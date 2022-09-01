“Добровольческим батальонам” не платят зарплаты

09:25 12 августа Киев, Украина

Российские власти начали замечать, что в их армии недостает доброй половины бойцов. Однако мобилизация так и не была объявлена, так как для режима Путина это означало бы признание того, что война пошла не по плану. То есть, все заявления пропагандистов о том, что на фронте “потерь нет” и “Россия еще вчера победила” будут в один миг опровергнуты. Поэтому, в Кремле приняли решение начать скрытую мобилизацию. При этом, если вначале вооруженные силы РФ рассылали повестки резервистам с приказом “явится в военкомат для прохождения военных сборов”, то теперь, кроме такой практики, приняли постановление о создании, так называемых, “добровольческих батальонов”.

От каждого российского губернатора требуют предоставить какую-то часть “добровольцев” для участия в войне против Украины. Основной мотивацией служат деньги. Для того чтобы как можно больше россиян узнали о такой форме мобилизации, Кремль не постеснялся использовать одну из главных пропагандистских “говорящих голов” – Дмитрий Киселева. В его воскресной передаче на «Первом канале», пропагандист рассказывает о формировании добровольческих батальонов по всей России и указывает номера телефонов, по которым следует обращаться, если россияне решат стать оккупантами.

Фрагмент из передачи Киселева по федеральному телеканалу с номерами телефонов, по которым люди должны обращаться, в случае, если захотят вступить в добровольческие батальоны

Основной мотивацией, кроме пропагандистской “лапши на уши”, является месячная зарплата, которая равнозначна годовому заработку среднестатистического россиянина. В зависимости от регионов, будущим оккупантам обещают от 200 до 500 (тысяч) рублей в месяц, что на сегодняшний день, приблизительно – 3–8 тыс. долларов. Кроме того, “добровольцам”, а по сути, наемникам, обещают дополнительные 200 тыс. рублей за прохождение обучения.

В тоже время, россияне, которые становятся “добровольцами”, в большинстве своем не имеют боевого опыта. Практически все, кто имел таковой и остался цел, как физически, так и психически, уже находятся в Украине в том, или ином виде. Но примечательно другое. Правозащитные организации в России отмечают, что те, кто вернулся с полей сражения, либо до сих пор остаются там в подразделениях наемнических добробатов, начинают жаловаться, что им не выплатили обещанных денег.

К примеру, в Приморском крае, в местных телеграмм-каналах можно найти массу сообщений подобного плана:

Жалоба одной из местных жительниц к губернатору Приморского края Кожемякину Олегу Николаевичу о том, что ее родственнику не заплатили за участие в войне

Сам губернатор - Олег Николаевич – снялся в сюжете для региональных и федеральных телеканалов во время подготовки наемников. Он предстал перед представителями “СМИ” в военной форме, в каске, в бронежилете и заявил, что вместе с “добровольцами” проходил подготовку. Непонятно к чему готовился губернатор. Вряд ли он отправится воевать на фронт. Возможно, таким образом, он решил совместить приятное с полезным. Продемонстрировать Кремлю свою сверхпреданность, по сравнению с другими губернаторами, якобы, что в любой момент готов отправиться воевать и в тоже время подзароботать, так как за прохождение военной подготовке в Приморском крае платят 50 тыс. рублей (за неполное прохождение) и 150 тыс. рублей (за полное прохождение). Россиянам не следует обращаться по таким вопросам к представителям местных властей, так как из федерального бюджета именно через них проходят выделяемые деньги для наемников. Очевидно, Олег Николаевич, в типичном стиле российских чиновников, решил “навариться” на войне.

Губернатор Приморского края Кожемякин Олег Николаевич в сюжете пропагандистских “СМИ”, якобы проходит подготовку вместе с наемниками на Дальнем Востоке РФ

Стоит отметить, что в Приморском крае готовят тот самый добробат «Тигр», фотографии бойцов которого высмеивали в сети из-за их, мягко говоря, военной профнепригодности. Единственным ограничением для “тигров” является возраст – до 60 лет. По словам Кожемякина, практически всем “добровольцам” за 50 и лишь в некоторых отдельных случаях среди наемников попадаются “молодые ребята” – чуть старше 40-а. После подготовки, их собираются отправить на доукомплектовку 155-й Гвардейской бригады морской пехоты, которые участвовали в боях при Попасной и Красном Лимане. Кроме откровенно самоубийственной затеи отправиться на фронт людям приклонного возраста, официально не озвучивается информация о том, что после прибытия в Украину они будут получать какие-то деньги. Возможно, речь об оплате происходит в устной форме, после чего в соцсетях появляются жалобы с обращением к губернатору, один пример которой приведен на фотофрагменте выше.

“Тигры” из Приморского края, с которыми, якобы, проходил подготовку сам губернатор

В Республике Бурятия объявления о наборе в добробаты оставляют прямо в автобусах. При этом в республике не обращают внимание на судимость, а вот ограничение по возрасту ниже – до 50 лет.

Объявление на стекле автобуса в Бурятии

Александра Гармажапова, президент фонда «Свободная Бурятия», говорит, что желающих стать свежим “пушечным мясом” в регионе крайне мало. По ее словам это связано с тем, что война затронула регион очень сильно. “Нет таких людей, которые не знали бы знакомых, у которых кто-то погиб на войне” – объясняет Гармажапова. Это и не удивительно, ведь даже сами россияне говорят, что их армия в основном, состоит из кавказцев, бурятов и тувинцев. Россияне из этого края также недополучают обещанные выплаты, однако это касается больше родственников погибших, так как пока что неизвестно о тех, кто вернулся из Украины в Бурятию живым.

В соседней с Украиной Курской области объявили о создании “добровольческого батальона” «Сейм» (вероятно, местные власти не знают, что слово Сейм означает, раз решили дать такое название отряду российских наемников). Здесь “добровольцам” обещают ежемесячно платить до 500 тыс. рублей, в зависимости от “интенсивности боевых действий”, при этом, средняя официальная зарплата в регионе – 41 тыс. рублей. Более того, местный замполит полковник Михаил Русаков заявляет, что наемники не будут участвовать в боевых действиях, а станут помогать в обеспечении других бойцов. То есть, в одном случае, их выплаты зависят “от интенсивности боев”, в другом – “участвовать в боях они не будут”. Руководство “мягко намекает на то”, что 500 тыс. вряд ли кто-то получит, так как задачи будут другими.

Объявление о создании добробата «Сейм» в Курской области и наборе в него “добровольцев”

Также, подобные наемнические структуры создаются в Нижегородской области (батальон имени «Кузьмы Минина») и в Пермском крае (танковый батальон «Молот»). Там обещают платить до 300 тыс. рублей в месяц, при средней официальной зарплате в регионах – 40 тыс. рублей.

Объявление в Нижегородской области о создании батальона имени «Кузьмы Минина»

Объявление в Пермском крае о создании танкового батальона «Молот»

В Татарстане формируют уже второй батальон – «Тимур». Первый – «Алга», наемники из которого отправлены в Оренбургскую область для прохождения подготовки. Возраст тех, кто записался в добробаты также, как и в случае с “тиграми” из Приморского края, перевалил за средний. В тоже время, лишь по официальным данным озвученным, так называемым, президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым, домой в пластиковых пакетах вернулось 62 татар. Но, как известно, заявлениям российских чиновников верить нельзя от слова “совсем”. Очевидно, что это число гораздо больше, при этом никто не говорит о пропавших без вести. Вероятно, недолго и «Тимур» с «Алгой» последуют за ними, что обрекает их планы потратить обещанные деньги, которые, как и в других республиках обещают достаточно большие.

В Башкортостане меньше всего оценили жизнь наемников. Там им обещают платить 220 тыс. рублей в месяц, однако учтены льготы и выплаты в случае ранений. Кроме того, говорят о надбавках за каждый день боевых действий. На местно телеканале сняли ролик, на котором виден состав добробата имени «Генерала Шаймуратова» численностью несколько сотен единиц живой силы. В ролике пропагандистских “СМИ” заявляют: “когда речь идет о патриотизме – деньги не главное”. Интересно, наемники также думают?

Наемники из добробата Башкортостана имени «Генерала Шаймуратова»

Наибольшее число “добровольческих батальонов”, как ни странно, собрали в Чеченской республике: «Ахмат», «Север», «Восток» и «Юг». По словам главаря кадыровского движения Рамзана Кадырова, набирают в них исключительно чеченцев. Такое количество кадыровцев не удивительно, ведь их слава “тикток-воинов” на третьей линии обороны или в роли заградотрядов уже известна всем. По словам украинских защитников, они не видят кадыровцев в бою, потому, что те боятся воевать и служат в российской армии больше как актеры, чем бойцы.

Как видно, деньги за участие в войне против Украины предлагают “сказочные” по меркам местных зарплат (данные о зарплатах боевиков из Чеченской республики обнаружить не удалось). Это фактически годовой оклад среднестатистического работника РФ. Учитывая, что официальная статистика в России типично не правдива, наемник за месяц теоретически может заработать полуторагодовалый или даже двухлетний оклад. В тоже время, “добровольцы” имеют все шансы не потратить эти деньги. Не только потому, что погибнут на фронте. Если они сумеют вернуться домой целыми или не совсем, с большой долей вероятности, их деньгами на тот момент, уже будет распоряжаться местный губернатор, вроде Олега Николаевича Кожемякина, очевидно, понадеявшийся, что “добробатовцы” вернуться в пластиковых пакетах.

Но в этом есть и обратная сторона. Когда обманутых людей будет становиться все больше, они начнут представлять реальную угрозу режиму, как местному, так и федеральному, то есть, путинскому. Если губернаторы окажутся достаточно хитрыми, они получат свои личные частные военный компании, обстрелянные в бою и мотивированные на “восстановление справедливости”. Как видно из сообщения одной из местных жительниц Приморского края, люди по прежнему обращаются за помощью к властям регионов, а значит, в той или иной степени, верят им, а не Кремлю. Также могут поступить и губернаторы, когда (и если) обманутые “добровольцы” начнут требовать выплатить им обещанные деньги, на что местные чиновники могут сказать, что “не получали финансирование из федерального бюджета и главный вор сидит в Кремле”.

Так или иначе, “игры” с “добровольческими батальонами” не помогут Путину восполнить потери на фронте в Украине, однако могут создать прецедент, который пронесется по всей стране и тогда никакие «Росгвардия» и ФСБ не помогут сдержать бунт.