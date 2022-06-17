Житомирщина: учительницу, назвавшую события в Буче "постановочными", ждет суд

В Житомирской области пройдет суд над учительницей, которая отрицала вооруженную агрессию рф и назвала войну в Украине "спецоперацией", тем самым поддерживая нарративы врага.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Женщина работает учительницей украинского языка в одной из школ Житомира. Как установило следствие, в ходе одного из заседаний методического объединения учителей-вещателей обвиняемая пыталась убедить коллег, что в Украине сейчас идет не война, а "военная спецоперация" рф.
Она также утверждала, что россияне, против военных преступлений которых в Украине уже открыли более 17 тысяч уголовных дел, якобы "оказывают помощь братскому украинскому народу".
Также, по данным следователей, жительница Житомира заявляла, что украинские СМИ дезинформируют население, рассказывая о последствиях российской оккупации в городах и селах. К примеру кадры, облетевшие весь мир и являющиеся доказательствами зверских убийств и расстрелов мирных жителей Бучи оккупантами, она назвала "постановочными сюжетами".
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