Дети российских чиновников покоряют “загнивающий” Запад

В цивилизованном мире никто не воспринимает речи российских политиков и пропагандистов сколь-нибудь серьезно. После начала полномасштабного вторжения в Украину, многие западные представители демонстративно встают со своих мест и уходят, когда к ним начинают обращаться чиновники из России. Тем не менее, легенда о “загнивающем Западе” успешно перекочевала из СССР в РФ. Нулевые годы XXI века стали периодом своеобразной оттепели, когда НАТО, США и ЕС не позиционировались российской пропагандой как враги, а порой, о них говорили, как о вероятных союзниках. Тем не менее, у среднестатистических россиян, даже в то время, оставалось недоверие к Западу, так как они помнили период Холодной войны и противостояние двух блоков. Поэтому, после рокировки Медведев-Путин и смены нейтральной позиции на постоянно усиливающуюся агрессию в сторону Запада, россияне с удовольствие приветствовали вновь вернувшийся нарратив о “загнивающих” странах ЕС, США, Англии и т.д.

В тоже время, следует отметить, что если в СССР аппарат компартии вел агрессивную риторику против западного блока, опираясь на идеологию и национальную идею и, конечно же, старался никак не соприкасаться с США и их союзниками, то российские чиновники проводят такую риторику в целях оправдания упадка собственной экономики. Иначе как можно совместить их слова с тем, что у каждого высокопоставленного российского политика есть недвижимость за границей, а их дети учатся в дорогих учебных заведениях Европы и США?

Сперва, можно начать с женщины, которая брызжит желчью всякий раз, когда слышит о Западе и о ЛГБТ сообществе. Елена Мизулина – член Совета Федерации РФ. Она столько раз говорила о “загнивающем Западе”, столько раз демонстрировала свою нетерпимость к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, что, пожалуй, в ее позиции можно не сомневаться – человек Кремля. Мизулина выступала за усиление роли РПЦ в принятии семейных законов, введении налога на развод, увеличении количества “многопоколенных семей” (в одном помещении живут несколько поколений). Так же рекомендовала активно пропагандировать многодетность. Она проголосовала за введение запрета на усыновление российских сирот американскими семьями. Кроме того, Мизулина является автором законопроектов, направленных против ЛГБТ сообщества. В частности, полагает, что фраза – “геи тоже люди” – нуждается в проверке «Роспотребнадзора» как потенциально экстремистская. Более того, она выступает за изъятие детей, в том числе родных, из однополых семей. А вот ее сын – Николай Мизулин, по всей видимости, не разделяет “искреннее мнение” мамы. Иначе как объяснить то, что Николай учился в Бернском и Оксфордском университетах в Швейцарии и Англии соответственно. Стал юристом и переехал в Брюссель, где и получил бельгийское гражданство. Он является партнером адвокатской фирмы «Mayer Brawn». Но примечателен не высокий социальный статус Николая, а скорее то, что фирма, в которой он является совладельцем, спонсирует ЛГБТ-организации и является одним из лучших мест по трудоустройству людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Но и это еще не все. Большой скандал возник в 2015 году, когда в сети появилась информация, что Николай женился на сыне бывшего министра образования России Андрее Фурсенко. Брак был официально зарегистрирован в США, после чего пара вернулась обратно в Брюссель.

Елена Мизулин и ее сын Николай

Другим примером явного цинизма и лжи является Дмитрий Медведев. Его отношение к Западу и, особенно, плодам цивилизации не изменилось, в отличие от риторики. Несмотря на это, сын Медведева получил гражданство США, а также заявил, что собирается обучаться в Массачусетском университете на юриста. То есть, чтобы защищать права американских граждан? Или своего отца, на суде в Гааге? Кроме того, по некоторым данным, Илья владеет в Америке сетью заправок и супермаркетов. В тоже время, как ни странно, сын Медведева окончил свое первое высшее учебное заведение в Москве (МГИМО) и открыл успешный (не успешным он быть просто не мог) бизнес, связанный с информационными технологиями. Видимо, личные заправки и супермаркеты в США служат подушкой безопасности для подсанкционного Медведева старшего и, не исключено, что являлись частью схем по отмыванию денег из госбюджета.

Дмитрий и Илья Медведевы

Самый “преданный и благочестивый” резидент РФ, несменный с 2004 года министр иностранных дел Сергей Лавров. Человек с безукоризненной репутацией путиниста, пользуется большой популярностью среди россиян. Для некоторых, он является авторитетнее самого Путина и “если Лавров говорит – то так оно и есть”. На самом же деле, расследования об этом человеке делали неоднократно. Известно, что глава МИД РФ пользуется деньгами олигарха Олега Дерипаски, так как лоббирует его интересы связанные с «Русал» за рубежом. Тем не менее, речь сейчас идет именно о самом дорогом, после денег, для российских чиновников. Единственная дочь Лаврова Екатерина даже родилась в Нью-Йорке. Видимо, министр иностранных дел, “владея большими знаниями”, чем среднестатистический россиянин, понимал, что российская медицина такая же, как и армия – по телевизору “лучшая в мире”, а на самом деле - хуже, чем украинская. После рождения, Екатерина продолжила находиться в США, где училась в престижной школе Нью-Йорка на Манхэттене, а после – окончила Колумбийский университет, а далее, закончила магистратуру в Лондоне.

Сергей Лавров и его дочь Екатерина

Нарратив российских чиновников о “загнивающем Западе”, создан и продвигается ими для того, чтобы обычные россияне видели врагов за границей и перестали обращать внимание на проблемы в собственном государстве. Однако и они ежедневно пользуются импортными товарами, параллельно крича “не дадим западу поработить нас”. Но, что можно говорить о всех остальных, если даже дочери, а точнее “эти женщины”, Путина (примечательно, что как бы Вова не старался, у него так и не появился наследник ни от одной из его любовниц), находятся за границей. Как можно верить людям, которые обманывают абсолютно всех и постоянно? Как можно доверять стране, которой управляют такие люди?