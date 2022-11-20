Архаичная власть Путина

11:36 20 ноября Киев, Украина

Путин. У сотен миллионов людей эта фамилия вызывает отвращение и рвотный рефлекс. Это слово уже начало представлять некий собирательный образ архаичных людей, режимов и блюстителей “традиционных скреп”. Путин, либо путинисты, это и Лукашенко с его усами, взглядом на жизнь, уверенностью, что в диктатуре нет ничего плохого; это Эбрахим Раиси – президент Ирана, старик, что мечтает о возрождении персидской империи, где женщины должны делать все, что велят им мужчины, а мужчины умирать в захватнических войнах за своего императора; это Башар Асад – бессменный лидер Сирии с 2000 года, который получил свое место, унаследовав его от отца, полагая, что лучшим методом правления является насилие и пытки; это Ким Чен Ын – “вождь” северокорейского народа, который превратил страну в единую армию, готовую пойти умирать за него, если кто-то усомнится, что Ын не является божеством. Все эти имена взаимозаменяемы. Они представляют собой осколки древнего мира, когда смерть и безумие считались обыденностью.

Путин, его союзники, его окружения – все они являются одиозной архаичностью из прошлого, рьяно пытающиеся навязать современному миру правление с помощью армии. Слабые либо уничтожаются, либо подчиняются. После распада СССР, мир выдохнул с облегчением, ведь, казалось бы, была ликвидирована главная причина, что могла спровоцировать ядерный апокалипсис, а Россия, объявившая себя правоприемницей Советов, стала “миролюбивой страной”, которая вскоре должна занять свое место в демократическом мире. Поэтому, расходы государств на армии ежегодно сокращались, и все больше финансов выделялось на развитие науки, образования, медицины, культуры. Оказалось, что распад СССР не гарантировал затухание его тлеющих осколков, одним из которых был и остается до сих пор Путин.

Однако этот человек не мог самостоятельно вернуть прежний строй, возродить понятия “враг народа”, “загнивающий Запад”, “сферы влияния”, милитаризировать страну и пойти войной на соседние государства. Поэтому, чекист, страдающий старческим маразмом, окружил себя такими же дотлевающими “угольками” Советской Союза, чтобы вместе вновь повергнуть мир в хаос, заставить боятся ядерной войны, вести захватнические войны.

Путин проиграл войну. Да, сражения еще продолжаются и, видимо, продолжатся еще не один месяц. Однако для диктатора это станет последней войной. Но не старческий маразм Путина привел к этому, а его окружение, такое же архаичное, как и он сам. Этот человек создал смесь царской России с политбюро СССР - страну без веры в Бога, но с безоговорочной верой в деньги.

Информационный пузырь, в центре которого самодержавец с ядерной кнопкой – опасная смесь. “Царю не докладывают плохих вестей”, вот Путин их и не получает. Даже потерю Херсона ему преподнесли как “героический маневр, сохранивший жизни тысячам бойцов”. Логичный вопрос – “неужели он не видит, что происходит на самом деле?”. Ответ – нет. Доклады диктатор получает, по словам его приближенных, в “синих и красных папочках”. Путина ни разу не видели со смартфоном в руках и даже в его кабинете на столе стоят советские телефоны правительственной связи без матрицы для набора, а лишь с отдельными кнопками, где каждая привязана к конкретному ведомству.

Но Путину важно мнение народа, как бы нелепо это не звучало. Для него тщательно делаются социологические опросы, которые и рисуют “83% поддержки населения”. Остальную работу завершают пропагандисты. Не зря сложилось мнение – “о чем думает Путин, о том говорят по телевизору ”. Вот только все наоборот. Хозяин Кремля смотрит телевизор и видит схожее мнение с “фактами” из отчетов на столе. Система обмана, в первую очередь, работает, чтобы обмануть одного человека.

Так, освобождение Херсона пропагандисты признали, по сути, “первым поражением”. Однако даже в такой ситуации, Соловьев и прочие заявили о “героическом маневре, который позволил сохранить жизни” большой группировке российских войск. Так теперь думает и Путин. По всей видимости, его осведомленность о потерях в армии также не далека о заявленных 5-6 тыс. в Минобороны РФ. То есть, он сам себя загнал в этот информационный пузырь параллельной реальности, в котором ему комфортно, а если до диктатора доносятся обрывки правдивой информации, он легко это списывает на “происки врага”, попытки обмануть его.

Как стало недавно известно, главную роль в подготовке Путина к войне сыграли секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. Оба – давние друзья диктатора. Начинали карьеру в постсоветской России вместе, впрочем, как и службу в КГБ. Между тем, с момента прихода к власти Путина и до 2008 года Патрушев занимал пост директора ФСБ. Под его кураторством осуществилось убийство бывшего сотрудника спецслужбы и соавтора книги «ФСБ взрывает Россию» Александра Литвиненко. Как и его начальник, будучи чекистом, Патрушев законченный параноик. Ему повсюду мерещатся враги и теории заговора, вроде “воровства американцами украинских детей для продажи их органов на черном рынке”. Секретарь Совета безопасности РФ утверждал, что “американцы считают, что мы контролируем [наши природные ресурсы] незаконно и незаслуженно, потому что, по их мнению, мы не используем их так, как они должны использоваться”. Он ссылался на слова бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, которая, по словам Путрушева, заявила, что “ни Сибирь, ни Дальний Восток не принадлежит России”. Бред этой ситуации заключается в том, что Олбрайт никогда такого не говорила, а цитата принадлежала экстрасенсу, нанятому ФСБ, который утверждал, что “читал мысли” экс-госсекретаря. Патрушевым движет такой же реваншизм, как и всем постсоветским населением, рожденным в 50-х – 60-х годах ХХ века. Поэтому, в 2021 году, Патрушев стал архитектором новой стратегии “Национальной безопасности России”, в которой определялись допустимость использования силовых методов для предотвращения агрессивных действий “угрожающих суверенитету и территориальной целостности РФ”. По сути, этот документ дал возможность использовать силу за пределами страны-агрессора, что и легитимизировало в российском законодательстве будущее полномасштабное вторжение в Украину.

Однако, как показало исследование, даже в том случае, когда страной управляют люди, мечтающие в будущем возродить прошлое, они не смогут этого добиться по отдельности. После начала пандемии в 2020 году, Путин переехал на самоизоляцию в свою резиденцию на Валдае. Прежде, чем попасть к нему на прием (а в то время диктатор принимал лишь наиболее близкое окружение, среди которых, и были Патрушев, Бортников, Ковальчук), люди должны отсидеть на карантине две недели. Но самое главное, это привело к сокращению контактов Путина с окружающим миром. Он долго вел беседы со своим близким другом, миллиардером Юрием Ковальчуком. Бизнесмен любил труды националиста-философа Ивана Ильина, которые и легли в основу бесед между Путиным и Ковальчуком, а после - в идеологию вторжения 24 февраля.

К слову об Ильине. Этот философ родился в предреволюционной России. После прихода к власти большевиков, был депортирован за границу. Жил в Германии, поддерживал Гитлера, а точнее национал-социалистическое и антибольшевистское движение. Стал автором статьи, выпущенной в нацистской Германии, «О русском фашизме». И здесь можно отметить один из парадоксов. Путин, желающий возродить СССР, публично поддерживает и цитирует Ильина, который был против Советского государства.

Фактически, Ковальчук делился национал-социалистическими идеями с Путиным в моменты их уединения, а Патрушев и Бортниковым, находили “доказательства мирового заговора Запада, направленного на разрушение России”. То есть, Путин, находясь в окружении архаичных старцев, страдающих реваншизмом, мечтающих возродить прошлое в будущем, свято уверовал, что НАТО готовится уничтожить РФ, создает для этого плацдарм в Украине. Пропаганда и “социологи”, что делали отчеты о “всецелой поддержке” россиян подкрепили путинские убеждения в его правоте.

Эксперты как внутри России, так и за ее пределами не просто так были уверены в том, что Путин не начнет вторжение в Украину. И часть их суждений также опиралась на архаичность диктатора. Ведь он родился в том время, когда СССР хоть и являлся одной из главных сторон Холодной войны, но все же тогдашнее правительство не хотело войны, ведь раны от Второй мировой были достаточно свежи. Поэтому и поколение тех лет воспитывалось с лозунгом “лишь бы не было войны”. Однако, внутренний реваншизм, изоляция с такими же старческими безумцами сделали свое дело, и советский лозунг был искажен на “можем повторить”. По всей видимости, решение о вторжении в Украину было принято уже в конце августа 2021 года. Каким образом это произойдет и, тем более, о каких конечных целях идет речь, тогда никто не знал, однако в близком кругу Путина понимали, что “агрессия необходима”.

Все то же старческое, постсоветское мышление дало уверенность диктатору, что Запад слаб. Ведь после аннексии Крыма в 2014 году никаких существенных санкций введено не было. Более того, ЕС наращивал импорт российских углеводородов и самостоятельно создал лазейки в ограничениях, чтобы поставлять России комплектующие для создания тяжелого вооружения, полагаясь на слова Кремля, что “это оружие не будет использовано в Украине”. Маргинальные элементы в правительствах членов Европейского Союза, которым Путин изрядно платил, лишь укрепило мнение диктатора о коррумпированности и слабости Запада.

И вновь информационный пузырь “спас” хозяина Кремля от реальности. Все эти месяцы, начиная с 24 февраля плоть до сегодняшнего дня, экономисты и аналитики РФ тщательно редактировали информацию о положении в стране. Когда Путин на экономическом форуме в Петербурге сообщил о том, что Россия “привыкла к санкциям”, а их пик позади – он не врал. То есть, он действительно в это верил, так как ему предоставляли такую информацию экономисты и аналитики. Кроме того, показав падение в марте, российский рубль укрепился. На фоне сокращения европейским союзом импорта российских нефти и газа цены на них выросли, что убедило путинистов в окупаемости продажи углеводородов, несмотря на падение объемов поставок. Однако отчеты для Путина были составлены в марте на основе прогнозов, составленных в феврале-марте 2022 года, без учета реальной картины происходящего, без дальнейших корректировок. Но реальность оказалась даже более фатальной, чем прогнозировали независимые международные эксперты.

Действительно, в марте страны, ранее импортирующие российские углеводороды лихорадочно начали их скупать, небезосновательно прогнозируя введение полного эмбарго на торговлю с Россией. Уже в мае доходы РФ от продажи нефти и газа упали до 14,9 млрд долларов в месяц, что составило меньше половины ожидаемой прибыли. Также и рубль не сам собой укреплялся. Согласно новым правилам Центробанка РФ, введенным в марте, любая иностранная компания, ведущая свою деятельность в России, должна была конвертировать 80% прибыли в рубли. В свою очередь «Газпром» обязал покупателей платить в рублях, что, по сути, заставило их открывать рублевый счета в российских банках. А на фондовом рынке иностранным акционерам запрещалось закрывать сделки. Таким образом, рынок был заморожен. В первые два месяца после 24 февраля, 1200 иностранных компаний прекратили работу в России. Их ежегодная прибыль и инвестиции в российской экономике оценивалась в 600 млрд долларов. Более того, 5 млн сотрудников остались без работы, еще 8 млн человек напрямую или косвенно зависели от прибыли этих компаний.

Пожалуй, наибольшим просчетом Путина в экономическом плане и откровенно безумным решением стал подрыв на газопроводах «Северный поток 1-2». Все та же чекистская убежденность кремлевских старцев, что “Запад слаб, а Европа настолько зависима от российского газа, что приползет на коленях умолять пощады”, привела к абсолютно противоположному результату. Начавшийся в конце мая, начале июня 2022 года энергетический удар по ЕС заставил европейских лидеров активно искать альтернативы российским энергоносителям. То есть, в то время, когда в газе не было особой необходимости, Путин решил разыграть энергетическую карту. В результате, ЕС не просто нашел выход, но теперь физически не может вернуться к зависимости от российского газа, так как инфраструктуры для этого не существует. Оптовые цены на энергоноситель снизились до довоенного уровня. Вместо природного, Европа закупает сжиженный газ в невообразимом до 24 февраля количестве, строятся необходимые для этого морские терминалы, а в Северном море стоит очередь из танкеров для перевозки топлива, так как в европейских газовых хранилищах больше нет места, чтобы его выгружать.

Вот что происходит, когда осколки диктаторской эпохи, времен, когда сверхдержавы делили мир на сферы влияния, вокруг искали врагов и шпионов, бредили теориями заговора, вместо того, чтобы копаться в огороде, получают безграничную власть и собираются вместе. Архаичность Путина и его близкого круга, в коктейле с “тяжелыми препаратами”, впитыванием трудов нацистских идеологов, привели к гибели десятков тысяч людей, миллионов лишили дома, будущего. На фоне этого, мировой кризис выглядит менее устрашающим, однако его последствие будет сказываться еще не один год. Они сумели получить то, чего часто хотят старики, но мало у кого это получается - воссоздать прошлое в будущем. Прошлое, в котором им было комфортно. Будущее, которое они знают и понимают. Без равноправия, без соблюдения международного права, без демократии, но с уверенностью, что сильные правят миром, “все боятся Кремля”, “вертикаль власть – единственно верная форма правления”. Путин, Бортников, Патрушев и прочие престарелые маразматики ошиблись, ведь прошлое невозможно вернуть. Войны не ведутся шапкозакидательством, пропагандой или забрасыванием противника трупами. Более того, в современном мире войны даже не ведутся с помощью оружия. Все эти постсоветские деды вскоре уйдут в небытие, но, к несчастью, уже их осколки по-прежнему будут теплиться в России.