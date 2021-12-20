Частная армия Путина: начало

«Slavonic Corps Limited» стала первой в России и во многом скорее экспериментальной частной военной компанией “нового типа”. Славянский корпус начал заниматься задачами, обычно выполняемыми регулярными армиями и спецподразделениями стран, такими как лобовые атаки и боевые действия. Славянский корпус потерпел быстрое поражение в Сирии, однако многие из ее членов, включая лидера Дмитрия Уткина по прозвищу Вагнер, позже воссоединились под эгидой новой организации - ЧВК Вагнера. Участие в войнах в Сирии и Украине помогло группе Вагнера накопить ценный опыт и модернизировать свою организационную структуру.

center;">Дмитрий Уткин, ранее имевший позывной – Вагнер и руководивший «Славянским корпусом». Теперь является одним из руководителей ЧВК Вагнера с позывным – Девятый.

В ходе боевых действий в Сирии группа Вагнера продемонстрировала четыре основных качества: во-первых, она показала, что она может успешно использоваться для решения военных задач, при условии относительно слабой силы противника. Во-вторых, группировка может использоваться совместно с регулярными формированиями для сбора разведданных и разведки. В-третьих, эту силу можно использовать для защиты объектов стратегической инфраструктуры. В-четвертых, еще одна полезная сфера применения Вагнера - обучение местных военнослужащих. Последние две функции регулярно выполняют западные ЧВК, что может означать определенную трансформацию, которую российские группировки в настоящее время претерпевают в Сирии - постепенно, хотя бы частично, становясь все более похожими на своих американских и европейских коллег.

Российские ЧВК, безусловно, могут быть эффективным инструментом силовой политики. Однако при столкновении с технологически превосходящими вооруженными силами и при действиях в труднопроходимой местности соединения этого типа теряют эффективность.

Подавляющее поражение группы Вагнера от сил под командованием США в начале февраля 2018 года в провинции Дейр-эз-Зор было частично вызвано плохим вооружением, боеприпасами ЧВК и отсутствием какой-либо поддержки с воздуха. Но этот смертоносный инцидент также продемонстрировал чрезвычайно низкий уровень взаимодействия Вагнера с регулярной сирийской армией и связанными с ней формированиями ополченцев. Тем не менее, участие Вагнера, что важно, дало России правдоподобное отрицание, что помогло Москве избежать как внутренних, так и международных последствий этой резни российских наемников.

Сирия стала важным полигоном для российских ЧВК. И Москва теперь успешно копирует эту модель в других театрах мира, особенно в Ливии и странах Африки к югу от Сахары.

Сирийская кампания, возможно, продемонстрировала, что все основные российские ЧВК, по-видимому, тесно связаны с могущественной триадой, состоящей из олигархов, военных и правительства.

Первые попытки российских частных военных компаний выйти на глобальный коммерческий военный рынок были предприняты в 1996 году, ознаменовавшись появлением «FDG Corp», которая провела несколько небольших операций в Афганистане и Ираке в конце 90-х, начале нулевых - другими группами, которые в конечном итоге не смогли достичь какого-либо видимого успеха по ряду причин, включая, прежде всего, насыщение рынка ЧВК в основном западными игроками. После кажущегося спада интерес России к ЧВК возродился после начала гражданской войны в Ливии и Сирии, обе из которых подчеркнули ту роль, которую ЧВК могут сыграть в таких конфликтах. Российские эксперты, такие как Александр Агеев, утверждают, что компании наемников являются полезным инструментом для достижения как геополитических, включая смену режима, так и геоэкономических целей в интересах государства или государственных структур, но, что особенно важно, без прямого участия государства.

Член «FDG Group»

Компания «Slavonic Corps Limited», зарегистрированная 18 января 2012 года в Гонконге, возникла в результате попытки российской фирмы «Moran Security Group» увеличить свои конкурентные преимущества на рынке, сформировав де-факто частную армию.

Зарегистрированная компания «Slavonic Corps Limited»в Гонконге

Время создания этой ЧВК может быть связано с тем, что происходило тогда во время гражданской войны в Сирии. Одна из теорий предполагает, что к 2013 году Россия решила, якобы по рекомендации кремлевского помощника Владислава Суркова, оказать военную поддержку воинствующему режиму президента Башара аль-Асада, отправив ЧВК для борьбы без прямого участия российских военных. Группа должна была провести наступательные военные операции против врагов Асада и одновременно взять под контроль районы, богатые углеводородами. Вторая теория предполагает, что летом 2013 года «Moran Security Group» получила предложение от сирийского министерства нефти и минеральных ресурсов собрать группу “людей, способных обеспечить физическую защиту критически важной инфраструктуры, связанной с добычей, транспортировкой и переработкой углеводородов”. Тем не менее, высшее руководство «Moran Security Group», которое стало подозрительно относиться к этому делу, решило действовать через посредников, создавая тем самым «Славянский Корпус» как “пилотный проект”. Так, в октябре того же года два бывших менеджера компании «Moran Security Group», Вадим Гусев и Евгений Сидоров, собрали 267 боевиков и пообещали им 5 тыс. долларов в месяц за “защиту объектов нефти и газа”, а также выплату 20 тыс. долларов за серьезные ранения и 40 тыс. долларов семье боевика в случае его смерти. Группа прибыла в Бейрут и после транспортировки в Дамаск направилась на военную базу Сирии в Латакии. Там отряд «Славянского корпуса» был разделен на два подразделения: одно состояло из казаков с Кубани, а другое - из русских наемников. Кстати, эту последнюю группу якобы возглавлял Дмитрий Уткин.

Контракт одного из бойцов с «Slavonic Corps Limited»

Компенсационный пункт в контракте «Славянского корпуса»

Оглядываясь назад, можно сказать, что миссия Славянского корпуса была обречена с самого начала из-за ряда первоначальных организационных ошибок. Несоответствующее оборудование и устаревшее вооружение, которое состояло из ряда боевых машин пехоты произведенных в 1979 году, устаревших основных боевых танков Т-72, которые отказывались работать из-за их плохого состояния, нескольких автобусов «Hyundai» и джипов «JMC» усиленных броней, ряд минометов 1939 года. Члены ЧВК были дополнительно оснащены пулеметами, ракетными установками и минометами 1943 года выпуска. Плохая координация с сирийскими вооруженными силами - отражается в ряде аспектов, включая отсутствие общей информации о потенциальных противниках, отсутствие поддержки с воздуха, а также плохую координацию на поле боя после того, как силы вступили в бой. Ошибочная постановка цели - первоочередной задачей было объявлено “сохранение контроля над нефтяными объектами в Дейр-эз-Зоре”, что резко контрастировало с реальностью, поскольку в то время большая часть этой территории контролировалась силами противниками режима Башара Асада, которые сначала нужно было уничтожить или отбросить. Фактически, наемные формирования должны были вести боевые действия среднего масштаба против противника, который значительно превосходил по численности - от 2 до 6 тысяч боевиков против двух с небольшим сотен бойцов «Славянского корпуса». Что еще хуже, сирийское правительство по какой-то причине никогда не сообщало ЧВК о том, что в этом районе действует такое количество боевиков. В результате первое серьезное военное столкновение «Славянского корпуса» возле ас-Сухны привело к отступлению наемных формирований.

Интересную оценку предприятию представил Олег Криницын, руководитель ЧВК «RSB Group», который утверждал, что “среди ребят были некоторые наши бывшие сотрудники, уволенные за низкие моральные качества, бывшие преступники. Это еще раз подтверждает, что процесс приема на работу не был связан с привлечением высококлассных специалистов; скорее, они были просто нужны, чтобы как можно скорее заполнить пробел пушечным мясом”. Несмотря на отсутствие успеха, члены «Славянского корпуса», включая одного из ее руководителей Дмитрия Уткина, позже появится в Украине летом 2014 года в составе ЧВК Вангнера.