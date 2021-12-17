Звонок о минировании стал причиной эвакуации 300 человек с ж/д вокзала во Львове

10:29 26 Март Киев, Украина

300 пассажиров и 30 человек персонала были эвакуированы из львов ского железнодорожного вокзала из-за неудачной шутки о минировании территории.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.



Отмечается, что 25 марта в 23:45 в полицию поступило анонимное сообщение: "На площади Дворцовой заложена взрывчатка, до взрыва осталось 37 минут".



"Проведенным обследованием территории железнодорожного вокзала станции "Львов" (пл. Дворцовая, 1) взрывчатых материалов, веществ, устройств не обнаружено. Из помещения вокзала эвакуированы 300 пассажиров и 30 человек персонала. Движение поездов не останавливалось", - говорится в сообщении.



Полиция установила, что к инциденту причастен житель города Дрогобыч 1989 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.