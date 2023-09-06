Диверсификация монополии на насилие в россии

07:11 26 августа Киев, Украина

Неудавшийся мятеж Пригожина привел к тому, что деятельность ЧВК «Вагнер» свелась к минимуму. Головорезов полностью вывели из Украины, оставив лишь тех, которые добровольно подписали контракт с регулярной армией РФ. Пригожина убили, однако дело его живет. Частные военные компании дали отличную возможность ближайшему окружению Путина начать стабильно зарабатывать на войне, частично компенсируя последствия от санкций.

ЧВК «Вагнер» хоть и была самой известной наемнической структурой РФ, но далеко не единственной. Еще в самом начале войны, с 2014 года в России начали формировать множество ЧВК. В 2018 году на территории агрессора действовало до 10 различных формирований. Естественно, что после 24 февраля 2022 года их количество стало расти. Не удивительно, что помимо Минобороны РФ, главными спонсорами новых ЧВК стали путинские друзья.

Одной из новых частных военных компаний стала «Конвой», связанная с путинским кошельком Аркадием Ротенбергом. В ноябре 2022 года ЧВК «Конвой» создала канал в Telegram и тут же разместила объявление о наборе “добровольцев”. Требование было всего одно – мужчины младше 60 лет. Оплата – 200 – 300 тыс. рублей. Несколько дней спустя, ЧВК «Конвой» получила место для тренировок на территории аннексированного Крыма недалеко от села Перевальное. Учебную часть назвали «165-й Учебный центр». Рядом с расположением «Конвоя» есть военный полигон от Минобороны РФ для стрельбищ, езды на автомобиле, гранатометания и прочего. Также кремлевский администратор Крыма Аксенов помогает наемнической организации. Опираясь на данные российских офицеров, которые взаимодействовали с ЧВК, летом 2023 года в состав «Конвоя» входило около 400 боевиков. Также известно, что структура наемников располагает управлением, штабом, службой связи, инженерной и медицинской службой, службой ракетно-артиллерийского вооружения, службой материально-технического обеспечения, двумя разведывательно-штурмовыми и двумя штурмовыми взводами, комендантским взводом, артдивизионом, взводом огневой поддержки и отделением разведки.

Очевидно, что любая частная военная компания это, прежде всего, расходы. Особенно они велики во время войны. Финансированием ЧВК «Конвой» занимаются сразу несколько “меценатов”, хотя, все корни, все равно ведут в Кремль. Так, например, согласно проведенному исследованию «Крым.Реалии», деньги на содержание наемников отправляет крымский “администратор” Аксенов. Он, якобы, привлек к этому делу “местных бизнесменов”. По всей видимости, “местные бизнесмены” только обналичивают деньги, предназначенные для «Конвоя». За шесть недель осени 2022 года наемники получили 437,5 млн рублей – 120 млн от компании друга Путина, 200 млн от госбанка, остальная часть от не связанных с ЧВК компаний.

Сергей Аксенов в окрестностях полигона Минобороны РФ, предназначенного для тренировки ЧВК «Конвой»

Крымские деньги идут от компании АО «Санаторий Ай-Петри». Ее в 2018 году захватил друг Путина Аркадий Ротенберг. 16 октября организация пожертвовала «Конвою» 120 млн рублей. При этом, в 2022 году, чистая прибыль «Санатория Ай-Петри» составила 25,8 млн рублей.

Аркадий Ротенберг в 2018 году приватизировал «Санаторий Ай-Петри»

Госбанком, 69% акций которого контролирует РФ, оказался ВТБ. Осенью банк из своего благотворительного фонда «ВТБ-Страна» пожертвовал наемникам 100 млн рублей. Еще 100 млн рублей были переведены через несколько дней непосредственно со счета ВТБ. При этом, в 2022 году, из-за санкций и прочих издержек, банк закрыл год с рекордными убытками в 1,371 трлн рублей. К слову, этот банк был выбран не случайно. Из-за введения санкций за аннексию Крыма в 2014 году, ни один из российских банков не хотел работать на полуострове. Путин поручил президенту-председателю правления ВТБ Андрею Костину “разобраться с этим вопросом”. Тот, в свою очередь, выбрал один из дочерних банков ВТБ – РНКБ – в качестве “жертвы”. Разработав сложные схемы, финансовое учреждение внедрили в Крым, где оно стал крупнейшим на полуострове. После начала полномасштабного вторжения были введены санкции против самого ВТБ и тогда он признал, что РНКБ является его дочерней компаний.

Достаточно нелогичным “меценатом” «Конвоя» стал Вадим Присяжнюк, единоличный собственник фирмы ООО «Промресурс», которая занимается продажей твердого топлива. За последние пять лет у компании не было никаких госконтрактов, а в 2022 году «Промресурс» понес убытки в размере 24,7 млн рублей. В тоже время, компания пожертвовала «Конвою» 109,4 млн рублей.

Примерно такая же история с фирмой ООО «Коал Трейд». В 2022 году вся прибыль компании составила 15 млн рублей, тогда как в «Конвой» было перечислено 8 млн. Как и в случае с «Промресурсом», директор «Коал Трейд» не смог дать объяснений своей щедрости.

ЧВК «Конвой» стало милитаризированным продолжением одноименного казачьего сообщества, которое было основано еще в 2009 году Константином Пикаловым с позывным «Мазай». Эта личность ничем особо не примечательна. Он прошел срочную службу при военном училище и всю жизнь занимался охранной деятельностью. До 2014 года речь о создании ЧВК не шла. Его казачье сообщество СПбКО «Конвой» нанимали, в основном церковные деятели, однако о каких либо столкновениях с применением силы информации нет. Также не известно и о заграничных поездках казаков, кроме одного случая. Осенью 2014 года «Конвой» нанял Константин Малофеев, чтобы помочь Милораду Додику одержать победу на выборах в Сербии. Но сила казаков не понадобилась и после победы пророссийского Додика, Пикалов и компания вернулись в Россию.

После начала войны в Украине, Пикалов стал пробовать переформатировать казачье сообщество в “военно-охранное агентство”. Однако его не интересовали идеи Путина по “защите людей Донбасса”. Напротив, Пикалов предлагал весьма амбициозные идеи по созданию улучшенных систем безопасности для Африканских стран. Вероятно, его предложения действительно имели, скорее практичный и полезный характер для потенциальных нанимателей в Африке, однако в основе своей не имели четко прописанных политических интересов, которые помогли бы России продвигать свое влияние на континенте. Поэтому, финансирования он не получил. Однако в 2015 году, Пикалову все же удалось учредить ЧВК «Конвой», хотя воспользоваться услугами наемников так никто и не пожелал.

Константин Пикалов, глава и организатор ЧВК «Конвой»

Из-за неудач с реализацией задуманных проектов, невостребованности как ЧВК, у наемников не было денег, вплоть до конца 2022 года. Об этом, кроме прочего говорит тот факт, что Пикалов обратился за помощью перевести устав «Конвоя» на арабский язык своего знакомого из ГРУ Станислава Полузанова, однако расплатиться с ним не смог.

В 2018 году Пикалов работал с ЧВК «Вагнер», однако ни как боевик или инструктор, а, вероятно, как советник службы безопасности. Ему был присвоен личный номер вагнеровцев М-5904, который не числился в штатном расписании наемников. «Мазай» также какое-то время занимался охраной кандидата в президенты Мадагаскара, которого, в свою очередь поддерживал Пригожин. Пикалов успел побывать и в ЦАР, однако, по словам Полузанова, его друг просил прислать из ГРУ хоть какие-то обучающие материалы, чтобы не ударить в грязь лицом во время обучения местных силовиков от лица вагнеровцев.

Станислав Полузанов, бывший спецназовец ГРУ и друг Константина «Мазая» Пикалова

Все прошлое «Мазая» говорит о нем, как о человеке с завышенными амбициями, но недостающими знаниями и умениями. Конечно, личный боди-гард из него, возможно и хороший, однако как командир полноценной наемнической организации с момента учреждения «Конвоя», он успел себя зарекомендовать как неудачник.

Более того, на его “военно-охранную организацию” Минобороны РФ обратило внимание спустя почти что год, после начала полномасштабного вторжения, когда агрессор начал судорожно хватать с улиц всех подряд и без подготовки отправлять на фронт. Примечательно, что спустя пару месяцев после вторжения, Пикалов начал предлагать свои услуги по охране режимных объектов в тылу оккупированных территорий, однако и здесь получил отказ. В ситуации, когда в окопах находятся запойные заводчане и офисный планктон, привлечение охранной организации, может показаться не такой уж и плохой идеей.

Когда люди заканчиваются, выбирать не приходится и на смену контрактной армии агрессора пришли такие вот «Конвои». Естественно, что обеспечением ЧВК стали заниматься из Кремля. Когда миллионы долларов стали поступать на счет наемников, друг «Мазая» Полузанов уволился с прежней работы и стал военным инструктором и координатором отрядов в «Конвое».

Таким образом, Россия обзавелась еще одним паразитом, который выкачивает деньги из бюджета, но, по сути, никак не помогает ей в войне. Наемники из организации «Мазая» жалуются на недоплаты со стороны руководства, что явно свидетельствует о коррупции как внутри ЧВК, так, вероятно и за ее пределами. Выделяя деньги и проводя их через своих друзей, Путин, в первую очередь, должен быть осведомлен о суммах “откатов”, по крайней мере, на первом этапе перевода средств. «Конвой» не единственная российская ЧВК получившая возможность заработать на войне, не давая результатов на фронте, кроме создания видимости прибытия в Украину свежего пушечного мяса, которое не знает, как воевать и точно не преследует маниакально-маразматичных идей Путина по уничтожению Украины из идеологических соображений. Им важен только заработок, и пока агрессор находит деньги платить таким наемниками, они продолжат присутствовать на нашей земле.