Житомирские десантники уничтожили две БМП-2 оккупантов из ПТРК "Стугна-П"

14:34 16 июня Киев, Украина

Об успешной работе 95-й бригады отчитались в пресс-центре Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

" Зафиксировано как воины-противотанкисты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины мастерски применяют отечественный ПТРК "Стугна-П" и феерически сжигают две вражеские боевые машины пехоты БМП-2", — рассказали в Командовании ДШВ.



Первая цель двигалась на довольно высокой скорости возле лесопосадки. Машина уже частично скрылась с поля зрения, однако оператор "Стугны-П" смог точно направить снаряд и взорвать ее. После удара экипаж БМП-2, вероятно, погиб, так как техника сбилась с маршрута и покатилась в лес.





Вторая цель пребывала на открытой местности, а рядом с ней находились оккупанты. Точный выстрел в технику гарантированно задел и рашистов, так что вместе с БМП-2 удалось ликвидировать часть личного состава российской армии.