Дети российских чиновников “загнивают” на Западе

Российские чиновники периодически говорят, что “без проблем пошли бы на фронт, если бы не служба”. Все понимают, что никто из политиков или министров не отправится воевать, хотя бы в силу того, что по закону они не подлежат мобилизации. В тоже время на их детей не распространяется бронь, либо любые другие привилегии освобождающие от мобилизации. Однако вместо фронта, российских мажоров можно увидеть на заграничных курортах.
Цинизм всей ситуации заключается в том, что Россия не забывает при каждом удобном случае упомянуть, что она “воюет с НАТО” и что “на Западе делать нечего, ведь хочет уничтожить РФ”. Тем не менее, как сами чиновники, так и их дети продолжают посещать страны Альянса. По всей видимости, никто из них не верит в то, что говорит.
Кто, как ни глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин должен “знать”, что Запад и страны НАТО “являются прямой угрозой для России”. Несмотря на то, что он находится в санкционных списках и не может официально летать во “враждебные страны”, его семье удалось избежать попадания под санкции. Поэтому, дочь Нарышкина Вероника, за 2022 год посетила сразу несколько стран НАТО – Турцию, Италию, Грецию и другие страны Европы. Это удалось узнать благодаря ее профилю в соцсети «Instagram». Несмотря на то, что ее страница недоступна для посторонних, совместные фото с Вероникой выкладывает на всеобщее обозрение ее подруга Виктория Косолапова – дочь футболиста российского клуба Алексея Косолапова. Вместе девушки отдыхали на Бали перед Новым Годом в отеле «AYANA Resort Bali», где ночь в номере стоит от 500 долларов. Сразу после праздника, появились фото с отдыха в Дубае. Также, вскользь, стоит упомянуть и сына Нарышкина – Андрея, заместителя генерального директора ЗАО «Энергопроект» - его невестку и двух внуков. Все они в 2018 году просили вида на жительство в Венгрии – члена НАТО и Европейского Союза. Нарышкин, как и все остальные представители российских элит, знает – воруй в России, но живи в Европе, чтобы не своровали у тебя.
Вероника Нарышкина в Дубае
Дочь другого представителя командования оккупантов – Шойгу Ксения, вместе со своим мужем Алексеем Столяровым на новогодние праздники отправились в ОАЭ. Дубай не поддержал западные санкции. В тоже время, возникают вопросы к Столярову, который занимается личным каналом на YouTube и точно не имеет отсрочки от мобилизацией. Видимо женитьба на Шойгу “как-то” повлияла на то, почему он еще не на фронте. Дочь Министра обороны неоднократно всплывала в журналистских расследованиях, где фигурировала как лицо коррупционных схем. С подачи папочки, Ксения присваивала миллиарды бюджетных рублей на строительствах госзаказов связанных с Минобороны и администрацией Москвы.
Ксения Шойгу со своим мужем фитнес-блогером Алексеем Столяровым в Дубае
Еще одним любителем “западных ценностей” является сын сенатора Владимира Джабарова, бывшего сотрудника ФСБ и участника коррупционных схема по отмыванию денег. Несмотря на то, что папа является антизападным “экспертом”, отпрыск Александр регулярно бывает в США и других странах Европы. В 2022 году Саша побывал в Калифорнии, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Швеции, Норвегии, Турции и ОАЭ. Он также не внесен в санкционные списки и может спокойно перемещаться по миру. Очевидно, что Александру не приходила повестка по мобилизации, а иначе, он “непременно отправился в Украину защищать русских людей”. “Странно”, ведь Джабаров старший бывший представитель силовых структур и должен, как никто другой знать, как важно стоять на службе у государства. Или может бывший спецслужбист специально отправляет своего сына на Запад, по лично просьбе Путина, с целью шпионажа и фотографирования стратегических объектов, как, например, мост «Золотые ворота»?
Фотография моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско опубликованная на странице Александра Джабарова
Менее значимыми российскими персонами, побывавшими за границей в 2022 году, однако с не менее знакомым родственником, является невестка Валентины Матвиенко Юлия. Точно не известно брала ли она с собой своего мужа Сергея в зарубежные поездки, однако, Юлия успела отдохнуть в Италии, где у Матвиенко младшего есть собственная вилла, Камбодже, Турции, а Новый Год отметила на Мальдивах в отмеле «Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi», где за одну ночь отдают более 3 тыс. евро. Сергей, с помощью мамы, брал в аренду у города недвижимость в Петербурге, затем ее приватизировал и продавал, либо сдавал в аренду сам. А фирмы, занимающиеся ремонтом канализаций по всей России, пригодились Матвиенко младшему, чтобы получать миллиардные госзаказы. Поэтому, не удивительно, что его жена может себе позволить отдых за границей несколько раз в год, оплачивать люксовые номера. Ведь с казнокрадами свекровью и мужем можно не бояться, что деньги закончатся, пока Россией управляет диктатор.
Невестка Валентины Матвиенко на острове Бали
Дети некоторых других политиков, в том числе высокопоставленных и вовсе проживают на Западе, имея паспорта стран ЕС или США. Но никто из них не был призван “защищать родину” на территории Украины. Пока Путин добивает Россию, заявляя - “все то, что предсказывали наши, враги не сбылось” и как всегда ничего не делает – его подчиненные продолжают заниматься привычной для себя коррупцией. Их дети и родственники, также не изменяют своим привычкам и как прежде, спокойно себе летают за границу, где проводят больше времени, чем в РФ. И россияне не отстают – по привычке думают, что “ничего нельзя изменить”, “так было всегда”, “от нас ничего не зависит”, “мы ничего сделать не можем”. До тех пор пока у власти Путин, воровство, убийства, несправедливость, сокращение свобод будет главным символом России, которая для остальных продолжит ассоциироваться с агрессией, террором и сумасшествием.
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