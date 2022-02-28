Евгений Пригожин и его американские друзья

18:44 05 Октябрь Киев, Украина

Речь Билла Барра в Хиллсдейле

В середине сентября генеральный прокурор США Уильям Барр посетил празднование Дня Конституции в американском колледже Хиллсдейл, куда его пригласили произнести речь и ответить на несколько вопросов.

Дословную транскрипцию речи можно прочитать на официальном сайте Министерства юстиции США. Я же предпочел посмотреть 90-минутное выступление генпрокурора вживую, ибо от украинских прокуроров такого никогда не услышишь.

Генеральный прокурор США Билл Барр говорил о том, что главной ценностью демократической страны является справедливость и возможность практиковать эту самую справедливость на деле. Он говорил о необходимости соблюдения прав человека, путем политического контроля со стороны законодательной власти над правоприменяющими и правоохранительными органами. Другими словами, генеральный прокурор объяснял присутствующим почему и как необходимо ограничивать его собственную власть в его собственном ведомстве.

Так, например, меня поразила его фраза о том, что есть уголовные дела, которые, подчиненные ему, прокуроры выигрывают, но есть и те, которые они проигрывают. Однако, даже проигранные прокурорами дела являются победой государства, в том случае, если вердикт вынесен справедливо и невиновность доказана.

Особое внимание Барр уделил политизации процесса правоприменения. По его словам, теперь политическому оппоненту недостаточно доказывать свою правоту. Теперь политики пытаются найти в действиях своих визави составы преступлений и желают наказания для них.

Таким образом, по словам Барра, США рискует превратиться в “восточно-европейскую страну, где если ты не политик во власти или не сидишь в тюрьме, то ты - представитель прессы”. Лично мне кажется, что этими словами он потроллил именно Украину.

Каждый услышал что-то своё

Однако, я решил рассказать не о том, как Уильям Барр троллит Украину, а о том, как его слова пытаются использовать пригожинские тролли в очередной информационной операции Кремля.

Во время своей речи, которую я посмотрел внимательно и с большим интересом, Уильям Барр ни разу не коснулся ни лично спецпрокурора Мюллера, ни уголовных производств о вмешательстве в американские выборы. Кроме Украины его троллинг касался представителей администрации Барака Обамы. И то, потому что он республиканец…

И, тем не менее, не смотря на это, сотни российских сайтов, часть из которых подконтрольны Евгению Пригожину, а другая часть замечены в распространении нарративов российских спецслужб стали распространять информацию о том, что генеральный прокурор США, якобы, защищал Пригожина во время своей речи.

Большинство источников из РФ (в том числе и пригожинский “РИА ФАН”), публикуя подобную ересь, ссылаются на американский блог “EmptyWheel”, который ведет Марси Уиллер (Marcy Willer), бывший член команды журналистов-расследователей “The Intercept”.

Сразу после выступления Уильяма Барра в Хиллсдейле, Марси написала об этом заметку, в которой, как минимум, дважды подчеркнула, что генпрокурор не говорил ничего о Пригожине, однако, согласно её субъективному восприятию, сказанные им слова свидетельствуют именно о том, что он имел ввиду Евгения Пригожина. Марси была убеждена в этом настолько, что даже вынесла эти слова в заголовок своей публикации.

В подтверждение своих слов, Марси подчеркнула, что Интерпол отменил “красную карточку” по которой Евгений Пригожин был объявлен в международный розыск еще 28-го августа. В дополнение она предположила, что инициатором отмены мог стать сам Уильям Барр.

Кроме Марси Уиллер, политический контекст речи Уильяма Барра отметил и журналист Associated Press Эрик Такер. Очевидно, он также внимательно изучал текст речи, но ему не пришло в голову связать слова генпрокурора с Евгением Пригожиным. Ведь через несколько дней после этой речи, минюст и минфин США утвердили санкции против украинского депутат Андрея Деркача и трех сотрудников “Агентства Интернет Исследований”, принадлежащего Пригожину. По мнению американских властей, сотрудники Пригожина были участниками, так называемого “проекта Лахта”, предназначенного для вмешательство в американские выборы.

Получается, что разные журналисты посмотрели одну и ту же речь, но один не увидел там намеков на Пригожина, а другая - увидела, и даже стала звездой российских онлайн-медиа из-за этого. Это меня очень заинтересовало. Поэтому я решил подробнее узнать, кто такая Марси Уиллер и чем она занимается?

Марси Уиллер

Оказывается Марси Уиллер пишет материалы о Пригожине на своем блоге с начала 2018-го года, когда “Агентство Интернет Исследований” Пригожина (IRA), стало частью расследования спецпрокурора Мюллера.

За, почти, три года на блоге “EmptyWheel” появилось пара десятков материалов, которые посвящены “повару Путина”. Они являются частью пристального внимания, которое Марси уделяет расследованию о потенциальном вмешательстве Кремля в американские выборы 2016 года.

Свою известность Марси приобрела после раскрытия личности дочери украинских эмигрантов Валери Э. Уилсон (Валери Плейм), которая работала как агент ЦРУ под прикрытием. Раскрытие агента ЦРУ вызвало серьезный скандал в США, получивший название “дело Плейм”. Валери Плейм и ее муж, американский дипломат Джозеф Уилсон высказывали сомнения в объективности доказательств наличия у Ирака программ по созданию ядерного оружия.

По словам Плейм, ее, как агента, раскрыл старший помощник Дика Чейни Льюис “Скутер” Либби, который мог быть тем самым источником Марси Уиллер. Позже, Скутер Либби был обвинен во лжи под присягой и осужден, но Дональд Трамп помиловал его в 2018-м году.

Используя полученную информацию, Марси Уиллер издала книгу “Анатомия обмана: как администрация Буша использовала СМИ, чтобы продать войну в Ираке и раскрыть шпиона”.

В 2014-м году Марси Уиллер стала частью проекта журналистских расследований “The Intercept”, который финансировался в рамках медиа-холдинга, основанного в 2013-м году американским бизнесменом французского происхождения Пьером Омидьяром, собственником eBay.

В то время, Омидьяр очень активно финансировал украинские общественные проекты, за что российские пропагандисты обвиняли его в создании инструментов внешнего управления Украиной.

“The Intercept” его руководитель Гленн Гринвальд стали известны тем, что в 2016-м году поддерживали тесный контакт с блогом Guccifer 2.0, который был сливным бачком российской разведки ГРУ для публикации сенсационных материалов, которые были получены путем взломов электронных ящиков американских политиков.

Гринвальд был так же одним из авторов документального фильма об Эдвард Сноудене и шпионском скандале вокруг вопросов о “тотальной слежке АНБ”. В январе 2020 года власти Бразилии обвинили Гленна Гринвальда в соучастии в киберпреступлении. По их словам, у бразильских правоохранителей имеются доказательства общения Гринвальда с хакерами, которые взламывали телефоны и электронные почтовые ящики бразильских чиновников.

В ответ на это, Гринвальд заявил, что таким образом авторитарные правительства хотят ограничить его свободу слова. В результате медиа-раскрутки этой истории, получилось что президент Бразилии Жаир Болсонару чуть ли не считает Гринвальда своим собственным врагом и ищет пути как его убить.

Коррупция в Бразилии и роль Гринвальда в ее расследовании - это тема для отдельной большой публикации. Однако, профессиональная деформация не позволяет мне не отметить, что президент РФ Владимир Путин всегда имел крайне теплые отношения со всеми президентами Бразилии (партнера России по союзу БРИКС), включая Жаира Болсонару.

А однажды, бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал, которого осудили на 100 лет заключения за коррупцию, заявил в федеральном суде Бразилии, что за поддержку заявки его города при выборе столицы Олимпийских Игр-2016 почетные члены Международного олимпийского комитета (МОК) российский четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов и украинский олимпиец и политик Сергей Бубка, получили от него взятки, которые, впоследствии, были использованы для склонения членов МОК голосовать за Рио-де-Жанейро.

Так или иначе, участие российской стороны в политических процессах, которые касаются Бразилии - очень велико. Однако, не это важно, а то, что Марси Уиллер покинула коллектив “The Intercept” в начале 2018-го года. По ее словам, причиной было то, что ее руководство и инвестор не давали ей возможности публиковать результаты ее расследований о злоупотреблениях властей США в сфере обеспечения кибербезопасности и национальной безопасности.

Кто защищает Пригожина?

Аргументы Марси Уиллер по поводу того, что Уильям Барр в своей речи высказался в защиту Пригожина, не буквально, но иносказательно, кажутся мне очень размытыми. А вот тот факт, что такой нарратив был массированно распространен по всевозможным российским онлайн-медиа, является очень конкретным и доказательным.

По сути, последняя заметка в блоге Уиллер получила такую же популярность по охвату читателей, как и её книга о разоблачении агента ЦРУ. Ещё более острый интерес вызывает череда расследований, которые и представляют собой биографию Марси Уиллер.

Наверное не стоит напоминать, что любой скандал в Вашингтоне, а особенно разоблачение агента ЦРУ, играет на руку российским разведкам. Так же как и скандал вокруг АНБ, инициатором которого стал Эдвард Сноуден, получивший убежище в России. То ж самое можно сказать и о блоге Guccifer 2.0, который был официально признан частью спецоперации ГРУ расследованием Министерства юстиции США.

И, вот, теперь - очень чуткое улавливание “между строк” месседжей об оправдании Евгения Пригожина, который надеется отсудить у правительства США 50 миллиардов долларов за неправомерное преследование.

Таким образом, либо госпожа Уиллер очень эффектно играет “полезную идиотку”, либо имеет какие-то другие, пока непонятные нам, мотивы слышать в словах американского генпрокурора слова в защиту уголовника и главаря банд российских наемников “Вагнера”, которые убивают по всему миру.