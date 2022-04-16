Чучундра и австрийский канцлер

В марте 2018 года вышел фильм Андрея Кондрашова “Путин”, в котором президент россии рассказал нашумевшую и ставшую пророческой историю о крысе. Когда путин был маленьким, он напал на крысу, а потом ему пришлось от нее убегать. Мораль сей басни, по мнению путина, в том, что никого не нужно загонять в угол.

Басни путин любит как никто. Но, вероятно, самым любимым его автором является Редьярд Киплинг. И это, несмотря на лютую ненависть к Туманному Альбиону и “англичанке, которая гадит”.

Так, в 2011-м году путин назвал своих политических оппонентов “бандерлогами”. Через 10 лет, в апреле 2021 года путин сравнил себя с Маугли, а страны Евросоюза со “всякими Табаки, которые подвывают”. По всей видимости, подвывали эти Табаки тигру Шерхану, который охотился на бедного невинного Маугли. То есть, видимо, помогали США в их охоте на мальчика в трусиках.

Боязнь шакалов у путина наблюдается давно. В ноябре 2007 года, выступая на Всероссийском форуме сторонников путина, путин сказал о своих политических оппонентах, что они “шакалят у иностранных посольств, иностранных дипломатических представительств, рассчитывают на иностранные фонды и правительства, а не на поддержку своего собственного народа”.

18 февраля 2022 года, за неделю до полномасштабного нападения россии, стало известно, что видеообращение главаря ЛНР Леонида Пасечника, в котором он призывает эвакуироваться на территорию россии из-за ожидания нападения со стороны Киева, хранилось на компьютере в папке под названием “Бросок мангуста”.

Не исключено, что “Броском мангуста” называли некую операцию психологического воздействия на граждан россии и оккупированных украинских территорий.

Однако, если собрать все воедино и хорошенько подумать, то любовь путина к Киплингу и к историям о крысах говорит о том, что наиболее похожим на путина персонажем Киплинга является мускусная крыса Чучундра.

Крыса Чучундра оказалась загнанной в угол.

Всем было очевидно, что окончательное решение украинского вопроса силовыми методами будет иметь цену, которую согласится заплатить только напрочь оторванное от реальности и чувственности существо. И Чучундра - это именно такое существо.

Но, даже Чучундра, загнанная в угол, будет искать пути выхода. Канцлер Австрии Карл Нехаммер, после своего визита к президенту Украины Владимиру Зеленскому, планирует посетить Москву в понедельник, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

Шольц бил-бил - не разбил… Макрон била-била - не разбила… Теперь Нехаммер будет пробовать растопить ледяное сердце Чучундры. Однако, самым главным остается вопрос - с чем Нехаммер приезжал в Киев, и с чем он полетел в Москву?

Понятно, что Вена - это, всего лишь, еще один филиал кремля в Европе. Показательные танцы путина с “черной невестой” Карин Кнайсль и внутрипартийный скандал из-за российского финансирования - это только верхушка айсберга.

Именно в Вене вольготно и спокойно живет и дышит под угрозой экстрадиции в США протеже российского газо-мафиозного царя Семена Могилевича - Дмитрий Фирташ - создатель и повитуха “Росукрэнерго”.

Интересно, не на его ли самолете Нехаммер полетит к путину. Ибо, его предшественник Себастьян Курц был пойман как раз на пользовании самолетом Фирташа.

Архитекторы газо-мафиозных сетей кремля в Австрии, Венгрии и Испании - Рем Вяхирев и Семен Могилевич - заложили очень прочный фундамент, на котором сейчас Виктор Орбан строит свою уродливую гробницу Евросоюза.

Конечно, какое уж тут нефтегазовое эмбарго, при таких-то условиях? Не может вассал объявить эмбарго своему сюзерену. А вот сослужить службу уважаемого посланника - может.

Так, какую же альтернативу кровавой массакре Нехаммер повезет путину? Ничего нового… путину нужен сценарий следующего сезона в его кровавом сериале. “Где путин - там победа” - провозглашают пропагандисты. Нехаммер должен эту победу для путина соорудить из говна и палок, которые солдаты путина оставили после своего бегства из Украины.

Украина идет на новые мирные соглашения, с помощью которых кремль будет продолжать крутить своё муму всему миру, а сам, тем временем, готовиться к следующему “броску мангуста”, когда мангуст залижет свои раны.

Россия, в обмен на это, выводит свои войска, оставляя, при этом, Крым и Донбасс за скобками, чтобы через два-три года вернуться с новым диким набегом. Так, в чем же тогда выгода?

Для нас с вами - ни в чем. А вот Чучундра должна выбраться из проклятого угла. Оставить себе поставки нефти и газа. Вернуться к запуску газопроводов. Зацементировать “отжатый” Крым, превратив его в напичканную оружием пустыню.

Вдобавок к этому, Чучундра добивается нейтралитета Украины по примеру и модели Австрии, а также, частично откатывает официальные и неофициальные санкции. Чучундра объявляет себя освободителем-денацификатором и подтверждает слоган “Где путин - там победа!”. Ну, а пару десятков тысяч убиенных российских носителей генофонда - не в счет.

Однако, не всем нравится сценарий нового сезона. Так, Борис Джонсон прилетел в Киев, чтобы представить Владимиру Зеленскому и другие возможности. В том числе, не соглашаться на уговоры Чучундры и ее просьбы о выходе из угла.

Конечно же, загнанная в угол Чучундра бросится. В этом нет никаких сомнений. Но, и выпускать ее из угла не имеет смысла, потому что она ведь все равно бросится - рано или поздно.