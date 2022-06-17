Житомирщина: учительницу, назвавшую события в Буче "постановочными", ждет суд

15:53 17 июня Киев, Украина

В Житомирской области пройдет суд над учительницей, которая отрицала вооруженную агрессию рф и назвала войну в Украине "спецоперацией", тем самым поддерживая нарративы врага.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
"Прокуроры Житомирской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы по факту публичного отрицания вооруженной агрессии против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории Украины и публичных призывов к поддержке решений и действий государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины)", - отметили в ОГП.

Женщина работает учительницей украинского языка в одной из школ Житомира. Как установило следствие, в ходе одного из заседаний методического объединения учителей-вещателей обвиняемая пыталась убедить коллег, что в Украине сейчас идет не война, а "военная спецоперация" рф.

Она также утверждала, что россияне, против военных преступлений которых в Украине уже открыли более 17 тысяч уголовных дел, якобы "оказывают помощь братскому украинскому народу".

Также, по данным следователей, жительница Житомира заявляла, что украинские СМИ дезинформируют население, рассказывая о последствиях российской оккупации в городах и селах. К примеру кадры, облетевшие весь мир и являющиеся доказательствами зверских убийств и расстрелов мирных жителей Бучи оккупантами, она назвала "постановочными сюжетами".