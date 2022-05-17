«Детской грудью на амбразуру»: создание в России армии несовершеннолетних

Милитаризация России набирает обороты. В этом году, большая степень военных трат будет произведена на переброску и установку ядерных боеголовок в арктический регион. Также усиливается влияние российской армии в странах Африки, в том числе с наемниками из ЧВК «Вагнера». Не уменьшилась активность в Сирии, на востоке Украины, а также в Венесуэле.

Нескончаемая агрессия Кремля, расширила зону интересов России на 3 мировых континента. Как следствие, Вооруженным силам РФ стало не хватать людей. Для того, чтобы в будущем пополнять ряды российской армий, спецслужб и наемников, Путин и Шойгу решили модернизировать ДОСААФ в «Юнармию», тем самым приучая детей к войне и смерти на поле боя.

Для начала стоит рассказать, что ДОСААФ расшифровывается как Добровольное общество содействия авиации армии и флоту. Эта организация существовала еще при СССР. С 1992 года, ДОСААФ СССР стала называться РОСТО, а после военной агрессии против Грузии, в 2009 году Путин вернул прежнее название объединению. Официально, основными задачами содружества были: патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан; подготовка граждан по военно-учётным специальностям; развитие авиационных и технических видов спорта; участие в развитии физической культуры и военно-прикладных видов спорта; лётная подготовка курсантов лётных образовательных учреждений профессионального образования, поддержание надлежащего уровня натренированности лётного и инженерно-технического состава, а также выполнение иных видов авиационных работ; участие в подготовке к военной службе граждан, пребывающих в запасе; подготовка специалистов массовых технических профессий и развитие технического творчества; участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций; содержание объектов инфраструктуры ДОСААФ России в целях выполнения задач в период мобилизации и в военное время.

Судя по длинному списку, объектом организации были люди разных возрастных категорий. Род занятий хоть и был направлен в основном на военно-патриотическую основу, тем не менее, были и другие сферы “содействия” стране.

Однако уже в 2015-2016 годах, после аннексии Крыма, оккупации некоторых районов востока Украины, вторжения в Сирию и т.д., Путин и Шойгу решили переименовать и несколько, перепрофилировать ДОСААФ России в «Юнармию». Целями новой организации стали: участие в реализации государственной молодёжной политики Российской Федерации; всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; сохранение и приумножение патриотических традиций; формирование у молодёжи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества.

Подготовка подростков в ДОСААФ

То есть теперь, организация начала заниматься подготовкой исключительно детей и подростков, от 8 до 18 лет.

Известно, что организация привлекает не только российских детей, но и детей из стран-союзников, в частности из Белоруссии и Сербии. Всем им прививают “любовь к войне” и “бесстрашие перед смертью на войне”. Говорят, что “долг каждого гражданина России, отдать свою жизнь за нее на поле боя”.

Вместо того, чтобы обучать детей наукам и вывести страну на качественно новый уровень, российское правительство проводит политику тотальной милитаризации. Причем качество вооружения РФ оставляет желать лучшего. Большая часть вооружения досталась стране как наследство от СССР, а все новое, проходит многолетние испытания, прежде чем поступает на баланс российской армии. Поэтому, Россия попросту готовит подрастающее поколение к роли “пушечного мяса”.

За год своего существования, организация смогла завербовать 240 тыс. детей. Еще через два года, численность «Юнармии» уже составляла 500 тыс. При этом, генерал армии РФ и по совместительству куратор организации Николай Панков заявил, что “Кремль не ставит перед собой цель увеличение численности «Юнармии» и уж тем более, не желает милитаризировать молодежь”. Тем не менее, именно по приказу Шойгу численность будущих убийц была увеличена до 500 тыс. человек в 2019 году. А в начале 2020 года, генерал Алексей Цыганков подчеркнул, что Министерство обороны планирует увеличить до конца года численность детей до 1 млн. Согласно статистике, проведенной в конце 2020 года, «Юнармия» смогла завербовать 740 тыс. детей. Стоит также отметить, что на сегодняшний день российская регулярная армия насчитывает 1 млн человек, не считая 2 млн запаса. Таким образом, Министерство обороны РФ планирует, в ближайшие несколько лет, пополнить ряды своих вооруженных сил минимум вдвое.

Интересно, что среди руководства, кроме военных высшего эшелона власти, можно увидеть и звезд шоу-бизнеса, а также детей тех самых военных. Это и Михаил Галустян, и Тина Канделаки, и Елена Исинбаева, а также дочь Шойгу Ксения и сын Рогозина Алексей. Кроме них, в штабе «Юнармии» свои места заняли пропагандисты, политвоспитатели и представители РПЦ (российской православной церкви), чтобы убеждать еще не окрепший детский ум, что “деяния их праведны ибо Господь им повелел”.

Шойгу, Галустян и Канделаки на встрече «Юнармии»

«Юрармия» является именно вербовочной организацией. Нельзя сказать, что дети не приходят к ним из интереса или по инициативе родителей. Однако большинство ребят попадает в ряды организации принудительно. Так, еще в 2019 году начальник главного военно-политического управления вооруженных сил РФ Андрей Картаполов заявил, что «Юнармия» должна появиться во всех школах России. Пока что, этого не случилось, вероятно потому, что в РФ всего 42 тис. школ. Однако, во многих учебных заведениях это все же произошло. Более того, директорам школ поставили условие, что не менее 5% учеников в каждом учебном заведении должны состоять в «Юнармии». Таким образом целые классы были в принудительном порядке записаны в ряды милитаристской организации. И вот, что думают по поводу такого принуждения родители учеников:

Комментарий бабушки одного из учеников, которого заставили вступить в «Юнармию»

Другой комментарий по поводу происходящего матери ученика

А вот уже слова одной из директрис школы. Со своей стороны, они находятся в безвыходной ситуации

Выходит, что это настоящая армия для несовершеннолетних на более длительный срок. Примечательно, что тренировки юнармейцев проходят не только после занятий в школе, но и вместо них:

Сообщение одного из военных инструкторов «Юнармии» о необходимости пропустить школьные занятия

Видно, что нужды армии превыше умных людей. Верно, ведь солдат должен убивать, умирать, но не думать.

Стоит отметить, что некоторые критики и эксперты сравнивают «Юнармию» с «Гитлерюгенд». Форма, эмблема, патриотическое воспитание во многом действительно схоже. К тому же, РПЦ совместно с такими организациями как «Славянский корпус» и представителями из ЧВК «Е.Н.О.Т.» о деятельности которой также было проведено расследование, твердят детям об угрозе для России из вне. Они создают легенды, подобно пропагандистам, что “весь мир должен поклоняться Российской империи, границы страны значительно сокращены, а русский человек превосходит всех остальных людей”. Тем самым, сходство их воспитанников и детей «Гитлерюгенд» становятся не только внешними.

Воспоминания одного из участников «Гитлерюгенд»

Отзывы детей из «Юнармии»

Кроме «Юнармии», российское правительство решило вербовать несовершеннолетних другими способами. Известно, что во многих странах существуют военные училища. В России, к примеру, их называют кадетскими. Однако Министерство обороны РФ распорядилось о создании отдельных кадетских классов на базе общеобразовательных школ. То есть, учащиеся этих классов должны каждый день носить военную форму, посещать дневную и ночную смены обучения, учить военную историю, тренироваться в боевой стрельбе. В зависимости от учебного заведения, принятие в кадетские классы может быть как с 11 лет, так и с 7 лет (1 класс).

Дети из разных школ. Ученики кадетских классов

Еще более цинично, правительство РФ поступает с детьми-сиротами. Так, как у них родителей и некому заступиться, их даже не спрашивают о желании “служить родине”. На базе «Юнармия», была создана инициатива «Юнармия. Наставничество», которая направлена на привлечение всех сирот в ряды детской организации. По словам политиков, “таким образом, после окончания школы детям будет очень легко определиться с будущей профессией”.

Путин готовит для себя и своего преемника профессиональных солдат. Они не будут думать, задавать лишних вопросов. С самого детства их воспитывают методом заучивания и “вбивания в голову” одной единственной информации: “Родина в опасности. Родину надо спасать. Убить всех врагов или умереть за Россию”. Однако, повзрослев, люди даже не будут понимать, что такое, та самая “родина”, которую они защищают. Об этом говорит психолог Лариса Волошина: “Для детей создается иллюзорная, фальшивая картинка, где истинные причины событий подменяются фиктивными. Детям дают понять, что они находятся в окружении врагов, что они должны тесно объединиться для защиты своего дома. Исследования детей из нацистской Германии показало, что заложенные в детстве пропагандистские инструкции человек может пронести через всю жизнь. Более того, накопленные в сознании противоречия не дают сформироваться нормальной взрослой личности. Это психологическая мясорубка”. Такого же мнения придерживается и Максим Розяев, детский врач-невролог, специалист Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя МЗ Украины. “ Уверенно сказать, какие последствия милитаризация образования будет иметь для психического здоровья ребенка довольно сложно. То есть, мы не можем сказать, что это приведет к более высокому уровню развития каких-то психических заболеваний, так как научных исследований по этой тематике не было, и скорее всего не будет. Однако такая милитаризация образования и формирование у детей образа внешнего врага может иметь очень негативные последствия. Это делает детей не только более агрессивными, но и будет в будущем мешать им критически мыслить. Эти дети будут поддерживать применение насилия «на благо Родины». Однако, адекватно оценить действительно ли Родине что-то угрожает, или враг действительно реальный - им, скорее всего, будет не под силу”, - заявил Розяев.