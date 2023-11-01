Что такое победа? Настроить работу системы "свой-чужой" или умереть

Для выживания сообщества (нации), необходимо, в первую очередь, осознавать себя и свое отличие от других. Когда секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорит о том (в рамках дискуссии "После Победы. Стратегии Украины и мира относительно России", состоявшейся на площадке спецпроекта LB.ua и EFI Group "Новая страна" на прошлой неделе, - ред.), что украинцы должны "найти себя и знать свою историю" - сознательно или бессознательно - он транслирует ключевую потребность для выживания в любом массовом конфликте. Эта потребность заключается в способности определить любой объект по схеме "свой-чужой". Если система распознавания "свой-чужой" не может работать, то и речь не может идти ни о какой победе.

"Кто убежден, что РФ нам изучать не надо, не надо строить своих стратегий в отношении них, не способны мыслить в категориях побед"

Идентификация "свой-чужой" является залогом выживания. Первобытный человек сначала узнает у подобного себе "какого ты рода-племени?", чтобы знать - драться или договариваться. Маленького ребенка учат различать, где "кака", а где "цаца". Большого ребенка приучают к определению, где "зрада", а где "перемога".

Глобальное функционирование системы "свой-чужой" для политической нации определяет культура. Чтобы выжить, надо знать, кто ты есть и чем ты отличаешься от того, кем тем быть не хочешь? Кто такие "другие" и чем они отличаются от тебя? В чем разница между нами и гражданами Российской Федерации? Как объяснить эту разницу другим народам, чтобы они не мешали нам реализовывать идентификацию "свой-чужой" стремлением устроить цивилизованный обмен мнениями с россиянами? Это нужно для выживания.

Однако для победы этого уже недостаточно. Если у вас, уважаемые украинцы, кроме желания "выжить" есть еще желание "победить", то заниматься исключительно собой - это слишком мало, чтобы лелеять такую амбицию. Если кто-то говорит "нам надо осознать кто мы есть, в чем наша история, а Россией пусть занимаются сами россияне", а в следующем предложении, так же, уверенно говорит, что "мы получим контроль над границами 1991 года" - это означает, что этот человек лжет. Сознательно или бессознательно.

Для идентификации по принципу "свой-чужой" необходимо не только точно знать, кто ты есть (то есть проводить идентификацию "свой"), но и крайне необходимо максимально глубоко и детально знать, кто такой "чужой" и каковы его характеристики, чтобы вовремя идентифицировать "чужого", а затем успешно его победить.

"Кто убежден, что РФ нам изучать не надо, не надо строить своих стратегий в отношении них, не способны мыслить в категориях побед"

Идентификация "свой-чужой" является залогом выживания. Первобытный человек сначала узнает у подобного себе "какого ты рода-племени?", чтобы знать - драться или договариваться. Маленького ребенка учат различать, где "кака", а где "цаца". Большого ребенка приучают к определению, где "зрада", а где "перемога".

Глобальное функционирование системы "свой-чужой" для политической нации определяет культура. Чтобы выжить, надо знать, кто ты есть и чем ты отличаешься от того, кем тем быть не хочешь? Кто такие "другие" и чем они отличаются от тебя? В чем разница между нами и гражданами Российской Федерации? Как объяснить эту разницу другим народам, чтобы они не мешали нам реализовывать идентификацию "свой-чужой" стремлением устроить цивилизованный обмен мнениями с россиянами? Это нужно для выживания.

Однако для победы этого уже недостаточно. Если у вас, уважаемые украинцы, кроме желания "выжить" есть еще желание "победить", то заниматься исключительно собой - это слишком мало, чтобы лелеять такую амбицию. Если кто-то говорит "нам надо осознать кто мы есть, в чем наша история, а Россией пусть занимаются сами россияне", а в следующем предложении, так же, уверенно говорит, что "мы получим контроль над границами 1991 года" - это означает, что этот человек лжет. Сознательно или бессознательно.

Для идентификации по принципу "свой-чужой" необходимо не только точно знать, кто ты есть (то есть проводить идентификацию "свой"), но и крайне необходимо максимально глубоко и детально знать, кто такой "чужой" и каковы его характеристики, чтобы вовремя идентифицировать "чужого", а затем успешно его победить.

Люди, убежденные, что россиян и Российскую Федерацию нам изучать не надо, не надо строить своих стратегий в отношении них, а надо сконцентрироваться только на самих себе - это те, кто не способен мыслить в категориях победы.

Конечно, всегда можно вернуться в первобытное состояние и сказать, что "все, кто не свой, являются чужими". Но цивилизационная эволюция доказала, что это проигрышный сценарий.

Когда кто-то убеждает, что будет поддерживать тебя столько, сколько тебе потребуется, но потом очевидно демонстрирует своим поведением, что за этими словами ничего конкретного не стоит, как классифицировать такого субъекта? В какие моменты он будет "свой", а когда придется констатировать, что он "чужой"?

Очевидно, что многим людям, в том числе на самых высоких военно-политических должностях в Украине, внутренне трудно принять то, что к врагу необходимо относиться как минимум столь же внимательно, как и к себе. Не зря говорят "держи друзей близко, а врагов еще ближе". Зато люди, оставшиеся в инфантильной дихотомии "кака-цяця" знают, что "каку" надо максимально обходить.

Вот только в современном мире метамодерная ситуация усложняется в геометрической прогрессии. Человек в инфантильной позиции шанса на победу не имеет. Потому что каждый субъект может амбивалентно и одновременно играть роль и "своего", и "чужого", в зависимости от нашей конкретной цели и конкретного момента времени. Метамодерн - это о восприятии реальности, а не о самой реальности. Это мир, где ничто не является правдивым и все возможно.

Такой мир означает, что для желанной победы уже не хватает знания и "своего", и "чужого". Необходимо еще очень четко определять свою конкретную цель и желание в конкретный момент времени.

Таким образом, единственно возможным путем к победе может быть эффективная работа системы "свой-чужой", которая включает в себя:

знание о том, кто мы есть, к чему мы стремимся и каким видим свое будущее;

глубокое знание нашего врага, в каких образах он выступает внутри и за пределами нашей страны, какое будущее для него возможно, и какое будущее для него хотим мы;

как мы можем сформулировать наши желания и нашу цель в каждый конкретный момент времени.

В случае если хотя бы один из аспектов этой системы не сработает - о победе можно забыть. Из-за сломанной системы "свой-чужой" представителям бизнеса почему-то кажется, что военная форма одежды может их побеспокоить. Из-за сломанной системы "свой-чужой" таксист считает требование говорить на украинском агрессивным поведением. А другие люди делают этого таксиста привлекательным политическим инструментом, которого необходимо поддержать и использовать для своего пиара и продвижения. Через сломанную систему "свой-чужой" мы требуем весь мир услышать и понять нас, но других людей мы слышать и понимать не собираемся.

В такой ситуации надо забыть о слове "победа" совсем, как и о восстановлении границ 1991-го года, и уж точно забыть о том, что что-то там, где-то там развалится само "как роса на солнце..."

"Сначала - наша военная победа, потом - трансформация РФ"

Лучшую формулировку Украинской Победы написал Валерий Пекарь:

"Победа - это мир, который для нас лучше предыдущего. Мир, такой же, как предыдущий, - это не победа. Мир, лучше предыдущего, - это когда Россия никогда больше не угрожает Украине. А этого нельзя добиться только военными методами, нужны также политические. Необратимые изменения должны произойти в самой России".

Указанная формулировка более широко и подробно раскрывается в "Манифесте устойчивого мира", который, как представляется, отвергается представителями современного военно-политического руководства Украины, потому что у них сломана система "свой-чужой".

Ключевым аспектом устойчивого мира являются политические изменения внутри Российской Федерации, которые неразрывно связаны с оставлением суверенной территории Украины всеми военизированными группировками врага, восстановлением территориальной целостности Украины.

При этом восстановление территориальной целостности Украины может быть как причиной, так и следствием политических изменений внутри Российской Федерации. В основном эксперты (включая меня) не верят в любые изменения внутри РФ, которые бы позволили освободить Украину. Поэтому освобождение Украины станет залогом изменений в РФ. Сначала - военная победа, затем - трансформация РФ.

Однако освобождение Украины зависит от решений США, Великобритании и Европейского Союза. Причем, каждый из этих западных партнеров Украины четко артикулировал, что неконтролируемый распад Российской Федерации или любые социально-политические катаклизмы внутри РФ не в их интересах.

Это означает, что каждый украинский чиновник, который сейчас повторяет мантру "Россия распадется!", "Россия распадется!" должен осознавать, что он откладывает предоставление Украине необходимой военной помощи…

Редактор издания "Politico" Сьюзан Глассер, которая написала для "New Yorker" политический портрет советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, отметила в своей статье, что, по словам одного из бывших чиновников США, который давал ей комментарии, "победа Украины создала бы вызов для американской внешней политики, поскольку она "угрожала бы целостности российского государства и российского режима и создала бы нестабильность во всей Евразии".

Также Сьюзан Глассер пишет, что Джейка Салливана очень беспокоит деоккупация Крыма, поскольку тогда у россиян будут основания выполнить свои ядерные угрозы. Другой комментатор, имя которого Сьюзан Глассер не упоминает, объяснил ей, что "это не то, что они думают: о, мы дадим им ATACMS, а потом Россия атакует НАТО. Это потому, что они осознают, что они ведут войну, которую не могут себе позволить ни выиграть, ни проиграть".

Конечно Салливан не согласился с такой интерпретацией, сказав, что "они не борются за ничью", но должны искать лучшие выходы из ситуации в интересах американского народа.

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме 11 июля 2022 года.

И здесь целесообразно снова вспомнить эффективную работу системы "свой-чужой". Нам нужно принять как факт, что интересы американского народа в этой войне с Россией и интересы украинского народа - это не одно и то же. И в этом нет ничего плохого. Поскольку как раз у Джейка Салливана система "свой-чужой" работает на "отлично". Это наша система "свой-чужой" не работает как следует.

"Никакого распада Российской Федерации не будет, потому что он никому не выгоден"

Так или иначе, никакого распада Российской Федерации не будет, потому что он никому не выгоден. Это означает, что дезинтеграционные процессы будут продолжаться, ведь все империи распадаются, но проблема в том, что распад может произойти как завтра, так и через 40-70 лет. Готовы ли мы к тому, чтобы Российская Федерация продолжала существовать в таком состоянии как сейчас еще 40-70 лет?

Какая же форма существования Российской Федерации может нас устроить? Вот это и является ключевым предметом дискуссии, которая должна быть в украинском обществе, а ее нет. Нет, потому что украинское общество удерживается в максимально возможном инфантильном состоянии усилиями тех, кто руководит единым телемарафоном и создал завышенные ожидания от ситуации на поле боя. Эти завышенные ожидания загнали верховного главнокомандующего в тупик и не дают ему, как представляется, возможности политических маневров.

Пакет финансовой помощи ЕС размером в 50 миллиардов евро блокируют пророссийский президент Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Представители трамповского крыла Республиканской партии США блокируют пакет американской помощи Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время заседания Европейского Совета в Брюсселе, 26 октября 2023 г.

Иран, инициировав атаку на Израиль, нивелировал все наши дипломатические надежды на выстраивание взаимоотношений с мусульманскими странами Ближнего Востока и Африки.

В этих условиях мы продолжаем повторять магические мантры о "развале России" вместо широкого общественного обсуждения стратегий и их гибкости.

Выходом из ситуации является объединение усилий государственного аппарата и гражданского общества вокруг инициатив "Формулы мира президента Зеленского" и "Манифеста устойчивого мира". И здесь речь не идет о создании какого-то одного документа из двух. Они могут продолжать существовать порознь, но критически важна диффузия информации и экспертизы между двумя процессами совершенствования и реализации обеих инициатив. Особенно в контексте того, что успехи, достигнутые в Джидде, практически нивелированы из-за обострения арабо-израильского конфликта, в котором Украина поддерживает Израиль, после того, как Владимир Зеленский предложил свой визит в Тель-Авив.

Центральное место в этой работе должно быть отдано конструированию плана трансформации РФ без ее дезинтеграции. Какое конкретное состояние существования РФ может быть залогом отсутствия угроз для мира и для Украины, включая восстановление территориальной целостности.

В этом плане трансформации нужно четко описать, какой формат политического строя в РФ может устроить Украину? Как там работают институции и кто может быть сепаратным партнером Украины, выбрав деньги и будущее, вместо лояльности Владимиру Путину? Кто и как будет делать трансформационные процессы в РФ и как мы сможем влиять на их ход?

Если мы сможем ответить на эти вопросы, то такие ответы четко укажут нам, кто является "своим", а кто "чужим". Соответственно это снимет проблему дискуссии "хороших русских". Если у нас есть четкий план, то тогда тот, кто помогает его реализовывать - наш партнер. Тот, кто мешает - наш враг. И не имеет значения, на каком языке он или она говорят, или каким образом ведут себя, если помогают достичь цели, которую мы перед собой поставили, если работает система "свой-чужой".