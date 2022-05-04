Злоумышленник с фантазией: житель Конотопа притворялся женщиной, чтобы избежать наказания за кражи

23-летний конотопчанин причастный к ряду краж, чтобы не быть пойманным полицией, прибегал к методам конспирации.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
О преступлении в полицию сообщил 27-летний житель города Конотоп. Он рассказал правоохранителям, что находясь на работе, заметил как неизвестный мужчина на велосипеде подъехал к его двухколесному, пересел на него и уехал. Зато оставил свой старенький велосипед. Увидев это, он с другом бросились догонять вора, и это дало положительный результат - злоумышленник бросил угнанный транспорт и бросился наутек.
После чего, потерпевший обратился в полицию, чтобы установить и разыскать злоумышленника.
После чего, потерпевший обратился в полицию, чтобы установить и разыскать злоумышленника.
Как оказалось, злоумышленник причастен к разного рода мелким кражам из продуктовых магазинов и супермаркетов. Злоумышленник надеялся, что из-за небольших сумм убытков в полицию никто обращаться не будет. Кроме того, установлена его причастность к кражам из благотворительных ящиков.
Но остаться незамеченным ему все же не удалось, злоумышленника задержали оперативники сектора криминальной полиции Конотопского районного отдела полиции.
В полиции по данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 186 «Грабеж» и ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
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