Атаки российских хакеров

Кибератака на трубопровод Colonial Pipeline началась 6 мая 2021 года. По имеющимся данным незаконченного расследования, служба ФБР говорит об участии российских хакеров. Данный инцидент на непродолжительное время парализовал 45% восточного побережья США, так как люди попросту не могли заправить бензином свои автомобили.

Кибератаки уже стали неотъемлемой частью гибридной войны. Россия то и дело попадает в скандалы связанные с кражей данных из зарубежных правительственных или частных компаний, кибершпионаже, блокировке метрополитенов, электростанций и так далее. Наиболее известными российскими группами хакеров являются Fancy Bear, Tsar Team, APT28, DarkSide, Cozy Bear, TG-4127, а также одиночка Guccifer 2.0. Есть предположения, что все эти названия могут принадлежать одной группе людей, а также, что эта группа прямо или косвенно связана со спецподразделение внешней разведки ГРУ и подчиняется напрямую Кремлю.

Ниже будут представлены самые громкие киберпреступления совершенные той или иной группой злоумышленников.

Атака на антидопинговое агентство

Одним из наименее серьезных случаев была атака, совершенная на антидопинговое агентство. 13 сентября 2016 года, группа злоумышленников Fancy Bear взломала базы данных администрации агентства. В результате, хакерам стала доступна информация о медицинских данных участников всевозможных соревнований.

Атака на предвыборный штаб Хиллари Клинтон

Одним из самых громких киберпреступлений совершенным российскими хакерами стало нападение на предвыборный штаб Хиллари Клинтон в 2016 году. Ссылаясь на правоохранительные органы США, известная американская газета заявила, что атаку провела все та же группа - Fancy Bear. Хакеры слили на «Wikileaks» - международная некоммерческая организация, которая публикует секретные данные, взятые из закрытых источников, более 20 тыс. электронных писем. Все они были либо отправлены Клинтон лично, либо в них шла речь о ней и об ее предвыборной гонке.

Архивы метаданных с электронными письмами Хиллари Клинтон

Спецслужбы США предположили, что Fancy Bear связаны с ГРУ и фактически являются сотрудниками особого спецподразделения занимающегося кибернетической деятельностью. Несмотря на то, что это было всего лишь предположение, расследованием занимался Минюст США, а это значит, что уже тогда в Америке знали об иностранном происхождении хакеров.

В опубликованных письмах было видно, что глава DNC (Демократический национальный комитет) Дебби Вассерман Шульц, а также ее помощники всеми силами пытались продвигать Клинтон и на оборот не давали другому однопартийцу - Берни Сандерсу, стать лидером от DNC. После этого, рейтинги Клинтон упали, а Шульц подала в отставку. Таким образом, Fancy Bear вмешались во внутренние дела предвыборной гонки в США в 2016 году.

Архивы, в которых содержаться переписки Вассерман Шульц о препятствовании в выборах однопартийца Клинтон Берни Сандерса

Анализируя ситуацию, одновременно две компании, специализирующиеся по вопросам кибербезопасности пришли к выводу, что Cozy Bear, якобы вторая, независимая от Fancy Bear группа хакеров, имела доступ к серверам DNC еще с лета 2015 года.

Расследование CrowdStrike, в котором говориться, что российские хакеры уже имели доступ к серверам DNC еще за год до официального взлома

Другая фирма по кибербезопасности SecureWorks, принадлежащая компании Dell, проведя расследование, определила, что группа хакеров, взломавшая сервера DNC, называется TG-4127. Они также взломали почту Хиллари Клинтон.

Отчет SecureWorks о проведенном расследовании и выводах о причастности группировки TG-4127 ко взлому серверов DNC

Специалист Том Финни из SecureWorks объяснил, что TG-4127 и Fancy Bear использовали одну и ту же вирусную программу для получения доступа к серверам. На основании этого, SecureWorks заявили, что Fancy Bear и TG-4127 – одна и та же группа лиц. Электронная почта DNC располагалась в Google, поэтому злоумышленники отправляли им электронные письма, внутри которых содержалась ссылка на сторонний сайт. Внешне, он в точности был таким же, как интернет страница для входа в почту Google. При нажатии на ссылку, человек попадал на главную страницу Gmail, где в поле “Имя”, уже было название электронного ящика госслужащего и ему необходимо было ввести только пароль, после введения которого, хакеры и заполучали доступ ко всей переписке. Необходимо отметить, что по данным CrowdStrike, Cozy Bear использовали вирус внутри писем. Он был зашифрован в ссылку внутри письма, при нажатии на которую, вирус заражал весь компьютер. То есть, это еще раз подтверждает, что Fancy Bear и TG-4127 – одна и та же группа, в то же время Cozy Bear, может действительно быть независимой организацией от них.

После проведенного расследования спецслужбами США, предвыборный штаб Хиллари Клинтон открыто обвинил Россию в кибератаке. Они объяснили это тем, что Кремль поддерживает Дональда Трампа в выборах в президенты США.

Однако, несколько позже, всю ответственность взял на себя хакер-одиночка – Guccifer 2.0. Человек имеет свой сайт, на котором рассказывает о себе, о своей деятельности, о том, что взлом серверов DNC это его личный проект.

Рассказ Guccifer 2.0 о себе на сайте, а также его отношение к выборам в США в 2016 году

Кроме информации о своих “подвигах”, хакер предоставляет расчетные счета из штаба Хиллари Клинтон и некоторые электронные письма с обсуждением выборов:

Часть взломанных данных со штаба DNС об иностранных инвестициях, тратах на путешествия, предвыборных стратегиях и т.д.

Guccifer 2.0 говорит, что родился в Восточной Европе. Его появление, по мнению специалистов из США, не случайно. Именно так, Россия хотела доказать свою непричастность. “Guccifer 2.0, это ни что иное, как часть российской дезинформационной программы, а не независимый игрок”, - сообщили в ThreatConnect, компании специализирующейся на кибербезопасности. Что касается данных, которые он предоставил, якобы взломав почту DNC, то их могли передать TG-4127/FancyBear.

Атака на блок НАТО

Хакеры, взломавшие почту Нацкомитета Демократической партии США, могут быть причастны к целой серии киберпреступлений. По данным агентства Bloomberg – одного из двух ведущих американских агентств по предоставлению финансовой информации для участников финансовых рынков, та же самая группа взломала почту и бывшего командующего силами НАТО в Европе Филипа Бридлава, а также серверы института "Открытое общество", учрежденного и финансируемого Джорджем Соросом. Хакеры опубликовали собранную ими информацию на сайте DCLeaks (еще один ресурс, который публикует секретную информацию получаемую из тайных источников). В частности, там была размещена переписка Бридлава, датируемая 2012 годом, когда генерал еще возглавлял силы НАТО в Европе, а также данные о работе фонда Сороса.

На фото изображен Филип Бридлав, краткая информация о нем и ниже файлы с письмами из его электронной почты

Атака на ХДС

В том же 2016 году, в мае, была совершена кибератака на сервера ХДС (Христианско-демократическая партия). Это одна из правящих партий в Германии, входящая в коалицию правительства. Руководитель партии – Ангела Меркель. По данным расследования, на сей раз группой хакеров оказалась Pawn Storm. Спецслужбы ФРГ также утверждают, что Pawn Storm причастна к российским спецслужбам, однако веских улик спецслужбам Германии найти не удалось. Тем не менее, методы и программы для взлома используемые хакерами идентичны Fancy Bear.

Атака на Бундестаг

Одной из первых крупных кибератак, с причастностью российских спецслужб стала атака на сервера Бундестага в 2014 году. Хакерам удалось заполучить доступ к 14 серверам парламента, а также к главному серверу, на котором хранились все пароли к базам данных Бундестага. На то время, атака российских киберпреступников оказалась столь значительной, что немцам пришлось отключить все базы данных парламента на несколько дней, чтобы не допустить утечки информации. Обвинение именно российских спецслужб было высказано службой безопасности Германии.

Атака на сети правительственных структур США

Один из недавних скандалов связанных с нападением хакеров на правительственные структуры США, также оказался делом рук российских киберпреступников. Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит. Он подчеркнул, что сотрудникам компании удалось собрать неопровержимые доказательства того, что именно российские спецслужбы причастны к кибератаке на американские компании и ведомственные комитеты в декабре 2020 года.

Кевин Мандие, глава FireEye, подтвердил слова Смита, подчеркнув, что те методы, которые использовали хакеры, неоднократно применялись российскими злоумышленниками ранее.

Целью киберпреступников в этот раз был все тот же шпионаж. Они хотели заполучить базы данных ФБР, АНБ, ODNI, CISA и других правительственных структур.

Уже 14 декабря, авторитетное американское информационное издание оповестило, что хакеры взломали Минюст, а также некоторые секторы Министерства торговли США. Это стало возможно благодаря “Троянскому коню”, в роли которого выступила компания SolarWinds, программным обеспечением которой пользовались правительственные организации в Америке. Если быть конкретней, то хакеры использовали программу Orion, в которой был зашифрован код. При установке софта и последующих его обновлениях, вирус в определенный момент начинал действовать, предоставляя хакерам необходимую информацию. По данным расследования, за атакой стоит уже известная группировка Cozy Bear, которая также известна под другим именем – APT29. По данным авторитетного издательства, Cozy Bear работает на СВР РФ.

Colonial Pipeline

Самой последней и одной из самых значимых на сегодняшний день является кибератака на трубопровод компании Colonial Pipeline. Вся серьезность ситуации заключается не в типичном шпионаже, а именно в диверсии государственного масштаба, ведь кибератакака блокировала работу трубопровода, который снабжал топливом 45% восточного побережья США.

ФБР уже имеют некоторые сведенья о том, что хакерская атака, совершенная 6 мая 2021 года, дело рук российских взломщиков называющих свою группу DarkSide.

Об этой группировке стало известно в августе 2020 года. Хакеры занимаются тем, что блокируют работу частных компаний и требуют выкуп за деактивацию кода. Пока атака на Colonial Pipeline крупнейшая в их “портфолио”.

Тем не менее, причастность к российским спецслужбам DarkSide еще не доказана, но и не отрицается. Если в ходе расследования выяснится, что они все же работают с Кремлем, то их действия будут равносильны объявлению войны. Сами же представители DarkSide, дали интервью для одного сайта, на котором сказали, что их целью являлись лишь деньги, а блокировка всей системы – побочный эффект. Интересно, что представитель группировки, дававший интервью, говорил по-русски.

Выводы

Специалисты CrowdStrike и SecureWorks полагают, что обе группы хакеров, Cozy Bear и Fancy Bear (или TG-4127), действовали в интересах российских властей. По словам экспертов из SecureWorks, они около года следили за группой TG-4127 и им удалось выяснить, что среди тех, кто подвергался атаке хакеров, оказались украинские политики и армия, а также правительство Грузии.

Кибервзломщики также атаковали представителей вооруженных сил США и Великобритании, российских политиков и журналистов, критиковавших официальные власти РФ. “Мы посмотрели на цели атак - Грузия, Украина, оппоненты российских властей - и задались вопросом: у какой страны могут быть интересы во всех этих областях”, - объяснил специалист из SecureWorks, добавив, что сложно найти другую страну помимо России с такой широтой интересов.

Примечательно то, что хакеры взламывают переписки и Западных политиков. Они хотят показать, что в этих странах все продажно и сколько денег тратиться на предвыборные манипуляции. Однако, все эти страны уже несколько веков развивают капитализм и удивляться особо не приходится. Другой вопрос, если они отождествляют себя как интернационалисты, говоря об этом на своих сайтах и в интервью для новостных порталов, то почему не совершают “атаки” на российских политиков? Людям гораздо интересней было бы узнать о переписках внутри Кремля, о том, сколько миллиардов тратиться на содержание Путина и на его предвыборную компанию. Однако хакеры предпочитают блокировать работу именно западных политиков и компаний. И если российское правительство и дальше продолжает отрицать причастность к кибератакам, то Кремль не в силах отрицать тот факт, что он не препятствует работе хакеров, а значит, правительство РФ наверняка положительно относится к деятельности киберпреступников.