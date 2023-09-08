Чем ФСБ занимается в россии

06:47 08 сентября Киев, Украина

Силовые структуры РФ образовались в результате распада КГБ. Во времена СССР, спецслужбистами двигала идеология, какой бы извращенной она не была. После же распада Советского Союза старая идеология пропала вместе со страной, тогда как новой не образовалось. В спецслужбах возникли проблемы с финансированием, и силовики начали зарабатывать тем, от чего сами должны были защищать людей. Кроме того, возникшие повсеместно ОПГ переманивали в свои ряды бывших КГБэшников, как специалистов в области слежки, использования оружия и обладателей тесных связей с бывшими коллегами, которые остались работать на госслужбах. Поэтому, ФСБ, как главная внутренняя спецслужба РФ стала настоящим оплотом криминала. Сотрудники этой структуры с удовольствием принимали откаты от ОПГ и даже конкурировали с бандитами за право рэкета отдельных представителей бизнеса.

В первые четыре года своего президентства, Путин занялся “настройкой” страны под себя. Естественно, будучи выходцем из КГБ, а затем и ФСБ, это существо решило, что силовое управление Россией будет наиболее эффективным для ведения преступной деятельности на государственном уровне. По сути, ФСБ стала личной бандой Путина, которая следит за другими силовиками, политиками, госслужащими и даже ближайшим окружением диктатора. А в случае необходимости, может устранить неугодных режиму субъектов.

Необходимо напомнить, что в ФСБ существует 16 различных ведомств, которые, в свою очередь, имеют множество отделов. Так, например, одним из наиболее влиятельных в ФСБ является Управление «М». Оно делится на различные службы, которые независимо друг от друга курируют МВД, МЧС, Минюст, Следственный комитет, Верховный суд и Генпрокуратуру. То есть отдел М ведет “контрразведывательную” деятельность и “борется с коррупцией” в других коррумпированных силовых ведомствах и налоговой. Пожалуй, не стоит объяснять, почему Управление «М» считается влиятельным и богатым. Естественно, когда сам президент не мешает коррумпировать другие ведомства, ФСБшники придумали и реализовали схемы откатов для всех курируемых ведомств. Например, чтобы в МВД и дальше могли закрывать дела за деньги, или крышевать преступников, необходимо заносить взятки кураторам из Управления «М». Или если судья хочет вновь быть переизбран в Верховном суде, то ему также необходимо заплатить ФСБшникам.

А вот более “продуманная” схема, которую реализовал бывший руководитель Управления «М» Владимир Крючков еще в середине нулевых. Бывший милиционер Дмитрий Целяков рассказал, как Крючков через своего заместителя Владимира Максименко зарабатывал на банкротстве банков. Например, банк объявляется банкротом, из него выводятся деньги, которые распределяются между заинтересованными людьми. Чтобы дело не расследовалось, ФСБ, а именно Крючков с Максименко, выступают “гарантами” сделки и получают процент. Так, по словам Целякова, прибыль от каждого обанкротившегося банка составляла от 25 до 45 млн долларов. Какой именно процент получало ФСБ сказать трудно, однако вряд ли речь шла о меньших суммах, чем несколько миллионов долларов со сделки, так как наворованное необходимо было разделить между участниками операции, а также другими ведомствами, чтобы и к Управлению «М» не возникало “вопросов”.

Крючков не стеснялся брать взятки и за закрытие уголовных дел. Например, в 2011 журнал «The Times» опубликовал аналитическую записку по уголовному делу против Александра Белецкого, экс-начальника управления службы судебными приставами, которая занималась реализацией имущества должников. Белецкий арестовал оборудование для паро-газо-турбинной ТЭЦ, которое купили за 150 млн долларов из бюджета Петербурга. Белецкому удалось взыскать 14 млн долларов, из которых 10 млн он потратил на взятки и целых 3 млн отдал Крючкову за закрытие уголовного дела. Однако такими делами занимается другое управление ФСБ – «К» и Крючков, в этом случае, превысил свои полномочия, перейдя дорогу соседней службе. Впрочем, подобных случаев хватает и, как водится у чекистов, за деньги можно решить все и даже остановить межуправленческие войны.

Стоит отметить, что Управление «К» это главный конкурент Управления «М» в ФСБ. Чекисты из Управления «К» занимаются поимкой экономических преступников, обеспечением финансовой безопасности РФ, а также курируют Центральный Банк и таможню. На деле, все в точности да наоборот. Именно Управление «К» является главным экономическим преступником, который занимается отмыванием денег и помогает другим субъектам уклоняться от налогов за откат. В свое время, Сергей Магнитский раскрыл схему так называемого возврата налога на прибыль, за что и оказался в тюрьме. Согласно тогдашним показаниям Магнитского, уголовное дело необходимо было заводить на Управление «К», которое, в свою очередь, должно было расследовать это дело. Понятно, что никто не станет ловить сам себя.

Схема заключалась в следующем. Инвестиционный фонд «Hermitage Capital Management», руководителем которого был Уильям Браудер, вкладывает большие деньги в российские компании, например в «Сбербанк» или «Газпром». Фонду оказывались юридические услуги консалтинговой фирмой «Firestone Duncan», где и работал Сергей Магнитский. В 2007 году чекисты провели обыски в «Firestone Duncan», во время которых были изъяты учредительные документы нескольких фирм принадлежавших «Hermitage Capital Management». Эти фирмы – ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд» - ранее продали акции «Газпрома» и заплатили в казну РФ налоги на сумму 5,4 млрд рублей. Управление «К», изъявшее учредительные документы вышеперечисленных фирм, начало уголовное дело против Ивана Черкасова, работавшего в компаниях фонда «Hermitage Capital Management». Кроме того, сотрудник Управления «К» Николай Ленков организовал слежку за Магнитским и Браудером, которые вообще не имели дела к расследованию. После обысков, несколько компаний, которыми управлял фонд, были перерегистрированы на подставных лиц, документы подделались, а адвокаты этих фирм обратились в суд с претензией, что на самом деле, фирмы, якобы, не продавали акции «Газпрома», хотя налог на прибыль уплатили. Подкупленные налоговики вынесли решение в пользу возврата тех самых налогов на сумму 5,4 млрд рублей. Таким образом, Управление «К» реализует схемы по выкачиванию денег из российского бюджета, подставляя ни в чем не повинных людей.

Еще одним способом заработка Управления «К» является крышевание рынка обналщиков. Если банкир задумал заработать сверх легального заработка, он обращается за услугами подпольного обналичивания. Чтобы начать зарабатывать по такой схеме, человек должен располагать большими деньгами, а именно, цена входного билета на нелегальный рынок обнала, по анонимным источникам, с середины нулевых и до сегодняшнего дня остается неизменно – 5 млн долларов. Вдобавок, ФСБ прикомандировывает сотрудников в службу безопасности банков и платит до 30 тыс. долларов в месяц за отслеживание работы банкиров. После бегства в США сотрудник Управления «К» Алексей Артамонов рассказал, как его прикомандировали к «Кредитимпэкс Банк», где банк зарабатывал от возврата налога на прибыль по такой же схеме, как была описана выше с фондом «Hermitage Capital Management». Из этого банка, через фирмы прокладки деньги отправляли в Турцию, за, якобы, выполнение строительных работ, хотя на самом деле, никаких строительных работ не было, и деньги просто отмывались. За это Артамонов получал процент и заработал 2,5 млн долларов за 3 года.

Без преувеличения, ФСБ является ОПГ под “крышей” государства. Чего ожидать от правительства, которое пришло из 90-х благодаря другим бандитам, ведущим свою деятельность в тесной связке с нынешними управителями. Путин позволяет силовикам обогащаться, за что его и поддерживают в ФСБ. А россияне и дальше продолжают верить пропаганде, что их страну разграбляют западные государства, которые “хотят выкачать из России все ресурсы”. Единственные воры сидят в Кремле. Абсурд заключается в том, что из года в год, россияне сами голосуют за это правительство.