Жуткое ДТП произошло в Одессе: автомобиль разорвало на части

12:08 14 июня Киев, Украина

Как сообщает патрульная полиция Одесской области, сегодня, 14 июня, в Одессе произошло жуткое ДТП. Потерявший управление автомобиль BMW на высокой скорости врезался в столб. От удара автомобиль разорвало буквально на части, погибли два человека.

"По предварительной информации, сегодня, около 05:00 часов, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на столб. В результате происшествия водитель и пассажир погибли на месте", - говорится в сообщении.

Также, очевидец опубликовал видео момента ДТП. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в столб.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в ДТП погиб патрульный Борисполя. Правоохранителю было 24 года.