смог заработать свои миллионы, может стать скандал, в котором он успел засветиться, не проработав и года на новой должности. В 2004 году, Выборнов встретился в магазине «Детский мир» на Лубянке с человеком из окружения Бориса Абрамовича Березовского – Вячеславом Аминовым. Аминов попросил, тогда еще заместителя главы аппарата директора ФСБ Михаила Выборнова, устроить на должность в правоохранительные органы конкретного человека. При этом Аминов передал Выборнову пакет с 50 тыс. долларов для Патрушева. Эта история обрела огласку, так как Миша-управдел сообщил о случившемся в Генпрокуратуру.

Не исключено, что Березовский на тот момент начал представлять угрозу “национальной безопасности России”, что означает неугодность правящему режиму Кремля, поэтому Выборнов сдал Аминова. Однако, схема заработка генерала ФСБ на сегодняшний, день, приблизительно, похожа. На него выходят люди, дают деньги, а он решает проблемы определенного характера.

ФСБ представляет из себя уголовную среду под покровительством правительства России. Они крышуют незаконный бизнес, легальный бизнес, устраняют конкурентов крупного бизнеса, следят за тем, чтобы противники режима не создавали угрозы, являются силой, которая физически устраняет не угодных власти. Миша-управдел всего лишь один генерал, ФСБ. Таких генералов во всей России десятки, если не сотни, во всевозможных спецслужбах, отделах. И все они служат во благо Путина и его окружения, участвуя в разворовывании своей же страны.