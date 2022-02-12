Путин принуждает Лукашенко к сдаче белорусского суверенитета

21:29 15 Сентябрь Киев, Украина

Вот как можно оценить результаты встречи Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина.

На мой взгляд, сейчас у Александра Лукашенко и его политических оппонентов внутри Беларуси - одна и та же задача: быть максимально лояльными Владимиру Путину. Ибо, именно Путин на данный момент является гарантом суверенитета и демократии в Беларуси. Условный "запад" ожидаемо проиграл Беларусь, не желая идти на новую конфронтацию с Кремлем. А вчерашний визит Лукашенко в Сочи был таким же ожидаемым, как и "глубокая озабоченность" со стороны Брюсселя и других европейских столиц.

Чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре, Лукашенко должен получить от Путина заверения в финансовой, военной и дипломатической поддержке. И при этом, сохранить свою квази-независимость. То есть - усидеть на двух стульях.

Причиной тому - народные настроения белорусов. Большинство из них негативно относятся к любым "интеграционным инициативам" в сторону "Союзного государства". Но, в то же время, благодаря массовой пропаганде, страстно желают братских отношений с Кремлем и питают уважение к Путину.

Именно поэтому Тихановская и другие лидеры "оппозиции" в Беларуси периодически взывают к мудрости Владимира Владимировича светло солнышко.

Из визита Лукашенко к Путину мы увидели 20 минут, в которых Лукашенко демонстративно вел себя подобострастно к кремлевскому сюзерену. Остальные четыре часа, на мой взгляд, шел достаточно жесткий торг, в котором Лукашенко, как мог, защищал свои позиции. На мой взгляд, он мог получить от Путина гарантии безопасности для себя и своей семьи при любых раскладах. И, в то же время, пообещать непубличный интеграционный процесс, который не предвидит объединения.

Для Украины из всей этой ситуации нет ни одного хорошего выхода. Киев занял достаточно пассивную позицию по отношению к событиям в Минске (лишь сегодня Верховная Рада приняла заявление по ситуации в Республике Беларусь – ред.). В результате для нас любые окна возможностей уже закрыты. Да, и для европейцев - тоже.

До конца этого года Путин еще более усилит свои позиции. Всё будет зависеть только от того, что сможет отстоять Лукашенко для себя лично.