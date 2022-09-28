Что может ускорить процесс падения путинского режима и как на это повлияет мобилизация?

Сама по себе мобилизация ничего не изменит – стадо баранов, как всегда, просто пойдет на убой.

Мобилизация – всё же, недостаточный фактор, чтобы разрушить административные связи между центром и регионами. Именно в этом разрушении управленческого процесса и может заключаться падение путинского режима, который стоит на негласном договоре между Путиным и его вассалами. Путин разрешает им воровать и прикрывает это воровство сверху, а они, в свою очередь, обеспечивают легитимность центральной власти, управляя рабами, которыми являются граждане РФ.

Мобилизация – это проблема, спущенная на регионы, точно так же, как и в случае с борьбой с коронавирусом.

Тогда, Путин спрятался в своем бункере, а всю ответственность возложил на региональных царьков. Так и сейчас, реальные вопросы мобилизации выполняют именно регионы, тогда как Путин продолжает сидеть в бункере.Таким образом, сама по себе мобилизация ничего не изменит. Стадо баранов, как всегда, просто пойдет на убой. Самые умные — будут убегать, а не бороться.

Главным фактором продолжает оставаться внутриполитическая подковерная борьба. И с помощью мобилизации она получает подкрепление с точки зрения публичной поддержки недовольного населения.

Так, например, конфликт между Сергеем Шойгу и Евгением Пригожиным, о котором я писал еще с 2018-го года, выходит в завершающую стадию. Пригожин впервые публично признал свою причастность к наемникам группы "Вагнера". Тем самым, он, фактически, растоптал всех тех российских судей, которые за взятки от Пригожина выносили решения против тех журналистов, которые публиковали расследования о связях между Пригожиным и группой "Вагнера". Но, что еще важнее – это уже публичная заявка Пригожина на амбицию занять пост министра обороны России.

Еще одним признаком разрушения РФ – это постановочное покушение на убийство главы призывной комиссии в Усть-Илимске.

Молодой человек на призывном пункте подошел вплотную к офицеру и выстрелил в него. А, сидящий в зале человек, в этот момент очень удачно включил видеозапись на смартфоне и почти сразу же передал его телеграм-каналам, которые и опубликовали информацию о происшествии. Я считаю, что эта постановка была организована специально, чтобы нанести удар по процессу мобилизации.

Стоят за этим политические силы, играющие в России против условной "партии войны", которую представляет Шойгу. Ситуация и дальше будет усугубляться.