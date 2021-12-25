Для Кремля нет ни Бога, ни Черта: использование РПЦ в геополитических играх

В конце 2021 года, чтобы отвлечь внимание стран-членов НАТО от угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину и очередной эскалации российской военной агрессии на украинском Донбассе, российские спецслужбы в очередной раз активизировали гибридные усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию на Балканах.

Этому процессу предшествовали отчасти успешные попытки Кремля создать сложный миграционный кризис на границах Литвы и Польши через доверенное лицо - белорусского диктатора Александра Лукашенко. Российская Федерация направила свое оружие гибридной миграции в сторону Польши, надеясь, что это ситуативно обострит политические разногласия в отношениях между Варшавой и Брюсселем. Однако этот план провалился, поскольку Западу удалось локализовать угрозу, в основном благодаря стойкости польских и литовских пограничников. Москва немедленно стала искать новые пути дестабилизации границ ЕС.

Интересно, что Россия периодически возвращается к дестабилизации Балкан, чтобы разведать политическую шахматную доску и попытаться создать новые очаги напряженности. После неудавшегося переворота в Черногории в 2016 году российские спецслужбы какое-то время притихли, ожидая новых возможностей. В то же время используя «мягкую силу», Россия продолжала искать новые гибридные возможности через различные фонды, межгосударственные контракты и инвестиции. Скидки на газ, сделки с оружием и другие гибридные инструменты влияния Кремля также способствовали усилиям по дестабилизации.

По оценке журналиста Виталия Портникова, распад Боснии и Герцеговины уже начался, и президент Сербии Александр Вучич, который мог бы стабилизировать ситуацию, оказался под влиянием Кремля.

Однако признаки попадания сербского руководства в существенную зависимость от РФ проявляются не только в беспрецедентной скидке на российский газ (290 долларов за кубометр, когда для остальных стран Европы цена доходила до 2000 долларов). “Короткий поводок” Кремля проходит и через уровень межгосударственных военных контрактов. В начале декабря Сербия объявила о планах закупки партии российских истребителей и вертолетов, а также о скором получении батареи новейших российских зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов «Панцирь-С1М». 10 декабря сообщалось, что правительство Сербии и российская госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о строительстве центра ядерных технологий. Это является еще одним элементом, хоть и менее очевидным, влияния России на Европе.

Архиепископ Православной Церкви Украины Евстратий Заря отметил, что недавние многочисленные рабочие поездки заместителя главы Отдела внешних церковных связей Русской Православной церкви (РПЦ) протоиерея Николая Балашова по маршруту Белград (Сербия) - Баня-Лука (Босния и Герцеговина) - Загреб (Хорватия) возник не случайно на фоне последней эскалации на Балканах. Он отмечает, что РПЦ использовалось Кремлем с советских времен для прикрытия зарубежных разведывательных операций.

Помимо Балкан, русские продолжали проецировать свою «мягкую силу» на Польшу. 11 декабря 2021 года делегация Российского фонда поддержки христианской культуры и наследия (финансируется вышеупомянутой российской государственной компанией «Росатом») посетила Белосток-Гданьскую епархию Польской православной церкви. Согласно информированным источникам, россияне передали польским религиозным деятелям крупное “пожертвование” в миллионы евро. Косвенно факт значительного “пожертвования” подтвердил в своем комментарии глава этого российского фонда Егор Скопенко, возглавлявший делегацию. Он сказал, что “участвовал в таких благотворительных проектах для других Поместных церквей”. Пока эти данные нуждаются в дальнейшей проверке, поскольку остается загадкой, как россиянам удалось перевезти такую значительную сумму наличных и были ли задействованы дипломатические каналы.

Неоднократно всплывали факты, раскрывающие методы гибридного российского влияния именно через церковные учреждения, фонды, организации, церковных лидеров, политиков и лиц, близких к РПЦ. Также на основе данных, полученных хакерами Украинского киберальянса в рамках операции «FrolovLeaks», удалось выявить факты, свидетельствующие о том, что некоторые антиукраинские провокации и протесты в Польше были заказаны партиями из России.

Стоит уделить особое внимание Егору Скопенко, у которого довольно короткий, но в то же время довольно интересный послужной список. По его личным данным, с 2014 года он якобы работал помощником генерального директора в ООО «Особая экономическая зона Алабуга». С февраля 2018 года по сентябрь 2020 года возглавлял АНО «Управляющая компания развития Саровско-Дивеевского кластера». После этого он возглавил Фонд поддержки христианской культуры и наследия. Этот фонд, созданный государственной корпорацией «Росатом» в 2019 году, имеет обширную структуру и может использоваться Кремлем для распространения своего гибридного влияния, лоббирования и прикрытия сомнительных международных финансовых операций России.

Егор Есипенко

На сайте указано, что фонд реализует проекты в 15 странах мира: Болгарии, Грузии, Турции, Финляндии, США, Испании, Швеции, Боснии и Герцеговине, Израиле, Франции, Сирии, Польше, Ливане, Исландии и России.

Что касается официального главы фонда, который много раз встречается и ездит за границу, то у Егора Скопенко очень малоинформативный профиль в социальных сетях. Например, его профиль в Facebook содержит всего несколько фотографий: один качественный студийный портрет 2020 года, небольшое фото 2019 года и фото 2013 года, на котором он изображен в военной форме с сержантскими лямками. В свою очередь, поиск по фотографиям в Google показывает, что вторая фотография из его профиля, вероятно, была сделана во время масштабной конференции, где Скопенко был зарегистрирован под другим именем - “Станислав”. Под этим именем он числился менеджером по техническим операциям флота для «Carnival Corporation» (британо-американская круизная компания со штаб-квартирой в Майами, которая предоставляет услуги по организации и обслуживанию морских круизов). У Google все еще есть управляемая страница с некоторой информацией его профиля на zoominfo.com.

Фото Егора Скопенко в Facebook.

Как видно, Google выдает информацию о человеке Станислав Скопенко с идентичной фотографией, которая принадлежит Егору Скопенко и размещена у него на странице в Facebook.

В целом на его странице в Facebook очень мало открытой информации. Указывается только, что он якобы женат с 2016 года, что он родом из Москвы, проживает в Нижнем Новгороде. Он также указал, что “интересовался мужчинами”.

Информация со страницы Facebook Егора Скопенко

В целом с января 2014 года по декабрь 2021 года он загрузил в социальную сеть всего несколько постов, открытых для широкой публики. Похоже, накануне рабочей поездки на Балканы он решил (или получил такой совет) немного заполнить свою малоинформативную страницу. Поэтому 3 декабря 2021 года всего за 28 минут он опубликовал несколько фотографий с комментариями как в Facebook, так и во вновь созданном профиле Instagram:

Профиль Скопенко в Instagram. Первые две его фотографии были выставлены 3 декабря. До этого ни профиля, ни публикаций не существовало. Комментарий к первому фото: “Моя первая рабочая поездка в Ливан, когда-то богатый город Бейрут. Сейчас экономический кризис, многие по 3 часа стоят в очереди на заправке. Раньше страну называли Восточной Швейцарией по количеству обеспеченных людей и банков. Не хуже Сочи, поэтому всем рекомендую ехать сюда на отдых. Главное - не расплачиваться картой и носить доллары наличными”.

Согласно сообщению на сайте Фонда поддержки христианской культуры и наследия, встреча состоялась в Бейруте 6 ноября 2021 года.

Информация о посещении Бейрута на сайте Фонда поддержки христианской культуры и наследия, где присутствует Скопенко

Комментарий ко второй фотографии: “В очередной раз посетил Турцию, Анталию, в рамках деловой поездки. Я посетил приход Русской Церкви в Анталии - очень искренние люди. Я обязательно приеду сюда снова. Я рекомендую всем посетить это место, когда вы путешествуете в отпуске”. Согласно информационному сообщению, размещенному на сайте Фонда поддержки христианской культуры и наследия, поездка в Турцию состоялась 10 ноября 2021 года “с благословения Патриарха Кирилла”.

По состоянию на декабрь 2021 года, согласно российским базам данных и реестрам, Егор Скопенко официально числится главой и главным исполнительным директором Фонда поддержки христианской культуры и наследия, налоговый регистр - № 9704008570, юр. Адрес: г. Москва, ул. Волхонка, д. 9, стр.1, кв. 14. По состоянию на 2020 год доход фонда составил 11,5 млн рублей (примерно 138 000 евро). Ранее он был указан как основатель компании «Ideo», налоговый рег. 1646044660 и «Angry Hot Dogs», налоговый рег. №1646039445 (оба ликвидированы). Обе компании зарегистрированы в Елабуге, Республика Татарстан, Российская Федерация.

В совокупности представленные данные позволяют предположить, что недавно созданный фонд является прикрытием для российских спецслужб, действующих через религиозные учреждения по всему миру и лоббирующих интересы России посредством крупномасштабных финансовых вливаний.

Уже со второй половины 2021 года активная помощь «Росатома»наблюдается в различных международных контактах, замаскированных под религиозную деятельность. Интересно, что кураторами упомянутого Фонда поддержки христианской культуры и наследия являются Алексей Лихачев, российский государственный деятель, генеральный директор «Росатома» и Сергей Обозов, заместитель генерального директора «Росатома», генеральный директор концерна «Росэнергоатом», заместитель генерального директора «АтомЭнергоПрома».

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко (слева, который) с 2020 года в санкционных списках ЕС и Великобритании и Алексей Лихачев (справа)

Сергей Обозов награжден орденом преподобного Серафима Саровского II степени

Интересно, что именно Алексей Лихачев, Сергей Обозов и Егор Скопенко встретились с Патриархом Московским Кириллом в Патриаршей и Синодальной резиденции Даниловского ставропигиального мужского монастыря 30 ноября 2021 года.

В ходе этой встречи могли быть даны инструкции для дальнейшего “паломничества” через Балканы и продвижения интересов России. Примечательно, что на этой встрече Алексей Лихачов, так был награжден орденом преподобного Серафима Саровского II степени.

6 декабря представители фонда прибыли в Белград, где встретились с сербским патриархом Порфирием. На встрече присутствовали Егор Скопенко, протоиерей Николай Балашов, заместитель заведующего Отделом внешних церковных связей РПЦ, а также посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Фактически, именно по дипломатическим каналам россияне могут ввозить значительные суммы наличных для “пожертвований” без таможенного оформления и вопросов.

Также 6 декабря они были в монастыре в Углевике - Республика Сербская, Босния и Герцеговина. 7 декабря Николай Балашов и Егор Скопенко посетили Баня-Луку.

Уже 8-9 декабря Николай Балашов вместе с делегацией Фонда поддержки христианской культуры и наследия находился в Хорватии с визитом в Горно-Карловацкой епархии. По данным из открытых источников, “Фонд участвовал в реставрации одной из пострадавших от землетрясения святынь Горно-Карловацкой епархии - церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Глине”. Это еще один косвенный признак щедрых “пожертвований” или инвестиций россиян.

10 декабря делегация фонда была принята главой Польской православной церкви митрополитом Саввой, а также посетила Белостокско-Гданьскую епархию. Массовые “пожертвования” были сделаны и во время посещения Польской православной церкви.

Есть много сфер, в которых Россия оказывает гибридное влияние для дестабилизации различных стран, используя информационные, экономические, политические, военные, террористические средства. Между тем Русская Православная Церковь остается одной из опор Кремля, предоставляющей дополнительные возможности для их агентов влияния, чтобы быстро проникнуть в целевые страны. Высокопоставленных чиновников РПЦ часто называют “саботажниками в мантиях” или “священниками со знаками отличия” на фоне многочисленных свидетельств тесного сотрудничества церковных деятелей с Советским Союзом в прошлом, а в последнее время - с секретными службами Российской Федерации. Государственные корпорации и официальные лица тесно сотрудничают с религиозными организациями, продвигая интересы концепции «русского мира».

Кремль особенно заинтересован в том, чтобы сместить фокус союзников по НАТО на их внутренние проблемы, а не на усиливающуюся агрессию России против Украины. Многие примеры за последние годы показали, что Россия использует религиозные институты, в том числе для прикрытия своих гибридных миссий на чужой территории. Кремль неоднократно использлвад подобные гибридные инструменты взяточничества при подготовке агрессии против Украины и других стран. Поэтому такие ходы необходимо тщательно расследовать.