Что стоит за попытками Китая и Африки примирить Россию с Украиной?

Весь этот комплекс политических действий со стороны Китая и Африки является постановкой российской и китайской сторон, чтобы создать видимость переговорного процесса для международной аудитории.

Китай вместе со странами Африки готов объединить усилия, чтобы помочь урегулировать конфликт в Украине, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова приводятся на сайте министерства. «Китай готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, включая африканские страны, чтобы создавать благоприятные условия для политического урегулирования украинского кризиса», — сказала она. Китайский дипломат заявила, что санкции не помогут урегулировать кризисную ситуацию в Украине.

Так называемая миротворческая миссия стран Африки посетила 16 и 17 июня Киев и Санкт-Петербург. Прошли переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Африканская делегация предложила план из 10 пунктов, который как будто может заложить основу для мирного процесса в Украине.

Что стоит за всеми этими инициативами и поездками? Китай фактически признал, что происходит это не без его участия, а может и вообще под его руководством, по его плану.

Все довольно прозрачно.

Данная ситуация с участием африканской и китайской сторон в попытке создать некий переговорный процесс между политическим руководством Российской Федерации и лидерами Украины является чрезвычайно многослойной. Поэтому ни один из ответов не будет полным и точным. Об этом можно книги писать и все равно останется.

Поэтому скажу - отдельные страны Африки и их лидеры, вне всякого сомнения, преследуют свои политические интересы. Эти интересы напрямую связаны с активностью Китая и РФ в этих странах. Так, например, ЮАР является частью БРИКС и не так давно проводила совместные военные учения с Китаем и Россией. Это очень важный аспект. ЮАР является страной, где российские и китайские инвестиции имеют очень высокое значение.

Уганда давно является своеобразным хабом для поставки российских вооружений в страны Африки. Для того чтобы она была частью негласной инфраструктуры, «Рособоронэкспорт» и Центробанк РФ создавали финансово-коммерческую инфраструктуру отношений с Угандой с 2008 года. Согласно отдельным отчетам ООН, некоторые элементы вооружений, поставленные РФ в Уганду, потом оказывались в других африканских горячих точках.

Египет - даже более сложный случай, еще с момента, когда нужно было учитывать присутствие СССР в политике в отношении Израиля и Семидневной войны. В 2014-м году появилась информация о том, что Египет закупает у РФ вооружений на 3,5 миллиардов долларов. Впоследствии еще появилась и история двух вертолетоносцев «Мистраль», построенных Францией для России, которые в результате получил Египет. И это еще не учитывая того, что аэродромы Египта использовались для поставки в Ливию вооружений для ЧВК «Вагнер» в обход и в нарушение международного эмбарго на поставку в Ливию оружия.

Поэтому - все эти факты являются только вершиной айсберга в процессе анализа мотиваций африканских стран.

Вне всякого сомнения, в этой формуле присутствуют и поставки зерновых, а также минеральных удобрений, без которых в африканском климате ничего не растет.

Российской Федерации необходимо разблокировать свои поставки зерновых и минеральных удобрений. Зерновые должны «убить» украинскую зерновую сделку, которая важна как для Украины, так и для Турции, и для Африки. Снятие санкций должно открыть путь в Африку для российской продовольственной продукции вместо украинской. Что же касается минудобрений, то, например, одним из ключевых игроков является российская корпорация «Еврохим» Андрея Мельниченко, который находится под санкциями и инвестирует огромные средства в лоббирование интересов своей корпорации для снятия санкций с поставок российской продукции в Африку.

И все это - только российский аспект. А китайское участие является еще более сложным и структурированным.

Поэтому, на мой скромный взгляд, масштабное участие лидеров африканских государств является не более чем хорошей театральной постановкой, за кулисами которой происходит реализация планов более крупных игроков. Это, в свою очередь, не отменяет того, что мы все должны с уважением относиться к позиции политических лидеров африканских стран, потому что их голосование в ООН является важным для того, чтобы назвать вещи своими именами, а российскую военную агрессию – агрессией.

Все эти процессы очень прозрачны и хорошо просматриваются из Киева.

Например, тот факт, что в день визита африканской делегации Россия обстреляла украинскую столицу гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые все были сбиты украинской ПВО. Что, по сути, превратилось в позор российского лидера перед лицом африканских представителей. Однако спикеры африканской делегации предпочли сказать, что не слышали никаких взрывов несмотря на то, что определенное время им пришлось провести в бомбоубежище.

На мой взгляд, Путин пытается создать хорошую мину при плохой игре. Точно так же, как министр иностранных дел РФ Лавров хвастает небывалыми дипломатическими достижениями в виде подписания неких меморандумов с Бурунди или Эсватини.

Что же касается Китая, то такая деятельность, скорее всего, в спектре его геополитических интересов. В том числе, по причине массированного инвестиционного присутствия в странах Африки.

К сожалению, те предложения африканской делегации, которые были слиты в прессу, не отличаются конструктивностью. Взять хотя бы предложение о приостановлении ордера на арест Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом. Дело в том, что выдача ордера на арест физического лица (кто бы это ни был) - это часть международной законодательной процедуры. То есть, это выполнение определенного правила, придерживаться которого дали обязательство все страны, которые ратифицировали Римский статут. Иными словами - это не политическое решение, которое можно «откатить назад». Приостановка процедуры ордера на арест означала бы нарушение норм, закрепленных в международных документах.

Поэтому, если этот пункт действительно есть в предложениях Сирила Рамафосы и его коллег, то, либо они не в полной мере понимают, как работает международное законодательство, либо надеются, что в мире все может происходить как в России или в ЮАР, когда по политическому решению можно преследовать уголовного преступника, а можно и не преследовать, если ты получаешь от этого выгоду.

В связи с этим, весь этот процесс выглядит весьма печально. Хотя, конечно, в его ходе можно усмотреть и большое количество комичных моментов. Особенно, в ходе общения Путина с африканскими лидерами.

Так или иначе, на мой взгляд, весь этот комплекс политических действий является постановкой российской и китайской сторон, чтобы создать видимость переговорного процесса для международной аудитории. Никаких надежд на окончание войны и страданий украинского народа все эти действия не добавят.