Абсурд понятия “денацификации” по-русски

Пропагандисты в России оправдывают войну с Украиной тем, что “власть в стране захватили националисты и фашисты и они хотят освободить украинский народ”. Естественно, что эта байка необходима только для внутреннего зомби-потребителя. Ни украинцы, ни другие страны мира не воспринимают слова пропагандистов в серьез. В тоже время, националисты и фашисты существуют в России в очень большом количестве. Они не преследуются законом и даже вне гласно поддерживаются государством. Более того, правительство Кремля курирует и поддерживает крайне правые и левые силы за рубежом, чтобы продвигать свои интересы. Эти силы используют националистические нарративы, а в их речах присутствует откровенно варварские методы в отношении беженцев с Ближнего востока или других народов мира.

Одним из поддерживаемых Кремлем ультраправых членов европейского сообщества является кандидат в президенты Франции Эрик Земмур. В прошлом, этот человек был писателем, а о его связях с правительством РФ, западные СМИ сообщали еще с 2013 года. Известный своими ксенофобскими, сексистскими и расистскими высказываниями, его заметили российские власти и в 2015 году с ним начал сотрудничать бывший глава РЖД (Российские железные дороги) Владимир Якунин, а в 2019 году, Земмур тайно встречался с министром иностранных дел РФ, Сергеем Лавровым. Несмотря на общую мировую поддержку Украины, кандидат в президенты Франции продолжает поддерживать то, что творят рашисты сейчас.

Эрик Земмур, один из основных претендентов в президентской предвыборной гонке Франции

Интересно, что Эрик Земмур родился в семье беженцев евреев из Алжира, которые мигрировали во Францию во время войны за независимость Алжира. Несмотря на свои корни, Земмур в 2020 году заявил, что дети-беженцы, которые попросили защиты у Франции “насильники, воры и бандиты и их надо выслать обратно, запретить въезд в страну”. Кроме того, Земмур оправдывал режим Виши – фашистских коллаборантов во время Второй мировой войны. По словам алжирского еврея, это движение защищало евреев и выдавало немцам лишь тех, кто не имел французского гражданства. Историки сочли такие заявления абсурдными, а министр юстиции обвинил Земмура в отрицании Холокоста.

Речь Земмура во французском издательстве «French 24», под названием “ненавистная расистская речь французского ультра-правого кандидата в президенты”.

Тот факт, что француз, фактически, оправдывал фашизм, его могли бы привлечь по одноименной статье в России, если бы он был русским. Однако за границей именно таких людей привлекает Кремль для лоббирования своих интересов.

В 2021 году, поддержка путинским режимом Земмура стала более чем очевидна. “Кремль сделал ставку на одного из фаворитов президентской гонки во Франции”, гласил заголовок издательства «The Times». В тексте статьи объяснялась позиция французского кандидата, что он считает Москву более стабильным и сильным союзником в отличие от США и Великобритании. Материал «The Times» брался на основе пророссийского аналитического центра РУССТРАТ, эксперты которого утверждали, что победа Зиммура ознаменует новую коалицию Франции, Германии во главе с Шольцом и России, которая будет бороться против англосаксонского мира.

Статья в РУССТРАТе о Земмуре. Интересна она тем, что в ней очень четко прослеживается стиль выборочного популизма. В ней нет характеристики Земмура, как человека с ультраправыми взглядами, оправдывающего фашизм Второй мировой. Француз описан, как “публицист правого толка”, чтобы у люди акцентировали внимание на этом. Зато приводятся его рассуждения о “слабой Франции” и “пагубном влиянии США”.

Но как написано выше, еще до выдвижения своей кандидатуры на пост президента, Земмур обратил на себя внимание Кремля в 2013 году, когда написал хвалебную статью о Путине: “Путин восстановил государство. И русский патриотизм. С помощью авторитарных методов. В традициях царей. Мало-помалу, возможно, невольно, он стал мировым лидером оппозиции к

новому идеологическому порядку, доминирующему на Западе: антирасистскому, глобалистскому, гомофильному и феминистскому, исламофильному и христианофобскому. Путин позиционирует себя как последний защитник христиан Востока, в то время как Франция отказалась от своей прежней миссии”.

В 2015 году, экс-глава РЖД Владимир Якунин, бывший сотрудник КГБ, связался с Земмуром через своего секретаря Григория Левченко. В том же году, Якунин посетил Париж, где и встретился с “перспективным” для Кремля французом. После встречи, бывший директор РЖД проинструктировал своего секретаря в написании хвалебного письма Земмуру: “Что касается профессора, то текст должен содержать слова о моем глубоком удовлетворении прошедшей встречей и состоявшимся разговором. В его лице я нашел столь необходимого нам сейчас влиятельного ученого и влиятельного в политической сфере человека, очень близкого мне по ментальности и оценке ключевых противоречий эпохи. Я искренне надеюсь, что его участие в Форуме «Диалог цивилизаций» позволит соединить наши усилия в дальнейшей плодотворной работе”.

Письмо Якунина своему секретарю Левченко с рекомендациями по написанию хвалебного отклика Земмуру

Через короткий промежуток времени, французский ультраправый деятель был приглашен Якуниным на конференцию в Санкт-Петербурге, как один из главных докладчиков. Кроме того, Земмура пригласили на телеканал «Россия-24», где он дал интервью по заготовленным заранее вопросам. Примечательно, что француз умолчал о его несовпадающих суждениях про события Второй мировой войны, однако в красках описал войну на Донбассе, как искусственный конфликт созданный США, чтобы рассорить Россию, Германию и Францию. Визит в Санкт-Петербург принес большие дивиденды для Земмура. Пользуясь теплыми отношениями со структурами Якунина, француз попросил проспонсировать стажировку своей знакомой студентки с оплачиваемым перелетом и проживанием.

Очень быстро, Земмур перестал действовать со структурами Якуниныма, так как им уже напрямую интересовались в администрации президента РФ. В тоже время, с администрацией он общался через посредника. О статусе Земмура среди кремлевских служащих говорит и его личная встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в 2019 году, которая проходила в закрытом формате. Тогда, согласно отчету пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, министр иностранных дел провел встречу с “представителями французского гражданского общества” в резиденции российского посла в Париже. Это был неформальный ужин с людьми заинтересованными в сотрудничестве с Кремлем. Однако, судя по фотографии, Земмура на встрече не было. Это говорит о том, что Лавров его принял до основного события, вероятно днем.

Ужин Лаврова с французскими представителями гражданского общества

Поддержка ультраправого француза дала о себе знать после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С началом войны, практически все давние “союзники” Путина отвернулись от него, начали называть убийцей и военным преступником. Однако Земмур остался верен своим покровителям. 24 февраля, в день полномасштабного нападения Россия на Украину, француз заявил, что НАТО должно срочно дать гарантии Кремлю не расширения альянса на восток. Спустя несколько дней, он обвинил Францию и Германию в начале войны, так как именно они, по мнению Земмура, должны были заставить Украину выполнить «Минские договоренности».

Заявление Земмура по требованию от НАТО о не расширении

Очевидно, что взгляды французского кандидата в президенты основаны на его личных обидах и садистских убеждениях. Человек, оправдывающий фашистский режим стал одним из близких к Кремлю, а это говорит о многом. Точно также, как и остальные лидеры государств, которые открыто поддержали и до сих пор поддерживают Путина в войне против Украины. Все они являются тиранами, диктаторами и, в некоторых случаях, психически не здоровыми людьми, которые собрались вокруг своего главного психопата и преступника.