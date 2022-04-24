Американские биолаборатории Медведчука: новый сезон успешного сериала

16:35 25 ноября Киев, Украина

И краткий обзор предыдущих серий.

Как известно из «Белой книги специальных информационных операций против Украины», изданной Министерством информационной политики Украины в 2018 году, почти все фейковые истории об украинских проблемах, родившихся в болезненном воображении кремлевских пропагандистов, имеют форму телесериалов.

Это происходит потому, что новый бред трудно выдумывать, даже сказочникам Кремлевуда. Гораздо легче и дешевле повторять и перефразировать фейки, которые уже получили хоть какую-то привязанность наивных украинских потребителей медиашлака с NewsOne, «112» и ZIK. Как говорят в Украине: "Наша песня хороша - начинай сначала»!

Так происходит и с надоевшим фейком об американских биолабораториях на территории Украины, который запустили в инфопространство Украины два «брата-акробата» из прошлого - Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин. Этот фейк детально разобран в публикации на сайте «Петр и Мазепа» еще в апреле этого года. Вскоре фейк разобрала на молекулы и журналистка «Детектора медиа» Гала Скляревская.

Однако развенчание не остановило телеканалы медведчуковского пула. «112 Украина», NewsOne и ZIK сделали фейк главным медиаповодом весны. Особенно в этом отличился телеканал Медведчука-Коломойского «1 + 1». Один из журналистов проекта «Секретные материалы» Владимир Тимофийчук, вместе с «известным специалистом в области биологического оружия» (в кавычках) Михо Чаплыги, окончательно доказали несчастным украинцам тот факт, что «в Украине действует с десяток биолабораторий, которые могли стать источником коронавируса» .

Позже пресс-служба телеканала распространила заявление, в котором обещала продолжить расследование и вывести на чистую воду злостных американских разработчиков биологического оружия. Но потом телеканал все же принял решение удалить сюжет.

Однако, как убеждал еще Йозеф Геббельс, «чем хуже ложь - тем эффективнее фейк». Поэтому его существование так просто не прервется. А новые серии в сериале, который получил положительные отзывы аудитории, продолжат появляться.

Новый сезон

Осень – то самое время, когда нужно выпускать новые сезоны сериалов. И вот, после обеда 24 ноября, когда пророссийские платформы активно разгоняли по интернету новости о спектакле, которую «ОПЗЖ» устроило под стенами посольства США, на телеграмм-канале «Шептун» была запущена очередная серия комедийного ситкома.

В течение следующих четырех часов новую сказку перепостили телеграмм-каналы пророссийского пула в Украине: «Ivko.Live», «цибуля», «Тень на плетень», бывший нардеп от Партии регионов, а ныне постоянный гость российских пропагандистских телеканалов Родион Мирошник, а также один из генералов пропагандистских войск «Соловьёв».

После этого новость затянули на доступные российские сайты-помойки, где обычно размещаются российские спецслужбы - «Рамблер», «Кадара» и другие.

Как противодействовать сериалам?

Учитывая тот факт, что после появления фейка в апреле никто из украинских официальных органов или спецслужб даже не пошевелился, в данном случае можно говорить только об определенных попытках опубликовать опровержение со стороны Посольства США в Киеве. (Вероятно, это дело для будущего Центра противодействия дезинформации.)

Однако опубликовано заявление была столь неуклюже с коммуникационной точки зрения, что привело только к новой информационной атаки. Через свои информационные ресурсы Медведчук ожидаемо объявил, что своим официальным заявлением Посольство США подтвердило его бред.

Пытаясь противодействовать инфоатаке самостоятельно, я нашел контакты Украинского научно-технологического центра (УНТЦ / STCU), который занимается программами сотрудничества с США в этой сфере, и предложил сделать интервью с его главой Куртисом Белаяцем, работающий в Центре с 1999 года. Однако ответов на предложения так и не получил.

Уязвимость дезинформационных сериалов заключается в том, что мы можем позволить себе не заниматься опровержением каждой серии, если построим крепкий контрнаратив всем сериалам одновременно. Не важно, как испортил украинский воздух рядовой «шептун», если аудитория знает, что история об американских биолабораторих в Украине является российской спецоперацией, начавшейся еще в 2016 году.

Именно поэтому я не устаю повторять: технологии опровержения не работают; мантра «факты важны» не работает; работать над каждым фейком отдельно, требуя опровержения официальных органов для каждого «Шептуна» - не эффективно. Единственным системным подходом к противодействию может быть нарративный подход, описанный мной во многих публикациях.