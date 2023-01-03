Черная дыра

Путин сделал свою страну изгоем, черной дырой, и теперь наша совместная задача - понять, что же будет на месте этой черной дыры.

В своем интервью азербайджанскому изданию m.zerkalo.az на вопрос - «каковы прогнозы и ожидания от 2023 года, касательно войны?» я без сомнений ответил, что для всех политических лидеров поражение Путина уже состоялось, но конец войны еще очень не близко.

Как говорят в Украине — российская армия не страшная, она просто длинная. Буквально вчера в социальных сетях появилось видео того, как российский офицер избивает палкой и ногами мобилизованных российских солдат, которые даже не успели пройти соответствующую подготовку, за то, что они покинули свои позиции. При этом, другие подчиненные стоят рядом, направив автоматы на рядовых, чтобы они не дергались, а терпели унижение и избиение.

В этом видео — вся квинтэссенция российской агрессии. Бессловесный скот, отправленный на убой, не имеет права отказаться умирать. А если, все-таки, хотя бы подумает об этом, то будет наказан.

Ситуация, которая складывается сейчас, говорит о том, что внутренне мировое сообщество и его политические лидеры уже приняли поражение Путина. Поражение России уже состоялось. Остались только вопросы о том, в каком виде это поражение было оформлено, и сколько еще придется за него заплатить украинцам.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины постоянно подчеркивает потребность в новых вооружениях, которые могли бы помочь завершить определенный этап войны, освободив всю территорию Украины, включая Донецкую, Луганскую области и полуостров Крым. Однако мировое сообщество очень четко понимает, что за этим последует разрушение структуры современной российской власти. Колосс на глиняных ногах, вылепленных из захваченных и оккупированных Беларуси и Крыма, упадет навсегда.

Например, если Крым, ставший символом путинской власти, будет освобожден, Путина могут запросто убить представители его же окружения. А это может привести к кровавым событиям вокруг борьбы за власть как в Москве, так и в регионах. Именно эта цепочка событий и пугает мировое сообщество, которое должно свыкнуться с этой реальностью. Ведь она уже неотвратима.

С марта 2022-го года Украина настаивала на том, чтобы партнеры помогли обезопасить мирное население, «закрыв небо» над Украиной. В конце концов решение о поставках комплексов «Пэтриот» было принято. Это означает, что отложенные решения принимаются. Просто для этого необходимо время.

С такими же большими усилиями и длительным ожиданием мир, в конце концов, примет и другие решения. Например, отмена нелегитимных решений ООН и Совета Безопасности ООН о том, что Российская Федерация заменила в этих международных организациях СССР, просто поменяв таблички после письма Ельцина. Частями СССР были и Азербайджан, и Украина. Но, оказалось, что Россия сама приняла решение о том, что она поменяет табличку.

Конец войны еще очень не близко. Независимо от того, что говорят в медиа. Потому что концом войны может быть исключительно трансформация Российской Федерации в нечто иное, чем она есть на данный момент. Если Россия сохранит свою форму управления как империя — мы можем рассчитывать только на передышку до следующей агрессии. Через 7 или 10 лет, но она повторится, если не поставить точку. И, по сути, идеи о том, как эта «точка» должна выглядеть, уже витают в экспертном пространстве.

Геополитический цивилизационный перелом уже произошел. Однако, для его осознания в разных частях мира еще потребуется время. Уже никто не берет Путина в расчет. Он сделал свою страну изгоем и черной дырой. И наша совместная задача — понять, что же теперь будет на месте этой черной дыры. Видимо, на это и уйдет 2023-й год.