ФСБ, Путин, ОПГ

Путинский режим в России длится уже 20 лет. За это время, он зарекомендовал себя в роли жесткого беспринципного лидера, которого все боятся. Путин создал в России тоталитарный режим под прикрытием демократии. Любой инакомыслящий тут же оказывается “вне закона”. Методы расправы государства над диссидентом зависят от тяжести “преступления”. Такая система позволяет присваивать Путину и его приближенным государственный бюджет, не опасаясь гнева народа или оппозиции, которой, по сути, в стране нет.

Тем не менее, не многие знают, что Владимир Путин является лишь “обверткой”, лицом преступной группировки, которая правит Россией. А точнее группой группировок, которые владеют основными, самыми крупными предприятиями страны, чьи интересы заключаются только в постоянном увеличении своей прибыли, укреплении власти. Они грабят страну, которую превратили в собственный бизнес, а деньги им нужны, как это не парадоксально только ради денег – истинное лицо богатого человека России. Жадность их настолько велика, что они готовы пойти, буквально на все, чтобы приумножить свои капиталы, при этом, если есть такая возможность, то вместо траты денег, они предпочтут взять понравившиеся им блага силой. Своего рода российские “Скрудж Мак Даки”, пережитки Советского союза, с типичной “совковой” ментальностью, сидящие на горах денег, суммы которых они физически неспособны потратить, так как для этого понадобиться не одна жизнь. И править они будут до самой смерти.

Речь пойдет об одной из самых влиятельных преступных группировок в России, которая, в союзе с другими такими же группировками, имеет в подчинении олигархов, правительство, “законные” силовые структуры и даже собственного президента “великого и ужасного Владимира Путина”.

После развала СССР, у людей появилась реальная возможность показать, что они не хуже других и также могут иметь все то, что было ранее под запретом для обычных граждан, но не для верхушки ЦК КПСС. Особо смелые и сильные решили, что они сами могут встать у руля государства, имея достаточное количество денег. Ведь именно деньги стали основным товаром, за который можно было купить не только вещи, но теперь и власть. А жадность, которая подкреплялась общим фоном тотальной нищеты и безработицы, дела продажным практически каждого человека на всем постсоветском пространстве. Наиболее легким способом заполучить деньги был рэкет, то есть, по сути, отбор денег у тех, кто слабее. Так появились ОПГ – организованные преступные группировки. В 90-х, для некоторых ОПГ, слабее являлись не только предприниматели (коммерсанты), но и все государство. Это означало, что их сил могло хватить для рэкета государственных предприятий, заводов, что впоследствии назовется приватизацией.

Типичные представители ОПГ из 90-х

Так, в конце 80-х на просторах “дотлевающего” СССР, в Казани зародилась Измайловская ОПГ. Ее лидерами впоследствии стали несколько человек: Михаил Черной (Миша-Крыша), Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Дмитрий Павлов (Павлик), Сергей Аксенов (Аксен), Виктор Неструев (Мальчик), Антон Малевский (Антон Измайловский), Сергей Трофимов (Трофим), Александр Афанасьев (Афоня). На сегодняшний день, в лидерах остались только Павлик и Аксен. Перебравшись в Москву, в ОПГ быстро смекнули, что лучшим способом выжить будет объединиться с другой группировкой. Партнером измайловских стала подольская ОПГ. Подольская ОПГ также была одной из самых сильных преступных группировок 90-х в Москве. Вместе, им удалось не только выжить, но и подчинить себе всю Россию. Однако это не совсем верное утверждение, ведь сюда же можно отнести и люберецкую, тамбовскую, солнцевскую и прочие ОПГ из 90-х которые до сих пор управляют Россией.

Участники измайлово-подольской ОПГ. Также на фото присутствуют лидеры солнцевской преступной группировки.

Основным источником для расследования послужил допрос одного из участников Измайловской ОПГ. Джалол Хайдаров - один из ключевых фигурантов, который помог измайловским реализовать амбиции с оффшорами, юридической составляющей рейдерских захватов и прочих финансовых махинаций преступной группировки. Несмотря на свою пользу, в 2000 году у Хайдарова произошел конфликт с лидерами группировки, ему пришлось бежать из России. За границей, в Израиле, а потом и в Германии, бывший член ОПГ дал показания о внутреннем устройстве группировки и о преступных событиях, которые произошли с их участием.

Джалол Хайдаров

Измайловские были обыкновенной бандитской группировкой, которых было тогда много на просторах бывшего СССР, они занимались рэкетом, крышеванием, вымогательством. Однако, после того как к ним присоединились Миша-Крыша и Вьетнамчик, оба уроженца Узбекистана, дела ОПГ пошли вверх. Дело в том, что эти два преступных элемента были старше и начинали свой криминальный путь еще во времена СССР. Они то и надоумели остальных преступников, что в это время можно “подмять” под себя большие производства и начать зарабатывать миллионы долларов.

Миша-Крыша и Вьетнамчик сразу вошли в банду как одни из лидеров. С помощью связей Вьетнамчика, ОПГ получила выход на Бориса Ельцина. Это произошло в 1993 году. Есть даже фото, где Миша-Крыша играет в большой теннис с тогдашним президентом РФ.

Михаил “Миша-Крыша” Тарпищев играет в теннис с Ельциным

Благодаря Вьетнамчику, измайловские получили льготы на поставку табака и алкоголя. Так совпало, что в тоже время, в Питербурге, бандиты из Тамбовской ОПГ получили возможность арендовать печально-известный, в прошлом военно-морской, питерский порт Ломоносов. В то время, этот объект курировал никто иной как помощник мэра Собчака – Владимир Владимирович Путин. Измайловская ОПГ возила через этот порт свои товары используя фирму «Созконтракт».

Порт Ломоносов в Санкт-Питербурге. До сих пор контролируется лидерами Тамбовской ОПГ, хотя формально перешел под руководство генерала ФСБ и бывшего начальника ФСО

Кроме поставок алкоголя и сигарет, банда занималась махинациями с чеченскими банками, а также экспортом угля и металлов в другие страны. Для этого, было принято решение захватить заводы и рудники, которые добывали и производили эти металлы.

Но не стоит забывать, что в то время, хоть в России и СНГ царили нищета, разруха и коррупция, органы законодательной, исполнительной и правоохранительной власти все же действовали. В том числе и силовые спецструктуры. В частности ФСБ. И вот тут наступает самая интересная часть. Именно ФСБ способствовали продвижению измайловско-подольской ОПГ. Они снабжали преступников оружием и не препятствовали “бизнесу” бандитов. Причин было несколько. Во-первых – деньги. С помощью “братков” ФСБ могла зарабатывать миллионы рублей. Сидя на зарплате у лидеров измайловской ОПГ генералы спецслужбы России устраняли конкурентов, фальсифицировали дела против них, сажали в тюрьму, устраивали обыски, предоставляли бойцов в охранное агентство «Стелс» (о нем речь пойдет позже). Во-вторых, сотрудничество с одной из бандитских группировок давало возможность устранять другие ОПГ, которые не устраивали ФСБ. Поэтому, предоставление оружия, в том числе незаконного, было в приоритете у спецслужбы, так как они были заинтересованы в силе банды. В-третьих, измайловско-подольская ОПГ была достаточно сильной, чтобы нанести вред экономике отдельных регионов страны, а значит, сотрудничество с ними давало больше пользы для ФСБ, чем вреда. В-четвертых, используя связи с бандитами, спецслужба РФ могла (и до сих пор может) устранять политических оппонентов и людей, которые “представляют угрозу государственной безопасности”, то есть те, которые знают о настоящей структуре власти, о сговоре с бандитами и о том, кто на самом деле правит Россией. Так произошло, например, с Александром Литвиненко, который также упоминал связь ФСБ с бандитами (будучи оперативником отдела по борьбе с оргпреступностью) в своей книге «ФСБ взрывает Россию».

Книга Александр Литвиненко и Юрия Фельштинского – «ФСБ взрывает Россию»

Измайловский человек со связями в ФСБ и МВД был Олег Дерипаска. Теперешний олигарх, в начале 90-х был всего лишь менеджером и младшим партнером для измайловской ОПГ. Он занимался вопросами с алюминием. А после того, как в 2001 году женился на Полине Юмашевой, которая входила в клан ельцинских, превратился из младшего партнера в старшего. Однако, Дерипаска уже в 90-х был знаком с главой контрразведки ФСБ – Валерием Печенкиным, который позже стал заместителем начальника ФСБ с 1997 по 2000 года. Печенкин снабжал Дерипаска информацией о бизнес-конкурентах измайловских, об их финансовом состоянии, личных связях, семьях. Группировка использовала эту информацию с целью будущих вымогательств. Также, начальник контрразведки помогал ЧОПу «Стелс» (частное охранное предприятие). Это охранное предприятие было передано измайловской ОПГ для решение силовых конфликтов. Со стороны ФСБ, оно спонсировалось оружием и бывшими сотрудниками спецслужбы. В лучшие времена, численность ЧОПа доходила, по некоторым данным, до 600 человек. Интересно и то, что поддержка «Стелса» была оказана с личной подачи начальника охраны Ельцина - Коржакова. Аргументом было то, что ЧОП будет использоваться ФСБ для борьбы с преступностью.

Валерий Печенкин, генерал ФСБ

К слову, ЧОП «Стелс» стало антагонистом для сериала «Белая стрела возмездие». В нем действовала тайная группировка, состоящая из бывших спецназовцев, которые отстреливали преступников и бандитов.

Обложка русского сериала «Белая стрела возмездие»

Управление по разработке и пресечению деятельности организованных преступных формирований было создано в ФСБ для крышевания избранных ОПГ, в том числе, измайловской. В этом управлении работал Александр Литвиненко. Как описывает Литвиненко в своей книге, при ФСБ был создан тот самый «Стелс». Главным отряда назначили полковника действующего резерва Владимира Луценко, который ранее действовал в спецподразделении ФСБ по устранению террористов. После ухода из ФСБ, по словам Литвиненко, бывший полковник реализовал идею по отстрелу преступников при помощи ЧОП «Стелс». Для этого, охранное агентство и было передано измайловским, чтобы никто не догадался о причастности Лубянки. Именно поэтому идею одобрил и Ельцин и Коржаков.

Эмблема ЧОП «Стелс»

Естественно, что созданое ФСБ ЧОП должно было контролироваться спецслужбой. Его куратором назначили генерала Евгения Хохолькова – начальника управления, в котором служил Александр Литвиненко. К слову Хохольков, зарекомендовавший себя во время первой чеченской войны (организовал убийство Дудаева), был таким себе специалистом по заказным убийствам, так как у него получалось делать это так, чтобы никто не догадался о причастности властей.

Генерал Евгений Хохольков

Получив заказ на убийство, Хохольков подбирал исполнителей: измайловких или чеченцев. Несмотря на то, что выбор чаще всего выпадал на ОПГ, чеченские киллеры, также выполняли работу по убийству людей по приказу ФСБ и это в то время, когда Россия вела с ними войну. Главным по подбору чеченских убийц у Хохолькова был полковник СВР (Служба внешней разведки) Петр Суслов.

Полковник СВР Петр Суслов

Суслов имел тесные связи с лидером чеченских бандитов Хоэ-Ахмедом Нухаевым по прозвищу Хожа, который и предоставлял своих бойцов полковнику российской разведки. К слову, Хожа воевал против РФ во время первой чеченской войны и тут же, крышевал перевалку нефти в Туапсе совместно с Сусловым.

За Хохольковым также имелся грешок, так как он крышевал поставки героина из Узбекистана. Это всего лишь одно управление, одного из отделов ФСБ. По некоторым данным, за одну ночь Суслов мог проиграть 100 тыс. долларов в казино.

Спустя время, начальника ФСБ Ковалева, по личному приказу Ельцина убрали с поста директора спецслужбы. На его место в 1998 году поставили Путина, который уже имело дело с бандитами из Питербурга по истории порта Ломоносова. Не удивительно, но после прихода Путина на пост директора ФСБ, ЧОП «Стелс» продолжил свое существование и даже остался закреплен за измайловской ОПГ, соответственно, его деятельность сохранилась, как и прикрытие со стороны ФСБ.

Начав свою деятельность в русской спецслужбе, а через год с небольшим сев в кресло президента, Путин не только не стал ликвидировать преступную группировку измайловских в коалиции с подольскими, но и дал им возможность успешно “приватизировать” алюминиевые предприятия России. В 1999-2000 годах измайловские смогли захватить «Уралэлектромедь». До этого им не удавалось устранить уралмашевскую группировку, даже будучи в тесных связях с ФСБ. После, такая же участь настигла «Орско-Халиловский» комбинат черной металлургии, который также был на Урале. Немного погодя и при участии спецподразделения ОМОН, измайловские совершили рейдерский захват Надеждинского металлургического завода. Следующим стал Новокузнецкий алюминиевый завод и Кузнецкий металлургический комбинат. В этом случае, начали применять не грубую силу, а давление со стороны спецслужбы. Идею о том, чтобы на прежних хозяев – братьев Живило – завести “липовое” уголовное дело о, якобы подготовке убийства местного губернатора, предложил некий генерал ФСБ Колчин. Все вышеперечисленные захваты заводов проходили во время правления Путина в ФСБ, а потом в роли президента РФ.

Смена президента в России, точно также как и смена директора ФСБ ничего не поменяли, и бандиты все также продолжали “приватизировать” госимущество или отбирать стратегические предприятия у других ОПГ и бизнесменов. Дело в том, что в тот момент, когда Ельцин объявил своим приемником Путина, между ними была заключена сделка: бывший президент остается неприкасаем вместе со своими активами и активами его “Семьи”. В те года так называли ельцинский клан, который также делил страну на части.

Владимир Путин и Борис Ельцин

Перед самым уходом с поста президента Бориса Ельцина, измайловская ОПГ взяла в долю алюминиевого бизнеса казначея ельцинского клана – Романа Абрамовича. В 2000 году, “скинувшись”, они все вмести создали монопольную компанию «Русский алюминий», генеральным директором которого сегодня числиться Олег Дерипаска. Между тем, Абрамович даже не платил за себя. За его долю заплатил Дерипаска, Михаил-Крыша и МДМ банк, который принадлежал измайловским. Эта информация стала известна на суде в 2011 году на суде Березовский-Абрамович. Кстати и суд произошел из-за дележки «Русского алюминия», а точнее его финансов, так как, по словам Березовского, он также был внегласным “спонсором” предприятия, но не получил за него достаточно денег. В качестве доказательства Березовский предоставил аудиозапись, где сидя в зале аэропорта он, вместе с Абрамовичем обсуждал акционеров предприятия, которые не были официально записаны в учредители:

Протокол аудиозаписи из зала суда по делу Березовский-Абрамович

Суд счел, что без документов, подтверждающих причастность Березовского к созданию «Русского алюминия», он не доказал то, что когда либо вкладывал свою долю в бизнес, и дело выиграл Абрамович. Тем не менее, при условии, что именно Березовский активно выступал за то, чтобы Ельцин передал власть Путину, логично предположить, что Измайловская ОПГ “поделилась” долей в предприятии для подкупа Березовского и получения неприкосновенности. В любом случае, казначей Абрамович, скорее всего Березовский, а также с 2001 года Олег Дерипаска, который взял в жены Полину Юмашеву из “Семьи”, стали залогом безопасности для измайловско-подольской ОПГ после смены президента, так как подпадали под договор о “неприкасаемых” между Ельциным и Путиным.

Дела с тех пор измайловской ОПГ идут вверх, они, вместе с другими преступными группировками продолжают править Россией. Компания «Русский алюминий» известна во многих странах мира, так как ведет производство металлов и добычу полезных ископаемых на 5 континентах планеты. Олигарх и генеральный директор предприятия Дерипаска лоббирует интересы “братков” в правительстве, вероятно и многие депутаты получают зарплату из кармана ОПГ. Бывшие члены спецслужб РФ охраняют лидеров преступной группировки, ФСБ продолжает предоставлять защиту от конкурентов, президент через подставные фирмы и лица получает доход от бизнеса, а также пользуется услугами измайловских. Дерипаска совершает государственный переворот в Черногории, дает взятки чиновникам в США, криминальные авторитеты берут заказы от Кремля на убийство - схема партнеров по бизнесу, кровавому и циничному. Путин выступает в роли лица всех преступных группировок России вместе взятых, он старается угодить им всем, при этом не решает внутри страны абсолютно ничего, так как в этом случае, рискует задеть интересы одной из ОПГ, спровоцировать конфликт и свой “уход” с поста президента. Кто в этой системе ФСБ, директор которой, по закону РФ, подчиняется лично главе государства? Они не иначе, как цепные псы, которые заняли место тех самых ОПГ из 90-х, которых сами же и крышевали.

Схемы сотрудничества властей РФ и измайловской ОПГ были раскрыты благодаря показаниями одного из членов группировки Джалола Хайдарова. Только благодаря ему, а также Александру Литвиненко, который параллельно подтвердил слова Хайдарова в своей книге, удалось получить основную картину происходящего в России. Покуда в этой стране остаются живыми лидеры группировок из 90-х и их последователи, до тех пор власти РФ будут разворовывать страну, убивать людей, устраивать гражданские перевороты в других государствах. Ведь внешняя политика Путина прямо пропорциональна интересам все тех же ОПГ, которые нацелены на развитие бизнеса за рубежом, вроде того самого «Русского алюминия» измайловских. А борьба с НАТО и США происходит лишь по тому, что западный альянс намерен блокировать работу предприятий, созданных незаконным путем криминальными авторитетами России, так как работа этих компаний ведется таким же незаконным путем, в том числе, за границей. От сюда и ЧВК «Вагнера» заключает “сотрудничество” с африканскими президентами и их драгоценными металлами, и российская армия принимает сторону президента Башара Асада в Сирии с его нефтерождениями, и “обучение” солдат Мадуро в Венесуэле для получения доли в нефтедобыче, да и все остальные зарубежные конфликты России. Все для того, чтобы удовлетворить нескончаемые потребности в обогащении лидеров российских ОПГ, крепко занявших свое место после распада СССР в управлении национальными интересами и контроле национальной безопасностью Российской Федерации.