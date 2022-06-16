Житомирские десантники уничтожили две БМП-2 оккупантов из ПТРК "Стугна-П"

Об успешной работе 95-й бригады отчитались в пресс-центре Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Первая цель двигалась на довольно высокой скорости возле лесопосадки. Машина уже частично скрылась с поля зрения, однако оператор "Стугны-П" смог точно направить снаряд и взорвать ее. После удара экипаж БМП-2, вероятно, погиб, так как техника сбилась с маршрута и покатилась в лес.
Вторая цель пребывала на открытой местности, а рядом с ней находились оккупанты. Точный выстрел в технику гарантированно задел и рашистов, так что вместе с БМП-2 удалось ликвидировать часть личного состава российской армии.
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