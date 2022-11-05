Зверства оккупантов в Скадовске: после пыток медсестра была повешена - СМИ

06:38 05 ноября Киев, Украина

Российские военные в оккупированном Скадовске Херсонской области публично казнили 56-летнюю местную жительницу, медсестру Татьяну Мудренко за возглас "Скадовск – это Украина!" Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова сестры казненной женщины Натальи Черной.

Отмечается, что Мудренко работала медсестрой и активно протестовала против российской оккупации.

Один из последних конфликтов произошел в начале октября, когда она отчитала украинских полицейских за сотрудничество с российскими военными и крикнула "Скадовск – это Украина!"

По свидетельствам очевидцев, после этого женщину и ее гражданского мужа, 60-летнего Анатолия Орехова, задержали.

А 15 октября Черной сообщили, что ее сестра мертва.

Женщина позвонила сестре Мудренко и сообщила, что "Таню повесили. Ей что-то влили в рот, а потом повесили перед зданием суда".

Гражданского мужа Мудренко Орехова освободили, у него была сломана рука и следы побоев. Ему разрешили похоронить жену. После похорон он снова исчез.

Черная отметила, что позвонила в местный морг, однако с женщиной отказались говорить. А через некоторое время ей все же прислали свидетельство о смерти сестры, где причиной была названа "механическая асфиксия".

Как отмечает FT, некоторые детали, связанные с предполагаемым похищением и смертью Мудренко, невозможно было проверить, поскольку они происходили в зонах, недоступных для западных журналистов.

При этом издание проанализировало свидетельство о смерти Мудренко, а также слова местных жителей и очевидцев, которые подтверждают показания Черной.

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