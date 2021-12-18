Аппетиты Кремля в Балтийском регионе: Пригожин снова “готовит”

И вновь “повар” Кремля встает перед нами в своем истинном обличии. Он был объявлен в международный розыск 26 февраля, по обвинению о вмешательстве в выборы США 2016 года. За информацию о его местонахождении ФБР назначили денежное вознаграждение. Компания Пригожина «Конкорд» потребовала деньги за то, что предоставила адрес нахождения кремлевского “повара”, таким образом, высмеивая ФБР. В России Евгений Пригожин известен как “повар” Путина, владелец “фабрики троллей”, руководитель ЧВК Вагнера. Он также является владельцем элитных ресторанов, но это уже не является основной сферой его деятельности. Его частная военная компания помогает выполнять для Кремля военные спецоперации, которые не может выполнить регулярная российская армия. “Фабрика троллей” призвана поддержать статус нынешней власти, путем высмеивания оппозиции. Но теперь, “повар” помогает продвигать интересы Кремля, еще и за границей используя уже знакомый метод – “мягкую силу”. Как он это делает, будет описано в этой статье.

Мы уже рассказывали о том, какие методы использует СВР РФ для контроля стран ближнего зарубежья. Так вот, к контролю над регионом Балтийского моря подключился и Евгений Пригожин. С 14 по 15 января, 2021 года, в Берлине проходила встреча посвященная решению экономических, экологических и прочих проблем Эстонии, Латвии, Литвы, Германии и Польши. Встреча называлась «Стратегический диалог региона Балтийского моря». Тема берлинской сессии была посвящена способам возвращения к международной и внутренней деятельности после мировой пандемии вышеперечисленных стран. На повестке дня были: COVID-19, Зеленый пакт для Европы, Брекзит и диждитализация. Следующее собрание назначено уже на конец марта. Но какое отношение ко всему этому имеет Евгений Пригожин? И какой интерес преследует Кремль? В статье станет ясно, что все подобные конференции необходимы для создания агентурных сетей по усилению влияния Кремля в странах Европы.

Организатором конференции выступила консалтинговая компания ADMIS Consultancy, которая, на первый взгляд, не связана с Россией. Вторым организатором выступил – BWA. Дело в том, что основательницей компании ADMIS Consultancy является литовка по имени Вайва Адомайтите, которая работает с сотрудницей офиса Евгения Пригожина Юлией Берг с 2019 года. До 2020 года, Юлия Берг носила фамилию Афанасьева:

Юлия Берг – директор НО «Центр социальных и культурных инициатив». Совладельцем НО является Петр Бычков, который до ноября 2019 года был главой штаба Евгения Пригожина, который занимался африканским направлением. Ранее, ряд источников провел расследования, благодаря которому стало известно, что Юлия Берг оказывала консультационную помощь в парламентских выборах в ЮАР. По всей видимости, Берг познакомилась с Вайвой, также благодаря Африке.

Литовская глава ADMIS Consultancy называет Берг своей крестной матерью. Именно Юлия Берг поспособствовала привлечению Адомайтите в компанию Пригожина. Они познакомились на конференции AFRIC (Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества) в 2019 году. Адомайтите была спикером на этой конференции и сразу после ее окончания отправила свое резюме Юлии Берг.

После конференции AFRIC, новая сотрудница компании Пригожина разработала стратегический план «Видение будущего Африки на период до 2040 года». Этот план был представлен на сочинском саммите «Россия-Африка».

AFRIC очень тесно связана с деятельностью Евгения Пригожина. Изначально, эта ассоциация задумывалась, как структура с сетью агентов и шпионов по усилению влияния на африканском континенте. К примеру, AFRIC отправляла “независимых” наблюдателей на выборы в разные страны Африки, многие из которых оказывались неонацистами и яро верили в превосходство белой расы. Одним из таких наблюдателей был Штефан Койтер, член Afd (ультраправая партия в Германии). Штефан Койтер был наблюдателем и на выборах президента России в 2018 году и на поправках в конституцию РФ летом 2020 года. Политические технологи Евгения Пригожина были замечены в Конго, Мадагаскаре, Зимбабве и Южной Африке. Они использовали наблюдение за выборами в качестве прикрытия, чтобы помочь выиграть “своим” кандидатам.

Компания ADMIS Consultancy, в июне 2020 года, провела онлайн конференцию, темой которой была ликвидация последствий после COVID-19. Спонсорами этой конференции стали сразу три компании Евгения Пригожина: AFRIC, IBAC и CSCI. Одним из организаторов выступил BWA (Федеральный союз по развитию экономики).

Федеральный союз с 2018 года возглавляет немецкий бизнес-консультант Майкл Шуман. Он очень тесно работает с прокремлевскими организациями. В частности с Ассоциацией российского бизнеса и аналитическим центром «Диалог цивилизаций». Шуман достаточно давно сотрудничает с Россией и в 2010 году был уличен в даче взятки эстонским политикам. Он предлагал 1,5 млн евро мэру Таллина и его заместителю, чтобы они построили православную церковь в городе. Эту информацию рассекретили полицейские безопасности Эстонии.

Члены BWA также привлекаются в качестве наблюдателей на выборы. Два ультраправых сторонника Фолькер Чапке и Урс Ункауф наблюдали за выборами в Конго, Мадагаскаре, ЮАР и Зимбабве, а также приезжали на выборы в Россию в 2018 году. Их обоих приглашал ЦИК.

Чапке и Ункауф присутствуют в схеме Пригожина в качестве наблюдателей

В неформальной беседе с представителями одного независимого портала, Юлия Берг призналась, что ранее работала в компании Пригожина. Она подтвердила, что была одним из главных организаторов конференции «Стратегический диалог региона Балтийского моря». Также Берг рассказала, что структуры BWA и ADMIS Consultancy являются прикрытием для действий Пригожина, ведь в Европе и в особенности странах Прибалтики, существует ряд сложностей для всего, что касается России. На протяжении длительного времени, сотрудники двух организаций налаживали связи с влиятельными людьми разных стран Европы, чтобы те могли разрешить проведения необходимых Пригожину мероприятий. Берг также рассказала, что траты на конференции где участвуют 10-15 человек, составляют 40-50 тысяч евро. Если же на конференции присутствует 50 человек и больше, то бюджет стартует от 100 тысяч евро. В эти суммы не входят дополнительные траты на СМИ, а они есть. Ведь медиа должны осветить мероприятия в таком ракурсе, в котором это нужно организаторам конференций, а это также стоит денег.

Фолькер Чапке и Юлия Берг на одной из конференций

Директор ICDS (Международный центр обороны и безопасности) Индрек Канник, в одном из интервью рассказал, что выбор нейтральных тем на проведении конференции не случаен. Таким образом, организаторы добиваются к себе расположения аудитории и только потом начинают говорить о расовой или идеологической проблеме:

По словам Канника, основной целью для конференции является воздействие на смену политической обстановки в Германии и Литве. Воздействие на Латвию, Эстонию и Польшу остается второстепенным.

По словам закрытого источника, который знаком с организатором конференции, темы на встрече не должны затрагивать оборонный сектор, а быть направлены на проблемы экономики и экологии стран.

Точная сумма, потраченная на мероприятие не известна. Однако все тот же источник утверждает, что за организацию конференции, Адамойтите получила 10 тысяч евро. Еще 1 тысяча евро была переведена Чапке за “консультацию”. Также, деньги были выделены и PR-компаниям, которые искали спикеров для мероприятия – несколько сотен евро за каждого найденного кандидата. Кроме этого, Адомайтите заплатила SMM – менеджеру, чтобы тот раскрутил обновленный сайт ADMIS Consultancy, на котором была информация о будущей конференции. Во всей этой истории Адомайтите выступала посредником в денежных операциях, чтобы скрыть присутствие российской стороны.

Договор подписанный Юлией Берг (Афанасьевой) на оказание услуг проведения и раскрутку мероприятия

Как выяснилось, отчет о конференции не был составлен лично Адомайтите. Его поручили фрилансеру из даркнета. Ему же помогал постоянный участник AFRIC, индийский профессор Джагдиш Хатри. Такая информация может объяснить, почему операции Евгения Пригожина связанные с международным вмешательством зачастую выполнены достаточно непрофессионально. Исполнители не знают специфики региона.

Постоянный участник AFRIC профессор Дагдиш Хатри

В своем интервью для новостного портала Delfi Estonia, Вайва Адомайтите рассказала, что ее нанял BWA. Как заявила глава ADMIS Consultancy, следующая конференция состоится уже в конце марта. Организаторы намерены привлечь не только регулярных членов мероприятия, но и новых: Финляндию и представителей скандинавских стран. На вопросы о связях с Евгением Пригожиным и Юлией Берг, Адомайтите сказала, что ей не комфортно общаться на эти темы и не ответила ничего конкретного. А когда ее спросили о целях и будущем политическом курсе AFRIC, Вайва сказала, что не располагает такой информацией, так как является лишь независимым консультантом организации.

Теперь очевидно, что все подобные конференции и встречи необходимы для вербовки агентов Кремля. Пригожин подготавливает почву для официальных властей России в Европе. Находя сторонников среди политиков и влиятельных людей из разных стран ЕС, “повар” Путина может помочь Кремлю наладить отношения с западными странами на его условиях. Для ведения конференций ему необходимы такие компании как BWA и ADMIS Consultancy, так как они зарегистрированы в странах Европы и чем именно они занимаются, а самое главное, кто за ними стоит на самом деле, никто проверять не будет.