Жуткое ДТП произошло в Одессе: автомобиль разорвало на части

Как сообщает патрульная полиция Одесской области, сегодня, 14 июня, в Одессе произошло жуткое ДТП. Потерявший управление автомобиль BMW на высокой скорости врезался в столб. От удара автомобиль разорвало буквально на части, погибли два человека.
Также, очевидец опубликовал видео момента ДТП. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в столб.
Ранее сообщалось, что в Киевской области в ДТП погиб патрульный Борисполя. Правоохранителю было 24 года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии