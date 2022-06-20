Зверства в Мариуполе становятся сильней

Оккупанты хоронят погибших в братских могилах, техническая вода вместо питьевой, очереди за куском хлеба.
Очень остро в оккупированном городе стоит проблема обеспечения питьевой водой и пищей. Подвоз воды нерегулярный. В некоторых районах используют техническую воду в качестве питьевой. В левобережной части города проблему водоснабжения так и не решили.
По словам Андрющенко, оккупанты почти перестали раздавать "гуманитарную" помощь нетрудоспособным жителям города. Люди стоят по 3 – 4 часа в очередях к маркетам буквально за куском хлеба.
Как только оккупанты начали раздавать мариупольцам деньги в виде пенсий и социальных выплат, цены стремительно выросли. Это свидетельствует о том, что оккупанты буквально наживаются на жителях города.
По словам Андрющенко, оккупанты почти перестали раздавать "гуманитарную" помощь нетрудоспособным жителям города. Люди стоят по 3 – 4 часа в очередях к маркетам буквально за куском хлеба.
Как только оккупанты начали раздавать мариупольцам деньги в виде пенсий и социальных выплат, цены стремительно выросли. Это свидетельствует о том, что оккупанты буквально наживаются на жителях города.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии