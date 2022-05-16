Житомирские предприниматели протестуют против карантинных ограничений

13:58 14 декабря Киев, Украина

Акция протеста в отношении карантинных ограничений и введения кассового учета деятельности предпринимателей, состоялась сегодня в центре Житомира на площади Королева.
 
Об этом сообщает "Житомир Life".
 
Фото: Протесты предпринимателей в Житомире

Право на труд без кассовых аппаратов и карантина - главные требования митингующих. Протестуют представители движения SaveФОП.
"Представляете, власть считает, что горнолыжным курортам можно работать, а промышленным рынкам под открытым небом - нет. Такое впечатление, что власть держит нас за дураков. К слову, ВОЗ как раз не рекомендует никакие путешествия во время новогодних праздников, как говорится, цинизм зашкаливает", - заявил один из митингующих Руслан Годованый.