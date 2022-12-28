10 ШАГОВ К ПОБЕДЕ

Я поддерживаю инициативу президента, которую он озвучил на саммите G20, а вице-президент повторил в своем интервью The Economist, но хочу также предложить ряд шагов. Поскольку мир в Европе может быть только после украинской победы.

Благодаря приглашению Юрия Федоренко вчера удалось пообщаться с умными людьми в УКРИНФОРМЕ. И, в связи с моим болезненным опытом общения с украинскими госорганами, мне кажется такой список важен.

КАК КОНКРЕТНО ВЫГЛЯДИТ УКРАИНСКАЯ ПОБЕДА

Вчера в дискуссии Владимир Горбач употребил интересный термин по предложению нарисовать самим картинку победы: "ложно-целевое программирование". Если я правильно понял, то, создавая в воображении желаемый мир, мы отдаляем себя от реальности. Я согласен с двумя словами из трех, которые он сказал. Это – "целевое программирование". Но почему оно ошибочно? Потому что не совпадает с реальностью? Да, это нормально.

Любое наше желание, проект или мечта не совпадают с реальностью. Да, если хочешь жить на Марсе – это, скорее всего, невыполнимая цель. Однако "целевое программирование" и "нарративное регулирование" - это именно то, чем мы здесь занимаемся.

"Ложным" оно может стать только, если не будет никакого шанса превратить желание в реальность.

Мы можем и должны придумать образ украинской победы. Причем, временно пространственные границы этого события также должны задавать мы. Поэтому если считать поражение путина победой Украины, то оно уже состоялось в сознании мировых политических элит. Теперь вопрос о том, сколько мы еще заплатим, чтобы превратить это осознание в реальность?

Сначала победа происходит в метафизическом смысле, а затем в реальности.

ГАРАНТИРОВАНИЕ НЕПОВТОРЕНИЯ АГРЕССИИ ПРОТИВ ЕВРОПЫ

Россия может продолжать существовать в любом виде. Но, то состояние, в котором она сейчас никого категорически не устраивает. Как ни устраивает и мантра западных интеллектуалов "россияне сами будут решать будущее России".

Хватит! Решали...

Продолжение существования России даже при условии смены царя на Навального или Ходорковского ничего не даст. Россия должна перестать существовать как империя и должна быть переоснована как децентрализованная федерация с соответствующими широкими правами субъектов. В какой форме это будет – конфедерации или содружества независимых государстве – вот это, как раз, вопрос к русским, калмыкам, дагестанцам, чеченцам, сибирякам, ингремландцам и другим народам. Это их право стать теми, кто управляет своим будущим. Но в том состоянии, которое есть на данный момент, Россия не останется. И это понимание является частью картинки ПОБЕДЫ Украины.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Благодаря нобелевской лауреатке Александре Матвийчук и другим украинским экспертам, в медиа-пространство западного мира внесена очень простая, но непоколебимая идея.

Ключевой ценностью западного мира, к которому себя относит и Украина, есть права каждого человека. Права украинцев нарушались, нарушаются и будут нарушаться на всех оккупированных территориях. В том числе и в Крыму. Пока эти люди, страдающие притеснениями и нарушениями их неотъемлемых прав не будут освобождены, их права не восстановлены, а виновные в нарушениях и преступлениях не наказаны - мы не можем говорить о достижении мира или победы. Борьба будет продолжаться.

ГЛИНЯНЫЕ НОГИ КОЛОСА - БЕЛАРУСЬ И КРЫМ

Путинская имперскость стоит на двух столбах – Крыма и Беларуси. Крым является ядром смыслов для внутренней аудитории Путина. Его потеря будет означать разрушение, в первую очередь, семантического поля и сакральности российских властей в сознании.

Лукашенко обеспечивает видимость международной легитимации действий Путина. В том числе, это подхалимское надевание подаренного кольца, как раз свидетельствует о вассальных отношениях, к которым другие лидеры стран не спешат прибегать. Более того, на встречах уже Эмомали Рахмон и Никол Пашинян понемногу мокают Путина в его говно.

Украина обязана иметь четкую стратегию, как по Крыму, так и по Беларуси. Поскольку в обоих случаях есть союзники: киримлы и белорусы. Если для работы по Крыму создана Крымская платформа и экспертное измерение крымской платформы, то массива экспертизы по Беларуси все еще нет.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ

Очень сложный вопрос. Президент Татарстана Рустам Минниханов полностью покорен Путину и поддерживает так называемую "СВО". Члены партии "Единая Россия" составляют большинство в руководстве Татарстана. Однако сейчас Минниханов борется за сохранение своего статуса, который пытается отобрать Путин, нарушив общественный договор между Кремлем и Казанью.

Для нас выгоден успех Минниханова и как можно более широкая автономия Татарстана как субъекта федерации. Значит ли это, что мы могли бы вести переговоры с Миннихановым? Говорит ли это, что мы должны вести переговоры с такими, как он в других регионах, чтобы способствовать их отказу повиноваться каждому кремлевскому приказу, в частности о мобилизации?

Украине требуются стратегии работы на каждый российский регион. Так же, как для Беларуси и Крыма.

ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРОПЫ И МИРА

Сколько всего боеголовок у Путина? А сколько работающих? А какое количество ядерного материала в боеголовках уже достигло срока полураспада и больше не опасно? А где оно все хранится и кто имеет над местами хранения физический контроль? А что с триадой и как построены управленческие связи?

Все это вопросы военной разведки, в которые не хотелось бы влезать. Но стратегия денуклеаризации России является неотъемлемой частью всеобщего видения победы. Даже если эта цель не достижима - давайте сядем и посчитаем, о чем конкретно мы говорим.

СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

В работе уже 10 санкционный пакет со стороны Евросоюза. Массивы информации по санкциям уже неподъемны. А у нас все еще нет системы понимания, какие отрасли российской экономики для нас приоритетны в создании на них массивного давления?

Когда все происходит хаотично и в ручном управлении - достаточно легко "обилечивать" российских пассажиров, которые хотят прокатиться на халяву.

Санкции против русской Федерации обязаны быть привязаны к свободным выборам в субъектах федерации на последующем электоральном цикле и с новым избирательным законодательством. Пока в субъектах не состоятся честные выборы – нельзя снимать никакие санкции.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВА ОСЛАБЛЕНИЯ КРЕМЛЯ

Запад должен поддерживать не только Украину, но и украинскую победу. Однако у западных стран также много вопросов и нюансов, что произойдет с регионами Кавказа и Средней Азии после того, как центр тяготения в виде Кремля исчезнет?

Так, например, у Эмманюэля Макрона достаточно болезненный конфликт с Эрдоганом и Алиевым, в том числе из-за Армении. Иногда конфликт используют даже во внутриполитической адженде Франции. По меньшей мере, два бывших кандидата в президенты Франции посещали Армению.

И таких вопросов – сотни. Конечно ключевым из них является стратегия по Китаю.

Нам нужно: а) убедить запад в том, что российская территория не превратится в черную дыру, а уж по факту и является черной дырой; б) найти видение, каким образом ситуация не будет использована Китаем для собственного массивного усиления сразу в нескольких регионах.

Почти невыполнимая задача. Но ее тоже нужно решать.

РАБОТА С КАЖДОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ ПО УКРАИНСКОЙ ПОБЕДЕ

Нам не дают оружие по определенным причинам. Иногда это отсутствие политических или реальных способностей. А иногда – это отказ работать с неопределенностью, которая наступит с ослаблением кремлевского центра воздействия.

Ослабление кремля боятся все. Ибо никто не знает, во что может вылиться ослабление кремля. Поэтому Макрон продолжает настаивать, что Путин – преступник, но кремлю нужно дать гарантии безопасности. Макрон вообще довольно странный. Но других у меня для вас нет.

Евросоюз выделил в этой росе 6 миллиардов евро на перевооружение. Не такая уж большая сумма. Но надо объяснять, что убрать проблему руками украинцев (дать им оружие) будет дешевле и долгосрочнее, чем финансировать свои вооруженные силы и ждать, пока Путин все равно нападет где-то еще.

Нам необходимы стратегии сегментированной коммуникации с политическими элитами западных стран, чтобы убедить их в том, что неопределенность украинской победы для них лучше, чем определенность с кризисом.

СЛЕДОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫМ КАНОНАМ ВАЛЕРИЯ ЗАЛУЖНОГО

В своем интервью в The Economist главнокомандующий сказал, какие действия в отношении захватчиков в ВСУ практикуются как религия. Фейсбук активно банит за цитирование этих слов, поэтому я этого делать не буду. Но вы и так все сообразили.

Потребности в оружии, которые выразил Главнокомандующий, должны быть удовлетворены. Западные страны должны предоставить оружие для победы. Но чтобы они приняли решение это сделать, мы должны выполнить 9 предыдущих шагов, чтобы они перестали бояться ослабления Кремля и поверили в то, что без российской империи мир станет лучше и безопаснее.