Абсурдные заявления абсурдного народа абсурдной страны

Заявления российских представителей относительно войны в Украине выглядят крайне странно. Абсурд их высказываний не укладывается в голове. Даже с первым звуком русского акцента эмоции у нормального человека начинают зашкаливать и кровь закипает. В обычной ситуации, если возникает конфликт интересов или мнений, две стороны, пытаясь доказать свою правоту, опираются на факты, апеллируют общепризнанными догмами, ссылаются на авторитетные источники или хотя бы, на состоятельные гипотезы. В таком споре реально найти истину, выслушивать противоположную точку зрения оппонента, который, в конечном итоге, если не признает свое несостоятельное мнение, то хотя бы задумается – “возможно, я в чем-то ошибаюсь”. Будет виден логический вывод, и прослеживаться цепочка анализа сказанного. Когда слышаться высказывания российских пропагандистов и тех, кто вторит их “методичкам”, буквально пропадает дар речи, так как из их “помоек” вырывается откровенный абсурд, не имеющий начала и конца, логического обоснования, доводов, доказательств. Такие же бессвязные предложения можно слышать из уст ребенка, который только начал говорить и еще не понимает, как правильно составлять слова, о чем можно говорить, а о чем нет. Пропагандисты, также как и ребенок, доказывают правоту своих “суждений” уперто, слепо веря в сказанное, зачастую, не имея представления, о чем говорят.

Тем не менее, если ребенок, в силу отсутствия опыта, не может анализировать и чаще всего, запоминать сказанное, то к пропагандистам и их зомбированным “ретрансляторам” возникают вопросы. Это все взрослые люди, с не малым жизненным опытом, достигшие определенных “успехов” в жизни. Они должны отдавать себе отчет в том, что говорят, а прежде – думать. И если зомбированное население на то и зомбированное, потому, что доверило свое право и способность мыслить “телевизору”, то сами пропагандисты и чиновники, ретранслирующие их методички, должны понимать, что несут откровенный бред. Или нет?

Среди российских политиков много людей, которые не отвечают критериям занимаемой должности. Зато, они легко могут “прогибаться” в нужный момент и показывать свою, так называемую, “преданность” Путину. Параллельно “прогибу” необходимо еще и закладывать своих коллег, так как Путин личность подозрительная (привычки КГБ), не верит никому и считает, что все кругом предатели, до тех пор, пока не докажут обратное. Тем не менее, можно предположить, что депутаты Госдумы РФ, члены Совета Безопасности или Совета Федерации делают это сознательно и поддерживают своего лидера исключительно в целях сохранения должности, то как же дело обстоит “ниже”, на региональном уровне?

Как оказалось, вся вертикаль власти в РФ, мягко говоря, “прогнила”. Не удивительно, что беря пример со своих более успешных коллег, региональные чиновники также стремятся понравиться правящей партии или лично президенту, чтобы продвинуться дальше по карьерной лестнице. Однако находясь у себя на периферии, эти люди получают информацию от вышестоящего руководства, своих коллег и из того же “телевизора”, который зомбирует население. Поэтому возникает вопрос – верят ли они в пропаганду или делают вид?

Депутат Тюменской областной думы Роман Чуйко, выступая на местном телевиденье, заявил: “Сегодня все совершенно очевидно – исключительная нация западной цивилизации, столкнулась с нашей культурной цивилизацией, в которой живут многонациональные, многоконфессиональные люди. Это их категорически не устраивает. Мы неприемлем их демократические ценности: ЛГБТ, извращения, трансгендеров, то, что они рассказывают своим детям… Когда мы закончим спецоперацию в Украине, нам не надо будет что-либо доказывать, так как украинцы уже выбрали с кем они хотят быть. Они видели, какие зверства там творили украинцы, и при каком правительстве мы жили. Все”. Выходит, что демократические ценности, по словам Чуйко, это “ЛГБТ, трансгендеры и извращения”. А “украинцы, видя, что творят украинцы, не захотят жить с украинцами”. Искривление понятий давно практикуется в России. Понятие демократии тесно связывают с навязыванием человеку нетрадиционной сексуальной ориентации. Население, которое никогда не знало, что такое “право выбора, власть народа и равноправие”, с помощью таких как Чуйко, ассоциирует демократию с обязательной терпимостью или даже участием, в ЛГБТ сообществе. Что касается высказывания об украинцах, то в этом фрагменте депутат, вероятно и сам не понимает, о чем говорит, слепо ретранслируя методичку пропагандистов. Но верит ли он в то, во что говорит? В тоже время, Тюменская область остается одним из самых загрязненных регионов России. Проблемы с экологией, которые на протяжении многих лет приводят к ухудшению здоровья населения, очевидно, отодвигаются на второй план. Если бы рядовые россияне знали бы о том, какие протесты подняли на Западе в случае загрязнения окружающей среды, вероятно, термин “демократия” они бы начали воспринимать иначе. В этом случае, Чуйко очень выгодно говорить о “западных ценностях” в негативном ключе.

Роман Чуйко – поддерживает войну в Украине

Виктор Бабенко, депутат Законодательного собрания Свердловской области, заявил, что война в Украине не ведется против мирного населения.

Заявление Виктора Бабенко

То есть, по словам Бабенко, украинцев принуждают к миру с помощью войны? А как же убийства мирных украинцев во временно захваченных городах? И почему депутат Заксобрания не допускает даже мысли о том, что если бы не Россия, никого на Донбассе не надо было бы спасать? Странно, что человек говорит о “защите людей Донбасса”, о “демилитаризации” целой страны, когда в его области россияне в селах ждут приезда скорой помощи по несколько часов, а подкинуть гранату банкиру считается нормальным. Такую “защиту” хочет принести Бабенко в Украину? И вновь не понятно, верит ли он в свои слова, в пропаганду, или просто является еще одним инструментом власти для поддержки зомбирования населения?

Юрий Камалтынов, зампредседателя Государственного совета Татарстана, также выступил в поддержку войны: “Наша задача сегодня, сплотиться всем вместе, вокруг нашего национального лидера, твердо выдержать все те трудности, которые имеются на сегодняшний день и мы должны быть абсолютно уверены – правда на нашей стороне, а значит и на нашей стороне будет победа”. В тоже время, Камалтынов не объясняет, каким образом народу надо “сплотиться вокруг” Путина. Стать живым щитом вокруг него? Или отдать последние деньги, чтобы содержать его бункера, в которых он готов нажать “красную кнопку” и превратить всех кто его поддерживает в “ядерный пепел”? Кроме того, Калмытов говорит о “правде”, которая “на их стороне”. Опять-таки – никакой конкретики, популистские речи и не более. Если взять во внимание, что россияне считают правдой все то, о чем говорят в “телевизоре”, то какую из них выбирать? Ведь одна версия противоречит другой. Как для россиян “враг” в Украине: фашисты, националисты, бандеровцы, американцы, НАТО, украинская армия или граждане Украины, которых Симоньян недавно приравняла к неонацистам? Ведь все эти категории и понятии отличаются друг от друга, а власть в России, говоря о борьбе с одними, подчеркивает, что против других они “не ведут агрессивных действий”. Какую версию выбрать – “Крейсер «Москва» был потоплен украинскими ракетами” или “на судне произошло возгорание в результате халатного обращения”? Какова цель “спецоперации”: “захват Киева”, “демилитаризация”, “денацификация”, “помощь жителям Донбасса”, “захват всей Украины” или части ее территории? И здесь необходимо выбирать “правильную” версию, ведь в противном случае можно сесть в тюрьму на 15 лет. Видимо, поэтому, Камалтынов говорить общими фразами, чтобы самому не оказаться под прицелом спецслужб. Складывается впечатление, что депутат вскоре начнет говорить фразами из народа: “Это все политика, я в политику не лезу, они пусть сами во всем разбираются, я здесь не причем, я за них вообще не голосовал”. Важно отметить, что Камалтынов призывает “сплотиться вокруг национального лидера”, правительство которого ассоциирует всех мусульман (по статистике больше половины населения Татарстана исповедуют Ислам) с террористами.

Юрий Камалтынов – поддерживает войну в Украине

Юрий Бурлачко, председатель Законодательного собрания Краснодарского края. Он в точности повторил слова пропагандистов.

Слова Юрия Бурлачко в поддержку Путина и войны в Украине

Широкоизвестное высказывание пропагандистов Кремля – “Россия никогда не начинает войны, она их заканчивает” – мягко говоря, не вяжется с историей, все той же России. Очевидно, что все эти ретрансляторы пропаганды ассоциируют эти слова со Второй мировой войной, отождествляя заслуги всего СССР лишь с Россией. При этом многие командиры и генералы в красной армии были родом из Украины и Белоруссии. Наверное Бурлачко забыл, как был устроен Советский союз и что Россия была лишь одной из 15 республик. В тоже время такими “громогласными вещателями” не принято упоминать войны, в которых РФ (в том числе в составе СССР) познало поражение. А войны, в которых руководство Кремля участвовало, практически все были начаты Россией. Вряд ли Бурлачко способен рассказать что-то о войне за независимость в Эритреи, где Советский союз выступал против независимости этой страны. Или объяснить, почему Талибан, “наследник” Моджахедов с которым СССР воевал 10 лет, вдруг из террористов превратился в высокопоставленных гостей Москвы, лично принимаемых Лавровым. Почему талибы, свергнувшие свою власть военным путем – герои, а украинцы, которые выбрали проевропейскую направленность и отвергли интеграцию с Россией – “нацисты”, которых, по словам Бурлачко, надо уничтожить?

Николай Великдань, председатель думы Ставропольского края в точности повторил слова Путина

Заявление Николая Великданя в поддержку войны в Украине

“Не доверять президенту - смысла нет”. Конечно, ведь недоверие карается сроком в тюрьме от 15 лет. Но, как можно доверять человеку, который более чем за два десятка лет у власти довел свою страну до нищеты, а в каждом новогоднем выступлении утверждал, что “год был тяжелым, но в будущем году все наладится”? Как можно верить Путину, если страна, которой он управляет, стала изгоем для всего цивилизованного мира исключительно при его непосредственном участии? А высказывание о войне с НАТО, если Украина присоединиться к Европейскому союзу не укладываются в голове. То есть, выходит, что Россия хочет воевать в любом случае и в первую очередь с Украиной. Но НАТО им одолеть не под силу, поэтому, “допустить вступление Украины в Евросоюз нельзя”. При этом с “телевизора” постоянно доносятся угрозу в сторону НАТО и готовность с ними воевать. Снова россияне противоречат сами себе. Но оснознает ли это Великдань, ретранслируя пропаганду?

Необходимо понимать, что большинство региональных представителей власти в РФ поддерживают как Путина, так и войну в Украине. Среди них были те, кто говорил, что “украинские танки, могли за 2-3 часа доехать до Москвы”, “«Азов» получил бы ядерное оружие”, “Киев начал бы войну против России, если бы Путин не начал “спецоперацию””. Кроме того, многие политики утверждают, что их страна сейчас обретает мировую славу и величие, “побеждая Украину”. От части, они правы, ведь страна-агрессор скидывает с себя “шкуру” победителя фашизма и обретает “славу” государства, в котором проповедуют фашизм.

Нельзя сказать наверняка, что все региональные политики верят в то, что говорят. Ведь на то они и политики, чтобы разъяснять людям суть происходящего. Выходит, что, по крайней мере, часть из них откровенно лжет. С другой стороны, чтобы осознанно лгать, необходимо знать правду, что также вызывает сомнение, ведь за пределами Московской области, местные чиновники рассматриваются, как блюстители идей правящей партии, а не как законодательная власть. В пользу того, что региональные политики сознательно обманывают население, говорит их образ жизнь. Воровство и чиновники в России понятия не разделимые. Привыкшие к относительной роскоши, эти люди хотя бы два раза в год да бывают за границей и вряд ли они летают в Афганистан или Монголию. Беря пример со своих руководителей, региональные политики, очевидно, выезжают на Запад. Разве они летали бы в западные страны, если бы видели там те “ужасы демократии”, о которых рассказывают своему электорату? В этом случае, либо человек страдает патологическим кретинизмом, либо – сознательно врет.

Вне зависимости от того, верят ли политики в то, что говорят, или это часть общегосударственной пропаганды, они все виновны в оправдании войны и геноцида украинского народа. А стихотворение Федора Тютчева “Умом Россию не понять”, как нельзя кстати подчеркивает иронию происходящего с зомбированным народом. Вместо того, чтобы оглянуться по сторонам, начать думать, анализировать сказанное им с “телекранов”, осознать, что за все время правления несменяемой власти, на их налоги Россия вела захватнические войны, вместо заботы о собственном народе, россияне и дальше продолжают верить в мнимое величие, которое во всем мире отождествляется с паразитирующим, наглым и агрессивным образом граждан РФ.