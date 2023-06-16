Дешевый театр от российских “драматургов” кремля в Европе

05:53 22 мая Киев, Украина

Поддержка стран Европейского Союза Украины стала беспрецедентной. ЕС выделяет гуманитарную помощь нашей стране, разрабатывает новые пакеты санкций, следит за тем, чтобы санкционный режим не был нарушен. Отдельные страны поставляют Киеву оружие, боеприпасы, предоставляют временное укрытие беженцам. Население стран Европы, особенно Восточной Европы, создает волонтерские центры для помощи Украине и пострадавшим от войны украинцам. Все едины в своем стремлении помочь нам победить агрессора. Война объединила цивилизованный мир.

Естественно, что такая консолидация не может быть на руку Кремлю. Более того, такая консолидация смертельна для Кремля и для путинского режима. Она как удавка медленно затягивается на шее агрессора. Чтобы хоть как-то этому воспрепятствовать, чтобы одержать победу хоть в какой-то плоскости, агентура РФ устраивает, в привычном для себя стиле, протестные настроения в странах ЕС. Вот только из-за постоянного, неизменного подхода, эта тактика не приносит успехов.

Чтобы рассорить страны Европейского Союза между собой и Киевом, оккупанты воспользовались уже существующими кризисами. Если вспомнить, то почти год прошел с тех пор, как Финляндия и Швеция объявили о своем желании присоединиться к Североатлантическому Альянсу. И если с Финляндией не возникло никаких вопросов, то против Швеции стала выступать Турция. По правилам, все члены НАТО должны дать утвердительный ответ, на вопрос, готовы ли они принять нового участника военного блока. Причиной несогласия Анкары стало публичное сожжение Корана возле турецкого посольства в Стокгольме и защита курдов, которых в Турции считают террористами.

Российскими спецслужбами для администрации президента были подготовлены несколько докладов с конца января по начало марта 2023 года. Там говорилось, что в Европе растет неприязнь к Исламу. В качестве примера как раз упоминался случай 21 января в столице Швеции, когда датский лидер движения «Stram Kurs» устроил публичную акцию и сжег священное писание всех мусульман на площади, напротив турецкого посольства. Примечательно, что эту акцию оплатил журналист Чанг Фрик, по “чистой случайности”, бывший сотрудник «RussiaToday». Конечно же, он заявил, что не сотрудничает с российской пропагандистской помойкой уже много лет. Так или иначе, после этого случая, Эрдоган заявил, что не отдаст свой голос за присоединение Швеции к НАТО.

Другой случай, упомянутый в докладах российских спецслужб, это подобная акция, произошедшая 22 января. У здания парламента Нидерландов человек по имени Эдвин Вагенсвельд, глава антиисламского движения «Pegida» разорвал Коран и заявил, что таким образом он “самовыразился”.

Пока что не понятно, стояли ли за этими двумя событиями российские спецслужбы. Однако взяв во внимание исламофобские акции протеста, в Кремле решили действовать подобным образом. В первом случае, предлагалось пригласить несколько человек, закрыть лица масками, снять на камеру телефона, как эта группа лиц вытирает ноги о турецкий флаг и сжигает портрет турецкого президента в городах Европы. После совершения акта публичного унижения, видео необходимо было разослать в турецкие СМИ и выложить в интернет.

Во втором случае, в ряде европейских стран, необходимо было привлечь мигрантов, которые бы ночью, используя трафареты и баллончики с краской, в самых людных и популярных местах городов, нанесли как можно больше надписей с оскорблениями Эрдогана. Понятно, что такая акция привлекла бы все местные СМИ, и на утро уже можно было бы увидеть заголовки в “газетах” о том, что произошло ночью, и какие надписи были оставлены.

Одну из акций удалось реализовать. По крайней мере, только о ней был сделан и отправлен отчет в администрацию президента РФ. Так, в Париже, 5-го марта, на площади Сен-Пьер, мужчины в масках, якобы представляющие часть украинской диаспоры, вывесили флаг с надписью “Эрдоган, землетрясение — это расплата за русских туристов”, сняли на видео, как рядом с флагом они “зигуют” и кричат “Стоп Эрдоган”. Вероятно, смысл написанного указывал на то, что украинцы недовольны отношением Турции к россиянам – Анкара не закрыла въезд для них, после того, как Россия начала полномасштабного вторжение в Украину. В другой части Парижа на видео сожгли турецкий флаг. Перед этими двумя акциями было нанесено на стены с помощью трафарета 105 надписей “Стоп ислам”, “Аланья следующая”, “Стоп Эрдоган”.

Акции в Париже устроенные российскими спецслужбами, чтобы внести раздор между Турцией, Францией и Украиной

Отснятые видео были выложены на «YouTube», «Tik-Tok», «Telegram» и «Facebook». Несмотря на уверение кремлевских агентов в обхвате 100 тыс. человек, по всей видимости, эти цифры специально были завышены для отчета в АП РФ. Дело в том, что практически все комментарии под постами и видео оставили боты (их аккаунты пусты, а комментарии повторяются и часто не имеют ничего общего с видео). Кроме того, сами видеозаписи в общей сложности набрали около 15 тыс. просмотров.

Один из профилей, который публиковал как минимум 5 постов с видеозаписями со своей страницы в «Facebook» был подписан как Алан Х. В информации о его профиле указано, что человек, якобы живет в Алжире. Тем не менее, его номер телефона начинается с +7, то есть с международного кода РФ. Этот же человек имеет профиль в российской соцсети «Вконтакте», где он указал, что живет в Питере, где занимается созданием видео для «Tik-Tok». Удалось выяснить, что Алан родился в 2002 году, в 2020 году он поступил в Питерский горный университет. В 2022 году Алан вступил в несколько групп «Facebook», где разместил вакансии на работу Париже, Брюсселе и Мадриде. Он предлагал от 80 до 100 евро в день за фотографии. Какие именно фото необходимо было делать, в постах не указывалось.

Другие несколько аккаунтов, с которых публиковались фото/видео с публичными акциями анти-турецкой направленности, принадлежали марокканцу Мохамеду М., который также является студентом питерского университета. В 2022 году он создал канал на «YouTube», где публиковал другие видео с антиукраинскими акциями в Европе.

Спецслужбы различных стран ЕС сообщают, что осведомлены о российских акциях. В тоже время, они отмечают, что подобные мероприятия агрессор проводит на основе уже существующих кризисов в Европе. Например, во время протестов во Франции против пенсионной реформы или антиисламских акций шведских активистов.

Такие попытки внести раскол в консолидацию НАТО, ЕС, помешать странам Запада продолжать помогать Украине выглядят несуразно. В них отчетливо виден почерк Кремля и кроме разворовывания админресурса России никаких успехов они не приносят. Тем не менее, это дает понять, что агрессор до сих пор находит способ проявить себя за пределами собственных границ.