ЧВК «Е.Н.О.Т» - бандиты, участвующие в боевых действиях

Российские частные военные компании за последнее десятилетие успели поучаствовать в различных конфликтах по всему миру. Военные эксперты считают, что Россия все чаще использует наемников в качестве дешевой рабочей силы для участия в боевых операциях. Российские ЧВК часто действуют совместно с местными ополченцами, “волонтерами”, преступными группировками, которые лояльно относятся к России.

ЧВК официально остаются незаконными в соответствии с российским законодательством. Уголовный кодекс РФ прямо запрещает гражданам создавать или участвовать в вооруженных формированиях, не предусмотренных федеральным законодательством. За наемничество, а также вербовку, подготовку, финансирование или материальное обеспечение наемников предусмотрено наказание в виде тюремного заключения. Эти ограничения четко сформулированы в ст. 208 "Организация незаконного вооруженного формирования" и ст. 359 "Наемничество" Уголовного кодекса Российской Федерации. Излишне упоминать, что тот же УК предусматривает суровое наказание за незаконную покупку/продажу или контрабанду оружия.

Статья 208 УК РФ



Статья 359 УК РФ

Вопреки незаконному статусу ЧВК в России, тысячи наемников ежедневно воюют в разных уголках земного шара. Единственное возможное объяснение такому избирательному правосудию - это определенные связи некоторых ЧВК. Гибридная война - это тип российского бизнеса с узким кругом бенефициаров, которые получили карт-бланш от правительства. Многие руководители российских ЧВК являются бывшими сотрудниками российских спецслужб, они имеют связи в Министерстве обороны РФ, что позволяет им вести незаконную деятельность.

В мире кроме российских частных военных компаний существуют и другие. Они в основном занимаются охранной деятельность крупных юридических фирм, которые занимаются добычей природных ресурсов или же ЧВК охраняют ценный груз на протяжении транзита через опасные участки пути. Российские ЧВК, ввиду своей незаконности и привязанности к Кремлю, должны участвовать в военных конфликтах выгодных России, поэтому многие члены частных военных компаний являются “патриотами радикалами”, которые кроме наживы, преследуют идеологические цели сопоставимые с националистическими.

На сегодняшний день, самой известной из российских ЧВК является компания под названием «Вагнер», в которую до конца не “верят” в Кремле. Тем не менее, в России существуют как минимум 10 частных военных компаний. Одна из них – ЧВК «Е.Н.О.Т». Аббревиатура названия переводится как - "Единые народные общинные товарищества".

Список известных ЧВК России, а также их участия в различных конфликтах

Члены этой военизированной преступной группировки участвовали в вооруженных конфликтах на Донбассе, при аннексии Крыма, в Сирии и других горячих точках мира.

Аксенов вручает грамоту Теленкевичу

Однако в отличии от ЧВК «Вагнера», «Е.Н.О.Т» не является компанией покрываемой одним из самых влиятельных людей Кремля. Лидером группировки является Теленкевич Роман Николаевич, который принимал активное участие в боевых действиях против Украины в 2014-2015 годах, а также был неоднократно награжден страной агрессором и руководством самопровозглашенных республик:

Выражение благодарности Теленкевичу

То есть лидер ЧВК «Е.Н.О.Т.» - обычный боевик наемник, проявивший себя как сепаратист при захвате полуострова Крым и частичной территории Донбасса. Его соратником, который стоял у истоков создания ЧВК был Игорь Магнушев. Ранее он возглавлял националистическое движение – «Светлая Русь». Уже тогда, незарегистрированное молодежное движение «Светлая Русь» была радикально настроена по отношению ко всем мигрантам в России, а также к другим народам за пределами РФ.

Участник движения «Светлая Русь» и приезжий из Средней Азии

Поэтому не удивительно, что после создания собственной ЧВК, Магнушев продолжил усиленно пропагандировать национализм. В этом ему начал помогать еще один единомышленник Владимир Морозов. Вместе они организовывали детские лагеря, в которых обучали подростков от 12 до 18 лет военному делу: стрельбе из оружия, тактике индивидуального и группового ведения боя, организации военных лагерей. Самое главное они учили детей “любить воевать”. Об этом также был снят фильм в 2017 году – «Готовимся к войне».

Кадр из фильма "Готовимся к войне". Подросток фотографируется с автоматом, после военной подготовки

“Мы очень рады за то, что государство начало воевать. Почему, как, это другая история, но оно начало воевать. Это замечательно. Когда русский народ бежал со своей земли? Да никогда такого не было. И так не должно быть, русь не такая. Русский народ он не такой. Я вот этот вот народ ненавижу, который сейчас вот есть. Это не русский народ, это сборище быдла. Народ, он… как единый организм, он… ищет, где лучше, он воюет за то, что лучше, он старается себе как то там, расширить себе границы. Ничего. Святая русь воскреснет. Но это будет уже новый народ, это будет уже другой народ, это будет народ с зубами, народ с мускулами, умеющий, любящий воевать. У нас будет огромное государство, все дети будут уметь воевать и любить воевать. И даже Мадагаскар будет губернией Российской Федерации. Даже, губернией Российской империи. Надеюсь, в старости будем ездить смотреть на лемуров. Я хочу посмотреть на лемуров. Они забавные”. Это была речь одного из членов ЧВК «Е.Н.О.Т.», который занимался воспитанием детей. Идеям войны со всем не православным миром они также пропагандировали детям. Для этого привлекали “батюшек” и цитировали библию с уклоном в войну: “Вы подрастете, и будете жить в другом, красивом, могучем, огромном государстве. Потому, что для России границ нет, собственно, есть только горизонты. Она должна быть не в этих границах, в которых сейчас есть, она гораздо больше. Но просто так, нам никто не отдаст потерянных территорий. Никто не отдаст нам те ресурсы, которые у нас отобрали. Поэтому придется их забирать самим, ибо Господь сказал «Что не мир я вам принес, да меч». Можно это как то по-другому интерпретировать, а можно и как Он сказал, так и понимать. Поэтому, готовимся к войне в любом случае”, - это уже слова самого Романа Теленкевича, на очередных сборах, сказанные для подростков.

Теленкевич произносит “патриотическую” речь для подрастающего поколения

Видимо разговоры о ненависти к собственному народу, который не разделяет идеологические взгляды ЧВК, стали причиной вооруженных нападений, вымогательств, захвата земли, рэкете на граждан РФ.

Несмотря на неповторимую преданность путинскому режиму, неоднократные награды за участие в боевых действиях на Донбассе и участие в операциях ФСБ, группировку «Е.Н.О.Т.» признали преступной сами же россияне. “Сотрудники управления ФСБ по Москве и области майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев стали подозреваемыми в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), банды (ст. 209 УК РФ), а также разбоев и краж (ст. 162 и ст. 158 УК РФ)”, говорится в материалах дела. Причем приказы, поступавшие Роману Теленкевичу от чекистов, исполняли неустановленные лица из «Е.Н.О.Т.». Сама организация, как следовало из постановлений следователя, фактически являлась структурным звеном ОПГ (организованная преступная группировка) и банды для решения силовых вопросов.

В августе 2018 года был арестован и обвинен по статье "вымогательство" бывший военнослужащий и участник ЧВК «Е.Н.О.Т.» - Василий Минчик, который стал первым из ОПГ, кто получил приговор и срок 4 года лишения свободы в колонии строго режима.

Василий Минчик. Фотом из архива «Е.Н.О.Т.»

Он активно сотрудничал со следствие и начал сдавать своих подельников. Спустя две недели после задержания Минчика, арестовали еще восемь подозреваемых, среди которых также были и действующие сотрудники ГРУ и ФСБ: Алексей Коновалов, Владимир Морозов, Михаил Максимов, Евгений Хвостов, Иван Коваленко, Олег Очеретный, а также двое вышеупомянутых сотрудника ФСБ Александр Мрищук и Антон Барякшев.

Спустя два года, суд вынес второй приговор. Сроком уже на 10 лет, отправился в тюрьму Денис Карабан. Прокурор счел доказанной вину подсудимого в совершении вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК РФ), незаконного лишения свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ), а также в нарушении неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ).

30 июня, 2021 года, к тюремному заключению приговорили 52-х летнего Владимира Морозова, который являлся идеологом и казначеем в ЧВК «Е.Н.О.Т». Его обвинили в разработке преступного плана вместе с Теленкевичем.

Владимир Морозов, идеолог и казначей ЧВК «Е.Н.О.Т.»

Все эти аресты и уголовные дела связывает лишь один из многочисленных преступных эпизодов. По данным следствия, в августе 2018 года, Денис Карабан и Василий Минчик, по указанию лидера организации Романа Теленкевича, приехали из Москвы в Туапсе. Далее, они проникли во двор местного жителя Петра Супонева, связали хозяйку дома, затем напали на хозяина дома и, ударив его несколько раз, потребовали передать в пользу указанного ими лица земельный участок. Все это произошло из-за академика РАН Михаила Пальцева, с семьей которого возник конфликт о разграничении участка с Супоневыми. Примечательно, что у следствия не возникло вопросов к академику Пальцеву, однако возникли вопросы к советнику академика – Андрею Молокоедову, который и привлек ЧВК «Е.Н.О.Т.» к решению вопроса.

Столь запутанная цепочка из заказчиков, исполнителей и жертв, говорит об одной простой истине. Вся идеология и пропаганда национальных идей Морозова, Теленкевича, Магнушева, необходима для вербовки новых бандитов, тех самых, которые закончились с эпохой 90-ых. ЧВК «Е.Н.О.Т.» не более чем ОПГ, которые после развала СССР использовали силовые структуры для реализации незаконной деятельность, а после – ликвидировали. Точно также происходит и сейчас.

Несмотря на то, что на дворе XXI век, в России по-прежнему все решается с позиции силы. И за это правительство идут воевать и убивать мирных жителей соседних государств. Варварство внутри страны рано или поздно должно быть повержено. Путинский режим поддерживает националистов, дает им возможность закалиться в реальных боях, чтобы после, под эгидой “патриотизма”, заниматься рэкетом. ЧВК России это не охранные организации, которые распространены в мировой практике, это те группировки, от которых защищаются, нанимая зарубежные ЧВК.