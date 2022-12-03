Биполярное расстройство Кремля. Почему российская система власти делает переговоры о мире невозможными

В последние недели количество призывов к переговорам между Украиной и Россией значительно возросло. Россия обвиняет администрацию Владимира Зеленского в нежелании садиться за стол переговоров и публично признает, что террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины осуществляются, чтобы запугать гражданское население и принудить Зеленского к переговорам на условиях Москвы.

21 ноября 2022 года вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сказал в своем интервью сказал, что только после смены власти в Украине, между Россией и Украиной возможны результативные переговоры. Более того, он заявил, что необходимо принуждать Украину выполнять обязательства по Минским соглашениям, которые были нарушены Россией путем агрессивного военного вторжения.

При этом, в Польше и других странах Европейского Союза распространяются нарративы о том, что предоставление военной помощи Украине только способствует продолжению войны. Что, якобы, если бы у Зеленского не было возможности получать помощь, он бы быстрее пошел на переговоры.

Однако, одной из очевидных черт российской пропаганды, как у себя в стране, так и в странах Запада, всегда было то, что тезисы пропаганды часто не выдерживают требований логики.

Так, например, желание вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева даже технически не возможно выполнить, не говоря уже о политических ограничениях, которые не позволяют Зеленскому принимать решения, которые бы не были поддержаны народом Украины.

Обратите внимание, что Косачев надеется на следующее правительство Украины, в переговорах с которым у России будет шанс договориться. Но, во-первых, чтобы остановить войну переговоры нужны сейчас, а не когда в Украине поменяется власть. А, во-вторых, для изменения власти в Украине нужны демократические конституционные выборы. А, чтобы в Украине прошли выборы – должно закончить свое действие военное положение, введенное решением президента и утвержденное решением парламента.

В свою очередь, окончание действия военного положения возможно только тогда, когда российская армия полностью покинет оккупированные районы Украины. Таким образом, получается, что для того, чтобы выполнить то, что говорит Константин Косачев, необходимо выдворить российскую армию с территории Украины. Однако, именно для этого и нужны переговоры. Получается замкнутый круг, в который нас пытаются поместить российские пропагандисты.

В то же время, когда вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев давал интервью, на вопросы журналистов отвечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что “достигнуть целей специальной военной операции”, которыми, по его же словам, являются “демилитаризация и денацификация”, можно путем переговоров. И, для этого достижения Владимир Зеленский устраивает политиков Кремля как партнер по переговорам. Ибо, по словам Пескова “смена власти в Украине не является целями спецоперации”.

Давайте разберемся, что сказал Дмитрий Песков! Демилитаризация и денацификация Украины будут достигнуты путем переговоров российской стороны с Владимиром Зеленским, так как смена Зеленского на другого президента не интересует кремль. Звучит как бред, но именно эти слова продолжают цитировать и интерпретировать западные медиа, подчеркивая, что Зеленский должен пойти на переговоры.

Следует ли понимать, что российская сторона не только не едина в своих пожеланиях от переговорного процесса (Косачев хочет смены власти в Украине, а Песков хочет денацификации этой власти, но согласен проводить с ней переговоры), но и требует, чтобы Зеленский пошел на переговоры о денацификации своей же администрации?

К большому сожалению, в данном контексте уже нельзя говорить ни о пропаганде, ни о дезинформации. Постоянное распространение таких заявлений и риторики свидетельствует, либо о весьма специфическом восприятии реальности, либо об отклонениях психологического характера.

К таким же отклонениям можно отнести и постоянные сообщения о том, что Польша собирается использовать российскую агрессию против Украины, чтобы получить под свой контроль какую-то часть украинской территории, которая граничит с Польшей. По сути, российские медиа и официальные органы, включительно с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, прогнозируют, что Польша аннексирует часть украинской территории.

В этом же спектре психологических отклонений находится и постоянное поведение внешнеполитического ведомства России. В своем выступлении на саммите G20 министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не использует газ и нефть как оружие против Европы, и что он против использования энергетики для сведения политических счетов. И, практически, в тот же день министр обороны Сергей Шойгу нанес массированный ракетный удар по украинской критической энергетической инфраструктуре, используя энергетику как оружие, чтобы принудить украинцев к переговорам.

Причем, российская сторона не стесняется говорить о том, что террористические атаки против гражданской инфраструктуры совершаются именно для того, чтобы посадить Зеленского за стол переговоров.

Так, кто же из них говорит правду? Лавров – просящий не использовать энергетику как оружие. Или Шойгу – использующий ее как оружие?

Процесс переговоров с субъектом, который постоянно посылает противоположные антагонистические сигналы о своих намерениях, не может увенчаться каким либо результатом или успехом. Чтобы переговоры украинской и российской сторон были сколько-нибудь успешными, Россия должна признать и осознать свое военное поражение и провал “специальной военной операции”.