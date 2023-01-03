Дождь, который хотел стать ковчегом, но превратился в потоп

Война — это период размытости нравственных границ, и в то же время период однозначности.

Громкий скандал с российским телеканалом «Дождь» закончился слезами генерального директора Натальи Синдеевой. Свое эмоциональное обращение к экссотрудникам — уволенному Алексею Коростельову и двум его коллегам, уволившимся сами в знак протеста — Синдеева завершает словами: «Я хочу оставаться человеком, а не говном…»

Поэтому хочу высказать свою позицию о том, как могут оставаться людьми, а не говном те граждане России, которые декларируют свою антивоенную и антипутинскую позицию.

Война — это период размытости нравственных границ, и в то же время период однозначности. Война — это период, когда сложность и многогранность мира сужается к бинарной системе счисления, где есть только два значения: 1 или 0 — «свой» или «чужой».

Отдельными исключениями из этой системы являются ситуации, когда бинарная система превращается в неопределенность того, кто ты — «свой» или «чужой». Этими исключениями являются, например, работа разведывательных органов и их агентуры в среде противника или действия коррупционных групп, которые наживаются на войне.

Поскольку мы не рассматриваем команду телеканала «Дождь» ни как шпионское гнездо (я не могу утверждать, что телеканал им не является, но не буду говорить так, пока не подтверждено обратное), ни как коррупционную организацию, то естественным будет предположить, что телеканал «Дождь» существует в той же бинарной системе, где он или «свой», или «чужой».

Так устроена эволюция и наш механизм выживания. А поскольку против украинского народа ведется геноцид, то возможность отличить «своего» от «чужого» для нас, украинцев, жизненно важна.

То же можно сказать и о народах стран Балтии и Европейского Союза, поскольку российская агрессия декларирована не только против Украины, но и против всего западного мира, что не устают подчеркивать российские пропагандисты. Система распознавания «свой — чужой» столь же важна и для других наций, находящихся под потенциальным ударом со стороны Кремля.

Другими словами, если ты не комбатант — это еще не значит, что ты можешь позволить себе быть «над схваткой». О невозможности и бессмысленности избрания такой модели поведения хорошо и подробно написал Отар Довженко.

Война идет между Россией и Украиной. Россия засыпает всех без исключения украинских граждан ракетами и дронами-камикадзе, не разбирая, кто комбатант, а кто нет. Кто ребенок, а кто — взрослый. Нуждается ли украинец в энергии для работы медицинского аппарата, обеспечивающего его жизнь; может посидеть пару дней без света, воды и отопления.

Это война на уничтожение. Единственным возможным ответом на геноцид может быть исключительно насилие, направленное на агрессора и всех, кто сознательно или бессознательно его поддерживает.

Что касается Алексея Коростелева, поведение которого и стало триггером к ситуации (подчеркиваю: не причиной, а именно триггером), его водораздел в совершенно иной плоскости. По словам самого Алексея: «Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного (о них шла речь)? Да. Путин красавчик? Нет. Кажется, водораздел проходит где-то здесь».

Если перефразировать такую формулировку, то «Путин, конечно, не красавчик, но мне жаль мобилизованного». Для меня, многих моих соотечественников и коллег такая формулировка «водораздела» совершенно точно и на 100% не соответствует статусу «свой», а значит, она соответствует статусу «враг». Вот и все.

Вне всякого сомнения, очередной отговоркой российских либералов являются слова: «Ну, с украинцами все понятно, они все воспринимают эмоционально, но вот латвийцы погорячились». Это критическая ошибка, на мой взгляд, ведь система «свой — чужой» для латвийцев сенситивна и актуальна как ни для кого другого. Чтобы понять это, посмотрите фильм-мокьюментарии Би-би-си World War Three: Inside The War Room.

Однако «Дождь», который должен стать ковчегом для российских либеральных медийщиков, щедро обеспеченных деньгами европейских налогоплательщиков, стал «чужим» не только из-за ошибки одного Коростелева. Так, например, 5 июля 2018 года корреспондентка телеканала «Дождь» Лилия Яппарова, работающая в издании Meduza, рассказала зрителям телеканала, что ее источники сообщили о существовании частной военной компании «Патриот».

Лилия Яппарова долгое время пишет о Евгении Пригожине и группе «Вагнера» и является одним из лучших в мире специалистов по пригожинским наемникам. В марте-апреле 2022 года она делала репортажи для издания Meduza, в том числе о зверствах российских военных в Киевской области.

Но в 2018 году именно телеканал Дождь стал первоисточником информации о вероятной причастности частной военной компании Патриот к убийству журналистской группы Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике.

За год до этого сайт телеканала «Дождь» распространил информацию о появлении другой частной военной компании «Туран», распространив эту информацию с сайта «Московского комсомольца», обслуживающего интересы Главного разведывательного управления Министерства обороны России.

Оба названия — «Патриот» и «Туран» — оказались фейковыми прикрытиями для бойцов сил специальных операций армии России, которые поняли, что, используя бренд частной военной компании, можно спокойно и безнаказанно убивать, насиловать и издеваться над телами убитых. В дальнейшем «легенда», создаваемая в штабе армии России, так или иначе опровергалась в медиа, причем часто теми же медиа, которые сообщали о существовании этих частных военных компаний.

Поэтому, по меньшей мере, российских журналистов использовали втемную, скармливая им дезинформацию, которую они потом распространяли. Так они стали орудием в руках неприятеля.

То же касается и массовых публикаций новостей со ссылкой на агентуру российских спецслужб на оккупированных территориях Украины. Так, например, в публикациях сайта телеканала «Дождь» приспешника российских спецслужб Дениса Пушилина цитируют около 500 раз, а агрессию Кремля против Украины системно именуют «украинский кризис».

Возможно, фраза Алексея Коростелева была ошибкой, на которую каждый журналист может иметь право. Но решение Национального совета по электронным медиа Латвии основывалось, по крайней мере, на трех задокументированных «ошибках». Я могу назвать сотни таких ошибок, на которые «Дождь» не обращал внимания, потому что до 24 февраля 2022 года его никто не собирался за них наказывать.

Сработавшая в Латвии система распознавания «свой — чужой» имеет глубинное и тектоническое значение для всей европейской системы поддержки российской либеральной оппозиции.

В Европейском парламенте регулярно и громко раздаются призывы открыть официальный офис российской либеральной оппозиции при европейских межгосударственных институтах. В частности, в самом помещении Европарламента.

Так, по словам российского эксперта Федора Крашенинникова, признание Европарламентом российской оппозиции и ее лидеров в Европе могло бы дать таким лидерам легитимность. Поскольку, по его словам, ни Форум свободных народов России, ни съезд бывших депутатов под руководством Ильи Пономарева, ни даже Форум свободной России такой легитимности не имеют.

По логике российских оппозиционеров, поскольку они живут на территории государств — членов ЕС и государства — члены ЕС признают их документы и пребывание на своей территории, то кому, как не Европарламенту, признать пребывание в своих помещениях официального представительства российской оппозиции?

Однако теперь, после решения Национального совета по электронным медиа Латвии, также являющегося государством — членом ЕС, российская либеральная оппозиция призывает не признавать и игнорировать такое решение. Более того, латвийские власти уже сравнили и с путинским режимом, и с ультрарадикальными русофобами.

Возникает вопрос, почему российская либеральная оппозиция так стремится получить от Евросоюза желаемую легитимность, но отказывается принять решение вполне легитимного европейского регулятора, которое ей не выгодно.

Ответ на этот вопрос прост: в системе «свой — чужой» российская либеральная оппозиция никак не может определить свое место. Причиной такого поведения является огромное желание понравиться российской аудитории, подкармливая ее стокгольмский синдром относительно путинского террористического режима, вместо того чтобы лечить этот синдром.

Вместо того чтобы убеждать российскую аудиторию в недопустимости активного соучастия в преступлениях против украинского народа, эту аудиторию пытаются «купить» сочувствием к мобилизованным бесправным рабам, которых террористический режим заставляет совершать геноцид.

В своем видео, сквозь искренние слезы, Наталья Синдеева говорит, что «телеканал не бл&довал никогда», и просит своих сотрудников вернуться. Потому что Синдеева считает «бл&дством» не поддержку российских мобилизованных, а предательство своих же коллег.

Именно поэтому в этом ее заявлении есть доказательство того, что Синдеева понимает, как работает система «свой — чужой». Она знает, что «своих» предавать нельзя. И от этого ей очень плохо. И она не может сдержать слез. И я ее искренне понимаю.

Но если ты понимаешь, что такое «свой — чужой», то ты должен понять и то, как это работает в период войны на макроуровне.

То, что телеканал и поддерживающие его делают сейчас, является доказательством, что все эти люди не смогли выбрать сторону. Они сознательно хотят выбрать третий путь и продвигают свою стратегию, критикуя правительство Латвии за то, что ему не нравится риторика в поддержку участвующих в геноциде преступников.

К сожалению, мы не можем этого допустить.

Единственным вариантом будущего для Европейского континента может быть исключительно военная победа Украины над Россией и трансформация Российской империи во что-то другое.

И именно о трансформации России в это «другое» я готов дискутировать и с представителями телеканала «Дождь», и с любыми россиянами, которые могут принять для себя неотвратимость украинской победы, которая может быть одержана исключительно насилием против агрессора — то есть изгнанием из украинских земель, взятием в плен, ранением или убийством военнослужащих российской армии.

Вот это и есть наш водораздел, а не слова Коростелева, что «Путин — не красавчик». И это должно стать водоразделом для любой цивилизованной нации, начиная с Латвии и заканчивая каждым государством — членом Евросоюза.

Телеканал «Дождь» может существовать дальше. Равно как и народы, населяющие Россию, продолжат свое мирное и спокойное существование. Но только после победы Украины и трансформации империи в нормальное, безопасное для окружающих состояние.

Если «Дождь» найдет в себе силы трансформироваться, измениться и найти себя в координатах «свой — чужой» — его вещание должно быть восстановлено. В том числе, возможно, в рамках того, что министр культуры Александр Ткаченко называет «информационный Рамштайн», на условиях и в рамках редакционной политики, согласованной с Украиной.