Формирование российских войск на границах ближнего зарубежья

Апрельские “учения” России продемонстрировали ловкость Кремля в манипулировании военной силой. Действия Путина привели к звонку Байдена и состоявшейся встречи с ним. Впрочем, не только вокруг Украины Россия собирает войска. Известно о формировании пророссийских “казаков” в Белоруссии и регулярных военных частей вблизи границы Прибалтики.

Прежде чем перейти к материалам расследования о формировании российских военных подразделений вблизи границ Литвы и на территории Белоруссии, необходимо отметить, что в Кремле продолжают отрицать свою причастность к конфликту на Донбассе. Россия не считает себя стороной конфликта и говорит о необходимости вести переговоры с боевиками самопровозглашенных республик. Тем не менее, 29 мая 2021 года, российская военная техника вновь была замечена на территории Украины, а именно в городе Новоазовск. Этот город находится на оккупированной территории Донецкой области. Техникой оказался РБ-636 «Свет-КУ»:

РБ-636 «Свет-КУ» на снимке беспилотника

Машина является мобильным комплексом радиолокационной разведки. Дело в том, что именно эта техника была ранее замечена в оккупированном Луганске и Донецке еще в 2016 году:

Фото РБ-636 «Свет-КУ» в Луганске и Донецке

Это в очередной раз доказывает, что Россия не просто является посредником в конфликте, но и выступает прямым агрессором, который ведет войну против Украины и до сих пор направляет свою военную технику вместе с экипажем для поддержки пророссийских боевиков.

Впрочем, агрессия России распространяется не только на Украину, но и на страны Прибалтики, которые являются членами НАТО. Официальная информация, озвученная Министерством обороны РФ об укреплении вооруженных сил в Калининграде должна заставить Брюссель обратить внимание на данный регион.

Осенью 2021 года должно завершиться формирование 18-й гвардейском мотострелковой дивизии (МСД), которая будет расположена в 36 км от границ с Литвой. В составе МСД будут 3 мотострелковых полка (79-й, 275-й и 280-й), 11-й танковый полк и 4 батальона (разведывательный, автомобильный, инженерно-саперный и батальон связи). Столь близкая дислокация военных России может указывать на возможную агрессию против Литвы. Дело в том, что Кремль может захотеть проложить путь от Калининграда до Белоруссии через Сувалский перешеек:

Города Советск и Гусев, в которых будет располагаться 18-я МСД. Оранжевой линией отмечен Сувалский перешеек, место создания возможного коридора, который должен будет соединять Калининград и республику Беларусь

В Гусеве размещены основные ударные силы мотострелковой дивизии, а именно: 275-й и 280-й гвардейские мотострелковые полки и 11-й танковый полк. Город также имеет узловую железнодорожную станцию, через которую осуществляется прямое железнодорожное сообщение с российскими городами Москвой, Санкт-Петербургом и Челябинском. Также, железная дорога соединяет Калининград с белорусским Гомелем.

В Советске, рядом с границей Литвы, расположен 79-й гвардейский мотострелковый полк и 20-й отдельный разведывательный батальон 18-й МСД.

Кремль продолжает укомплектовывать дивизию, а также не прекращает проводить учения в Калининграде. Так, разведчики тренируются проводить разведку местности, использую беспилотники. Часто это происходит при плохих погодных условиях. Также, недавно стало известно о том, что военные тренировались сажать БПЛА в срочном порядке на болотистой местности. Кроме этого, на полигонах проводят учения по обеспечению снабжения военной техники, а также плановые учения личного состава. Следовательно, военные части прибывают в постоянной боевой готовности.

И хотя пока, Россия не может противостоять силам НАТО, вскоре, Кремль может провести интеграцию Белоруссии, после чего откроет для себя новые перспективы для маневров.

Республика Беларусь, в свою очередь, в независимости от мнения населения, встретить российских военных с распростертыми объятьями. Ведь на территории страны уже действую пророссийские и российские военные формирования.

Подобные “отряды самообороны” были зафиксированы в Донбассе и в Крыму до начала агрессии Кремля. По информации, добытой в ходе разведывательной деятельности, стало ясно, что, так называемые, кураторы ФСБ создавали пророссийские отряды на территории Украины, чтобы во время наступательных операций иметь поддержку среди местного населения. Часто в таких отрядах присутствовали и кадровые офицеры спецслужб. Известно также, что группировки создавались незадолго до российского вторжения. Такая же ситуация наблюдается сейчас в Белоруссии, следовательно, можно предположить, что Россия готовится к очередному захвату власти в соседней стране.

Кроме новой политической силы, которая создается для лоббирования российских интересов в парламенте Белоруссии, было создано республиканское общественное объединение (РОО) «Белорусское казачество». Сразу стоит отметить, что организация официально зарегистрирована при поддержки фонда «Русский мир» и к белорусскому казачеству не имеет особого отношения:

Об отношении к настоящим казакам свидетельствуют проведенные сборы 22-23 мая, которые проходили в Брестской области, неподалеку городка Барановичи. На полигоне для страйкбола, “казаки” проводили тактические учения, связанные с выживанием в диких условиях и ведениям боя на открытой местности. Кроме того, на мероприятии, замаскированном как “молодежное”, подавляющее большинство людей были среднего возраста. А также казацкая символика, которая ранее была обязательной при проведении подобных сборов, на этот раз почти полностью отсутствовала. Кроме традиционных папах на голове “казаков” и речей в стиле атамана ничего другого выдать, что это слет РОО «Белорусское казачество» не могло.

На фото присутствуют участники сборов под Барановичами. Также, на некоторых фото можно заметить Степана Жерносека, Тимофея Климчука и Александра Барановского, лидеров “казацкого” движения в Белоруссии.

Присутствие лидеров казацкого движения говорит о высоком приоритете проводимых сборов.

Тимофей Климчук, к примеру, является лидером, так называемого, военно-патриотического клуба «Пересвет», где он и его подопечные тренируют несовершеннолетних обращении с оружием, а также рассказывают о националистической идеологии клуба.

Тимофей Климчук

Что касается Александра Барановского, то он ранее был заместителем начальника Столинского управления МЧС. Теперь же возглавляет Столинский казачий отдел.

Александра Барановского

Между тем, на страницах группы «Белорусское казачество», а также некоторых членов сообщества, в социальных сетях можно найти такие вот посты:

Картинки и фото, взятые из открытого доступа в социальных сетях, размещенные на страницах участников слета, а также в группах, в которых состоят “казаки”

На сборах также присутствовал и даже выступал сам Петр Шапко, который является лидером пророссийской партии в Белоруссии «Родина», основной целью которой, как говорит Шапко, является “создание образцового русского государства”.

Примечательно и то, что РОО «Белорусское казачество» не является одним целым и в основном представляет из себя конкурирующие формирования. На слете же эти формирования объединились и проводили совместные учения. Объединение РОО «Белорусское казачество» имеет тесные связи с российским т.н. «Союзом казаков-воинов России и зарубежья» - «СКВРиЗ». В августе 2019 года в Минск приезжал депутат российской Госдумы, руководитель СКВРиЗ, Виктор Водолацкий, который встречался с главным атаманом «Белорусского казачества» Николаем Улаховичем. При этом на встрече присутствовал первый секретарь российского посольства в Белоруссии Леонид Макуров:

Слева – Виктор Володацкий, справа – Николай Улахович

Справа налево: Н.Улахович, В.Водолацкий, Л.Макуров

После встречи в Минске, спустя 3 месяца, «Белорусское казачество» приезжало в Москву:

Степан Жерносек и Николай Улахович на встрече “казаков” в Москве

Как видно, “казацкие” формирования вовсе не являются типичными казаками. Это пророссийские организации, которые, по сути своей, пропагандируют русскую идеологию и, скорее всего, подчиняются русским кураторам.

Формирования 18-й МСД в Калининграде, объединение пророссийских “казацких” формирований говорит о скором возможном блицкриге Кремля для соединения своего балтийского анклава с Белоруссией, которая вскоре может стать частью России. Это даст возможность отрезать 3 прибалтийские страны в составе НАТО от основной части Евросоюза и сил Альянса:

Впрочем, даже в случае интеграции Белоруссии, Россия вряд ли осмелиться кинуть открытый вызов силам НАТО. Однако явное желание соединить Калининград с Россией, используя сухопутный путь очевидно, поэтому в Кремле будут разрабатывать план, как это можно будет сделать. А, как известно, Путин не беспокоится о возможных жертвах, поэтому выбор, скорее всего, будет отдан в пользу военного вмешательства.