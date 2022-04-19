Царьград Малофеева и другие кто участвовал в его деятельности под санкциями, но не все

12:16 19 апреля Киев, Украина

Начиная с 2014 года Константин Малофеев находится под санкциями за распространение «русского мира», пропаганду и спонсирование терроризма. Также основателя пропагандистского канал «Царьград» неоднократно подозревали в финансировании россиян и украинцев, которые добивались и поддерживали отделение Крыма от Украины, впоследствии был арестован продюсер Малофеева, который с 2013 года занимался развитием информационной сети для Константина Малофеева и его российских коллег в распространении пропаганды. Нынешние события «православный олигарх» и спонсор «Русской весны» называет – «Священной войной» и до сих пор продолжает спонсировать информационные проекты пропаганды. Большая часть имущества записана по различным родственникам и близким знакомым, а так же давним бизнес партнёрам.

Один из них, как установило следствие, являлся американский гражданин, с его помощью была приобретена и начата работа по созданию телевизионной сети в России, Греции и Болгарии.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка и представитель ФБР, против Малофеева возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он нанял американского гражданина Джека Хэника, который работал в его проектах в России и Греции. Посредством Хэника Малофееву также удалось перевести около 10 миллионов долларов, находившихся в американском банке, в греческий банк – в нарушение санкций против Малофеева, в соответствии с которыми его активы в США должны быть заморожены.

В 2005 году Малофеев основал инвестиционную группу Marshall Capital Partners, которая приоритетом своей деятельности направила в телекоммуникации, медиа и другие информационные технологии. Главный актив — 10% акций «Ростелекома» со временем он вырос, но даже на то время это был крупнейший миноритарный пакет. Получение пакета связывают с назначением приятель Малофеева - Игорь Щёголева министром связи РФ.

С 2014 года бывший консультант Малофеева по пиару Александр Бородай стал первым главой самопровозглашённой ДНР. А ещё один знакомый бизнесмена — Игорь Гиркин (Стрелков), которого называли экс-начальником службы безопасности бизнесмена, — занял пост министра обороны самопровозглашённой республики. И это была одна из причин его попадания в санкционный список США и получением прозвища спонсора "Русской весны" за его постоянную финансовую поддержку окупированных территорий.

С 2014 года Малофеев позиционирует себя общественный деятеля «русского мира», и он сам говорил, что «моими деньгами управляет профессиональный управляющий, я лишь инвестор…», — дословная цитата интервью в 2015 года для «Русского репортёра».

Одним из его «профессиональных управляющих» стал бывший продюсер и режиссёр FOX News Джек Хенник, который как раз и занимался развитием телевизионно-информационным развитием и управлением инвестициями Малофеева.

Только по России информационная сеть условного медиа холднига «Царьград» распространилась на Ростов, Краснодар, Челябинск, Новосибирск, Мурманск, включает в себя более десятка региональных и межрегиональных сайтов и каналов, имеет влияние на интернациональные ресурсы в Чечне и ближней Азии.

Схема «накачки» накрутки просмотров всей своей пропагандисткой «медиа» машины, схожа с распространением и рекламой Казино, это очень важный момент который в дальнейшем покажет его связь с ещё одним управляющим.

Также Малофееву можно отдать заслуги в первенстве «безопасного интернета Российской Федерации» опосредованно его «Лига» стала родоначальницей Роскомнадзора со своим реестром разрешённых сайтов и цензурой. Основателями на тот момент выступил сам Малофеев, Игорь Щёголов – министр связи РФ, член Совета Безопасности РФ. Они успешно вносили и блокировали сайты и до сих пор имеют огромное влияние на цензурирование «православного» интернета.

У Малофеева и Ростелекома, как и с цензурой есть одно связующее звено Крипа Максим – владелец множества интернет казино (одно из самых известных это казино Вулкан - Vulkan), подпольных и не очень. Различных веб студий и другой интернет бизнес а с 2020 также владелец исторического отеля Днепр в центре Киева. Именно схема накачки рекламой и раскрутка проектов казино Вулкан - Vulkan и распространения информации проектов Малофеева идентична и практически полностью совпадает как и схемой накрутки просмотров так и по другим параметрам.

Максим Крипа не публичное лицо, ни про свою семью, ни про свой бизнес в сети мало что найдётся, но журналистам всё же удалось связать одиозного спонсора «Русской весны» и спонсора тысяч убийств украинцев с украинским «бизнесменом» Максимом Крипой.

В примере сотрудничества приводятся связи Крипы и Малофеева и министра связи РФ Щёголова.

Дело в том, что, когда был цензурированы гемблинговые сервисы которые являются одним из основных видов деятельности Крипы на территории России попали под запрет и блокировку все, кроме сервисов Крипы, а сделано это было благодаря предоставлению возможности напрямую обходить блокировки используя Ростелеком, что уже говорит о тесном сотрудничестве, структур Крипы и Малофеева в этих вопросах.

Основную свою прибыль на тот момент и основным рынком для казино Вулкан - Vulcsncasino Максима Крипы была именно Россия, уже впоследствии как дополнение стала и Украина, именно поэтому был важен контакт и «зелёный свет» на деятельность гемблинговых и датинг сервисов в РФ.

Кипр, Британия, так например только в Киеве, за более чем 40 миллионов долларов был приобретён через подставные компании исторический отель Днепр в самом центре Киева, от куда эти деньги, разузнать журналистам не удалось. Но они смогли связать эту покупку через Крипу Максима, были ли эти деньги российскими и можно ли отнести это к собственности российской компании с последующей конфискацией и национализацией предстоит в дальнейшем прокуратуре. Как правило оба фигуранта использовали офшорные структуры для обхода и уклонения от уплаты налогов, например Британские Виргинские острова, где совсем недавно были арестованны фонды многочисленных беглых и причастных к спонсированию терроризма российских олигархов.

С развитием криптоиндустрии услуги Крипы стали ещё более востребованы, для суверенного российского интернета, и развития структур информационной сети Малофеева, как одного из рупоров путинской пропаганды, нужны были различные способы обхода санкционных политик направленных против самого Малофеева ещё с 2014 года, именно тогда в команду была взята группа которая и занималась развитием и обходом блокировок, таким образом была продолжена работа бывшим продюсером Fox News- Джек Хенник, который был объявлен пособником Малофеева как в помощи обхода санкций так и в организации массовой информационной системы для пропаганды.

В тоже самое время крипто кошельку Максиму Крипе удалось избежать внимания со стороны американских расследователей в причастности к Малофееву и сотрудничестве с ним и его знакомыми, хотя если провести паралелли с казино Вулкан их работой в России, схожие офшорные юрисдикции, и такой же знакомый американский управляющий идентичны.

С созданием новой следственной комиссии по поиску санкционных и пособников уже попавших в список арестованных активов надеемся будет в скором включён Крипа, стоит обратить внимание на его активы, которые не только в Америке, но и на Британские и Кипрские, а так же на крипто активы которыми оперирует Крипа, а для Украины это конечно полная национализация отеля Днепр и признание пособником террористов с объявлением в розыск не только его самого и его семьи но и его партнёров.

У Крипы, как утверждают множественные публикации в сми один из постоянных партнёров — это американец украинского происхождения Максим Поляков, который в данный момент пытается реабилитироваться через амнистию военного времени.

Практически все проекты Крипы связаны так или иначе с Максимом Поляковым через множество компаний, которые в совместном ведении двух бизнесменов.

В 2013 году, на базе купленных активов была создана дейтинг-компания Together Networks. Долю в совместном бизнесе с Поляковым М. имел Максим Криппа, кандидат в депутаты Киевсовета от политической партии Самопомощь, имя которого связывает с IT-компанией Evoplay которая конечно же одним из первых начала обслуживать именно сеть казино Вулкан Криппы, также занимающейся разработкой софта для интернет-казино, а также российские бизнесмены C.Токарев и Р.Гильфанов которых в своё время так же многие сми уличили в связях в финансировании террористических территориях.

Оба и Макс Поляков и Максим Крипа пытались пробиться в политику спонсируемые структурами России у которых свои цели в Украине и как показывают события после 24 февраля все это было направленно на захват, лишение государственной целостности и независимости нашей Украины.