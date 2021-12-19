Африканский повар Евгений Пригожин

В начале ХХ века Российская империя прекратила свое существование. Однако это произошло только с юридической точки зрения. На самом деле, как в СССР, так и в России после его распада, империалистический подход к ведению внешней и внутренней политики остался прежним.

Как известно, одной из территорий, которая интересует Кремль, является Африка. Причем не какая-то отдельная страна, или ее часть. Россию интересует весь материк, со всеми его полезными ископаемыми.

Реализовать экспансию свойственным для империи способом – войной – уже не модно. Россия и так вдоволь нахваталась санкций от Запада, за то, как говорят в Кремле, что она не совершала. Поэтому разрабатываются стратегии, как грамотно и безболезненно сделать так, чтобы лидер африканской страны, якобы, сам обратился к России с просьбой “забрать у него часть природных ресурсов”.

Как ни “странно”, одним из реализаторов путинских аппетитов в Африке стал Евгений Пригожин, тот самый “повар” ресторатор, однако в случае с африканским континентом, он “готовит” не еду, а политические интриги и госперевороты.

Пригожинский интерес на африканском континенте появился еще в 2017 году. После того, как против него ввели санкции США за вмешательство в выборы, бизнесмену необходимо было искать альтернативные варианты заработка. На тот момент он уже имел на зарплате ЧВК «Вагнера», которая открывала для Пригожина двери в “неспокойные” регионы. “Нашептав” Путину об усилении влияния России в Африке, он привлек дополнительно госфинансирование на свою кампанию.

В 2018 году уже был заметен значительный интерес России в Демократической Республике Конго, Судане, Ливии, Мадагаскаре, Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике, Зимбабве, Центральноафриканской Республике, Чаде, Нигерии и Кении. По всем этим странам пригожинские аналитики из «Агентства интернет исследований», более известного как фабрика троллей, предоставили своему боссу отчеты, о собранной информации. Африка, будучи древним континентом, хранит в своих недрах тонны золота, драгоценных камней, нефти и редкоземельных минералов, которые будут востребованы в будущем. Это и было основной целью при экспансии африканских стран.

В том же 2018 году на острове Мадагаскар должны были пройти президентские выборы. В марте, в Москву приехал действующий президент республики Мадагаскар Эри Радзаунаримампианина. К нему на встречу, кроме официальных представителей власти РФ, были приглашены политтехнологи, которых Пригожин набрал в «мадагаскарскую группу». Они были аккредитованы, как сотрудники московских университетов.

Как отмечает один из участников группы пожелавший остаться неизвестным в целях собственной безопасности, их численность составляла 15-20 человек. Кроме того, опять-таки, по словам участника, среди “политтехнологов” вряд ли можно было выделить больше 2-3 профессионалов. Да и те впервые узнали о политической обстановке на Мадагаскаре только после встречи с президентом африканской республики. Вообщем, невзирая на приоритетность миссии, команда была набрана, как говорится, “по объявлению”.

Вероятно, что приезд Радзаунаримампианина был связан с обсуждением будущего российского участия в добыче драгоценных металлов и камней. В обмен, что очевидно, президент Мадагаскара, при поддержке российского повара, победил бы на очередных выборах. Однако, на протяжении всей предвыборной гонки на острове, фавориты поддерживаемые Россией неоднократно менялись. Здесь, возможно, сыграла неопытность пригожинской команды.

К слову, среди политтехнологов были замечены участники «Селигера», «Территории Смыслов» и даже волонтеров из Сирии, которые внезапно стали людьми, разбирающимися в предвыборных гонках. В частности, среди людей побывавших на Мадагаскаре с целью вмешаться в выборы были:

- Максим Шугалей, уроженец Петербурга, баллотировался в 2002 году на местных выборах в заксобрание от ЛДПР. Прославился тем, что на заседании избирательной комиссии съел несколько документов, чтобы их не отправили в суд. Как сообщила политик и член предвыборного штаба Жана Беризики, Эрика Йоклейн, на Мадагаскаре Шугалей присутствовал в качестве “консультанта” от Кремля. По ее словам, российский представитель предлагал финансирование ее кандидату и лично дал 1000 евро Йоклейн;

Максим Шугалей. Фото сделал малагасийский водитель Дани’с Расам в одном из ресторанов Туамасина на востоке Мадагаскара.

- Валерий Порубов, питерский политтехнолог, был на острове в декабре 2018 года в составе группы из 10 человек;

Валерий Порубов

- Владимир Фролов – политтехнолог из Нижнего Новгорода. На Мадагаскаре встречался с бывшим министром сельского хозяйства Вивато Ракотовао, а также с представителями движения «Аката», которые добивались пересмотра законодательства о выборах. О том, что он делал на острове, Фролов не постеснялся описать на сайте «Знакомства@Mail.ru». В тоже время, на Мадагаскаре представлялся месье Владимир Володя, так и не назвав малагасийцам своей фамилии.

Владимир Фролов

- Григорий Беликов – питерский политтехнолог и бывший бизнесмен. Свой бизнес Беликов продал в 2018 году. После этого полетел на Мадагаскар. На острове он работал в городе Туамасина. Сотрудник предвыборного штаба одного из кандидатов рассказал, что Беликов присутствовал в стране, в качестве консультанта, а группа, в которой работал политтехнолог, предоставляла финансирование. Сам Беликов говорил, что ездил на Мадагаскар отдыхать.

Григорий Беликов

Не понятно на что рассчитывал Евгений Пригожин, позволив набрать такие команды. Слова о некомпетентности политтехнологов подтверждаются результатами выборов. Как и следовало ожидать, ни один из поддерживаемых кандидатов не занял пост президента. Более того, никто из них даже не прошел во второй тур, в том числе бывший глава Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина, набравший менее 9% голосов избирателей. По словам политиков, членов предвыборных штабов, а также участников пожелавших остаться не названными в целях собственной безопасности, осознав, что бывший президент проигрывает, команды Пригожина начали сотрудничать с другими штабами. Они всем обещали финансирование, однако по факту, никто ничего не получил. Стоит также отметить, что ближе к концу предвыборной гонки, пригожинские политтехнологи взялись за Андри Радзуэлине, который победил. Впрочем, их заслугу в победе Андри здесь вряд ли можно признать, ведь его поддержкой изначально занимался Китай.

Результаты голосования первого тура. В таблице представлены кандидаты, которых поддерживали политтехнологи Евгения Пригожина.

По словам одного из участников политической поддержке малагасийских кандидатов, их работа была скорее “бонусом” к настоящей поддержке России Мадагаскару. Путин не был бы Путиным, если бы, не делал ставку на военную силу, чтобы получить желаемое. Поэтому, основным предложением России по дальнейшему сотрудничеству была военная помощь и помощь в геологической разведке.

В 2017 году, после того, как Евгений Пригожин заинтересовался Африканским континентом, была зарегистрирована компания «Ferum Mining». Компания Пригожина выделила кредит на ее основание, а Росгеология заключила меморандум с министерством горнодобывающей и нефтяной промышленности Мадагаскара о сотрудничестве в поиске и оценке залежей природных ископаемых на острове. В России, зарегистрированная компания имеет в своем штате одного человека и уставной капитал в размере 10 тыс. рублей без финансовой отчетности. «Ferum Mining» имеет право добывать руду, нефть, уголь, драгоценные металлы и камни, а также заниматься сельским хозяйством, лесозаготовкой и торговлей. Кроме того, фирме разрешено создавать свое частное охранное предприятие.

На Мадагаскаре эта фирма объединилась с убыточным государственным предприятием «Kraomita Malagasy», якобы, для инвестирования и спасения малагасийской компании от банкротства. Совместная фирма стала называться «Kraoma Mining». По условиям договора объединения, российская компания должна была инвестировать 16 млн долларов в новое предприятие, а также погасить долги по зарплате сотрудников. В замен, в течение 5 лет, совместное предприятие должно было добыть 3 млн тонн руды хромита. Российские партнеры выплатили долги по зарплате в размере 400 тыс. долларов, однако кому эти деньги были переданы – неизвестно, так как после нескольких месяцев существования совместного предприятия, рабочие вышли на забастовку с требованием выплатить им зарплаты. К слову, главный техник «Kraoma Mining» Валерий Карявкин, который участвовал в переговорах с малагасийскими рабочими, раньше трудился в структуре Минобороны РФ: он был заместителем гендиректора главного управления жилищно-коммунального хозяйства военного ведомства и отвечал за материально-техническое обеспечение.

Список сотрудников «Kraoma Mining»

Касательно военных сотрудничества между Россией и Мадагаскаром, была подписана договоренность осенью 2018 года. Согласно документу, Россия должна была направить на остров военных “инструкторов”, военные корабли и авиацию. Через несколько недель после подписанного соглашения о военном сотрудничестве, в порт Мадагаскара Анциранана зашел российский большой противолодочный корабль «Североморск».

Большой противолодочный корабль «Североморск» в порту Мадагаскара

Но интересно другое. Еще за несколько месяцев до подписания официального договора, на Мадагаскаре были замечены наемники из ЧВК «Вагнера». Свидетельства их присутствия подтверждают слова политтехнологов и геологов, которых наемники должны были охранять. “Они приехали в апреле 2018 года после беспорядков и обсуждали между собой, как их в 2018 году замочили под Дейр эз-Зором”, - вспоминает один из политтехнологов. “Они вооружены до зубов”, - делится впечатлениями от встречи с наемниками малагасийский политик.

Кроме того, на острове вместе с вагнеровцами появились и кадровые сотрудники ФСБ и ГРУ. Они также обеспечивали безопасность своих сограждан и параллельно занимались обучением местных военных. Со слов одного политтехнолога, офицеры российских спецслужб были очень хорошо осведомлены в африканских вопросах. Они также должны были следить за тем, чтобы на острове не случилось «цветной революции». В отличие от наемников, своего присутствия чекисты не скрывали. Еще зимой 2018 года один из них попал на кадры официальной посольской съемки со встречи в министерстве обороны Мадагаскара, прошедшей 15 февраля. В сообщении диппредставительства не упоминались имена военных, но на опубликованных фотографиях видна фамилия и инициалы одного из офицеров - Деменко В.В. В распоряжении правительства за 2012 год его полный тезка упоминается как начальник направления главного управления Минобороны.

Деменко В.В.

Работа на полу-официальном уровне, в мирное время характеризует Россию, как неспособную страну. Ни один из кандидатов, которых курировали российские политтехнологи, не победил. Добыча руды хромита была прекращена из-за забастовки рабочих. Отношения с Мадагаскаром у России остались хорошие, однако легально, ничего добиться не удалось. В тоже время работа Пригожина на острове осталась, так сказать, скрыта, ведь в Кремле отрицают сотрудничество бизнесмена и малагасийских властей. Тем более, там отрицают присутствие его наемников. Россия может использовать только военную силу для достижения необходимых ей результатов. Хотя даже в этом случае, мировые лидеры тут же стараются пресечь такой подход введением санкций против агрессора.